تراند اليوم : سألنا الذكاء الاصطناعي عن الانتخابات الرئاسية المصرية والنسب المتوقعة للمرشحين وترتيبهم شوف قال إيه

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المرشحين الذين سوف يتسابقون لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 وقد استطاع 4 مرشحين اكمال متطلبات الترشيح وهم السيد عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي لمصر والسيد محمد فريد زهران والسيد عبد السند حسن محمد يمامة والسيد حازم محمد سليمان محمد عمر ومن المنتظر أن تجري الانتخابات خلال شهر ديسمبر المقبل لذا قد قمنا بسؤال الذكاء الاصطناعي عبر جوجل بارد عن حظوظ المرشحين في الانتخابات النسب المتوقعة لكل منهم.

نبذه مختصرة عن كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 2024

يعد الرئيس السيسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي تستمر حتى 2030 وسوف نوضح لكم في نقاط مختصرة حول المرشحين للتنافس في الانتخابات:

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس الحالي لمصر ووزير الدفاع الأسبق

يحظى بدعم جماهيري كبير وكذلك دعم من الأحزاب الرئيسية مثل حزب مستقبل وطن

السيد محمد فريد زهران

رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ويحظي بدعم الحزب وأعضاءه.

شارك في جبهة الانفاذ ابان ثورة يناير 2011

أحد أبرز قيادات المعارضة المصرية منذ ثورة يناير.

يركز برنامجه الانتخابي على الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

السيد عبد السند حسن يمامة

رئيس حزب الوفد المصري ومرشح الحزب للرئاسة.

أحد أبرز قيادات المعارضة المصرية.

يركز برنامجه الانتخابي على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

حازم محمد سليمان عمر

رئيس حزب الشعب الجمهوري ويحظى بدعم الحزب وأعضاءه.

أحد أبرز قيادات المعارضة المصرية.

يركز برنامجه الانتخابي على الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ما إجابة الذكاء الاصطناعي عن النسب المتوقعة للمرشحين وترتيبهم

أكد جوجل بارد أن الرئيس الحالي السيد عبد الفتاح السيسي هو المرشح المتوقع فوزه في الانتخابات بفارق كبير عن منافسيه فيما أكد على صعوبة تحديد النسب بسبب وجود العديد من المتغيرات التي يصعب التنبؤ بها فيما يلي النسب المتوقعة بالنسبة للذكاء الاصطناعي جوجل بارد لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية:

عبد الفتاح السيسي: 65٪ – 70٪ محمد فريد زهران: 15٪ – 20٪ عبد السند حسن يمامة: 10٪ – 15٪ حازم محمد سليمان عمر: 5٪ – 10٪

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