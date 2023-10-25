تراند اليوم : “ألذ الحلويات الباردة” طريقة عمل كاسات تشيز كيك بخطوات سهلة وبسيطة

حلى كاسات التشيز كيك من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها لأطفالك أو إذا جاء لك ضيوف فجأة، حيث أن مكوناتها بسيطة وسريعة التحضير وقد تكون مكوناتها لديك في المنزل وهذا سيوفر لك الكثير لصنع كاسات التشيز كيك خلال دقائق فقط، والآن هيا بنا نتعرف على طريقة عمل حلى كاسات التشيز كيك في المنزل. مكونات كاسات التشيز كيك 200 جرام بسكوت مطحون.

100 جرام زبدة سائحة.

كوب كبنة كريمي.

كوب كريمة خفق.

علبة قشطة جرام.

½ كوب حليب مكثف.

معلقة فانيلا.

½ كوب مربي على حسب النوع المفضل لديك. طريقة عمل حلى كاسات التشيز كيك نحضر محضر الطعام ونضع به البسكويت ليتم طحنه ليكون خشن متوسط، ثم يتم رفعه من المحضر.

يتم وضع البسكويت في وعاء عميق ونضع عليه الزبدة السائحة ونقلب المكونات لتمتزج سوياً. نبدأ في تحضير كريمة الخفق والجبنه الكريمي في وعاء ، ثم يتم وضع الحليب المكثف والقشطة مع الفانيلا ونخفق جميع المكونات بالمحضر الكهربائي لتحصل على قوام متجانس. نحضر كاسات التقديم وضع القليل من البسكويت كطبقة أولى، ثم يتم وضع الكريمة المخفوقة طبقة ثانية ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. يتم أخراج الكاسات من الثلاجات ونبدأ في وضع الطبقة الأخيرة من المربي التي تفضلها فراولة أو توت أو يمكنك وضع شكولاته.

يتم وضع الكاسات مرة أخري في الثلاجة وتترك لمدة ساعتين يمكنك تقديمها لأطفالك أو لضيوفك وبالهناء والشفاء.

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