تراند اليوم : الموظفين والمدرسين في حيرة بعد صرف المرتبات ناقصة ودون زيادة هذا الشهر ووزارة المالية توضح

تفاجأ الموظفين في الدولة والمدرسين عند صرف رواتبهم هذا الشهر بعدم صرف زيادة المرتبات التي أقرتها الحكومة بناء على توجيهات السيد الرئيس كما حدث في بعض الهيئات صرف الراتب مخصوم منه مبلغ مما أثار الحيرة والقلق في أوساط الموظفين والمدرسين والشك بوجود أخطاء في منظومة صرف المرتبات باي رول لكن وزارة المالية أصدرت بيان للفصل في الموضوع وتوضيح كل ما يخص صرف زيادة المرتبات الجديدة والتي أقرها مجلس الشعب في وقت لاحق من هذا الشهر.

هل سوف يتم صرف زيادة مرتبات الموظفين والمدرسين هذا الشهر

أعلنت وزارة المالية أمس عن صرف زيادة المرتبات للموظفين والمدرسين سوف يصرف هذا الشهر ووضحت وزارة المالية أنه بسبب ضيق الوقت حيث تم اقرار القانون منذ أيام فلم تستطيع الكثير من مؤسسات الدولة تطبيق الزيادة هذا الشهر وأكدت الوزارة أنها تتابع حاليا مع جميع المؤسسات لكي يتم صرف الزيادات هذا الشهر لكن باستمارات منفصلة عن المرتب ومن المتوقع نزول الزيادة منفصلة للموظفين والمدرسين قبل نهاية الشهر وفي حال وجود أي خصومات أخرى يجب عليك مراجعة مسئولي المرتبات في مؤسستك التي تعمل بها.

ما مقدار الزيادة في المرتبات المعلنة من الحكومة

أكد وزير المالية على إقرار مبلغ سنوي يصل ل 16.5 مليار جنية لتغطية زيادة بدل غلاء المعيشة ليصبح 600 جنية بدلا من 300 جنية لعدد 4.5 موظف من العاملين بالدولة بكافة الدرجات الوظيفية بينما تم اقرار مبلغ 1.2 مليار جنية لصرف الزيادات للعاملين بالهيئات الاقتصادية فيما سوف تتحمل شركات قطاع الأعمال الزيادة الجديدة من موازنتها الخاصة.

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