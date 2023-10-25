تراند اليوم : انقطاع الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي في غزة وحياة مئات المرضى داخلها أصبحوا في خطر

انقطعت الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بشمال غزة اليوم بسبب نفاذ الوقود، مما يعني خروج المستشفى عن العمل وأن حياة ملايين بداخلها أصبحوا في خطر داهم.

وعقب ذلك دعت حركة المقاومة في غزة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تدارك انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي بشكلٍ عاجل، وتوفير إمدادات الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، وحذّرت من مغبة التهاون في هذا الأمر، الذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في منشور لهم على توتير أن مستشفى الإندونيسي تضم مئات المصابين وحياتهم الآن في خطر شديد.

وأضاف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه الطاقم الطبي أعلن أن الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن هذا المستشفى الواقع في منطقة بيت لاهيا، وهو ما يعني خروجه من الخدمة.

سبب انقطاع الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي في غزة

إسرائيل فرضت حصار كامل على قطاع غزة منذ 9 أكتوبر الجاري ومنعت وصول الوقود إلى القطاع واشترطت دخول المساعدات الإنسانية دون أن تشمل الوقود، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس ضد المستوطنتين الإسرائيليين القريبة من غزة الذين كانوا دائمين القيام بهجمات متكررة على المدنيين الفلسطينيين العزل.

مدير مستشفى الإندونيسي معرضون لوقف العمليات الجراحية بعد نفاذ الوقود

قال الدكتور عاطف الكحلوت مدير مستشفى الإندونيسي أنه في حالة عدم توافر الوقود الازم لتشغيل المولدات الكهربائية فإننا سنتوقف عن إجراء العمليات الجراحية الأزمة لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين.

وأضاف الكحلوت: “نواجه حقا كارثة إنسانية بمعنى الكلمة”.

وكان مدير مستشفى الإندونيسي قد حذر سابقا من نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والوقود اللازمة لتشغيل المولدات في ظل استنزاف مقدرات المستشفى نتيجة وصول الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء، وكذلك للتعامل مع آلألف الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.