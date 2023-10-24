تراند اليوم : شاي البابونج مشروب صحي يهدئ الأعصاب ويحسن النوم.. لكن احذر من أضراره

الشاي المصنوع من زهرة البابونج هو أحد أكثر أنواع الشاي شعبية في العالم، ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، كما يتميز بخصائص طبية، فهو يحتوي على مركبات مفيدة للصحة مثل الفلافونويد والتيربينويدات والكومارين، وهي مواد عضوية صحية وتتميز بخصائص طبية، ونستعرض في السطور التالية فوائد شاي البابونج:

فوائد شاي البابونج

تخفيف التوتر والقلق: أظهرت الدراسات أن شاي البابونج قد يساعد في تقليل التوتر والقلق، وذلك بسبب احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

تحسين النوم: فهو يساعد على الاسترخاء والحصول على نوم أفضل، وذلك بسبب احتوائه على حمض الهيدروكسيزين، وهو مركب شبيه بعقار مضاد للقلق يستخدم لعلاج الأرق، بالإضافة إلى الأبيجينين وهو أحد أنواع الفلافونويد الموجود بشكل طبيعي في النباتات ويعمل كمضاد للأكسدة، وله تأثيرات مهدئة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: وذلك بسبب احتوائه على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، حيث يساعد في تخفيف عسر الهضم وتقليل انتفاخ البطن وتحسين عملية الهضم.

تعزيز صحة القلب: يساعد في تقليل الالتهاب وتنظيم ضغط الدم، وخفض مستوي الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية.

أضرار شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج بشكل عام آمنًا للاستهلاك، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك:

الحساسية : قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه البابونج، مثل الطفح الجلدي أو الحكة.

: قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه البابونج، مثل الطفح الجلدي أو الحكة. تفاعل الأدوية : قد يتفاعل شاي البابونج مع بعض الأدوية، مثل أدوية مرضى السكر، وأدوية خفض ضغط الدم.

: قد يتفاعل شاي البابونج مع بعض الأدوية، مثل أدوية مرضى السكر، وأدوية خفض ضغط الدم. ا لحمل والرضاعة الطبيعية: لا توجد دراسات كافية حول سلامة شاي البابونج للنساء الحوامل أو المرضعات، لذلك يوصى بتجنبه خلال هذه الفترات.

لا توجد دراسات كافية حول سلامة شاي البابونج للنساء الحوامل أو المرضعات، لذلك يوصى بتجنبه خلال هذه الفترات. القولون العصبي: قد يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي من أعراض أكثر عن تناول شاي البابونج، نظرا لكونه يحتوي على نسبة عالية من الفودماب.

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طريقة تحضير شاي البابونج

لتحضير شاي البابونج، أضف ملعقة كبيرة من أزهار البابونج المجففة إلى كوب من الماء المغلي، ثم غطي الكوب واتركه لمدة 5-10 دقائق، يمكنك تحلية الشاي حسب الرغبة.