تراند اليوم : الرهينة الإسرائيلية المحررة.. ماذا قالت حتى أغضبت الإسرائليين؟

قالت رهينة إسرائيلية مسنة أفرجت عنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء الليل إنها تعرضت للضرب على أيدي نشطاء عندما خُطفت واقتيدت إلى غزة في السابع من أكتوبر لكنها عوملت بعد ذلك بشكل جيد أثناء أسرها الذي استمر أسبوعين، في الجيب الفلسطيني، حيث كانت يوتشيفيد ليفشيتز (85 عاما) واحدة من امرأتين كبيرتين في السن تم إطلاق سراحهما في وقت متأخر من يوم الإثنين، مما ترك حوالي 220 رهينة في أيدي حماس، بما في ذلك زوجيهما.

تصريحات أغضبت الإسرائليين

وقالت ليفشيتز للصحفيين وهي تجلس على كرسي متحرك خارج مستشفى تل أبيب حيث نقلت بعد إطلاق سراحها: “لقد مررت بالجحيم”، وقالت ليفشيتز، التي بدت واهنة، إن مسلحين اقتحموا الكيبوتس الذي تعيش فيه، نير عوز، وأخذوا السكان على حين غرة.

“لقد اقتحموا منازلنا، وضربوا الناس، وخطفوا آخرين، كباراً وصغاراً، دون تمييز”، فقد قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإسرائيلية (كان) إنه من المعتقد أن ثلث سكان نير أوز البالغ عددهم 400 نسمة قد اختطفوا أو قُتلوا في 7 أكتوبر، ولم يتم تقديم رقم رسمي، وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس قتلوا في المجمل 1400 شخص في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

تم وضع ليفشيتز نفسها على دراجة نارية واقتيدت إلى غزة المجاورة، “عندما كنت على الدراجة، كانت ساقاي على جانب واحد وبقية جسدي على الجانب الآخر، ضربني الشباب في الطريق، لم يكسروا ضلوعي، لكن الأمر كان مؤلمًا وكنت أعاني من صعوبة في التنفس”، وقالت إن ساعتها ومجوهراتها سُرقت أثناء الرحلة.

داخل غزة، تم اقتياد مجموعة من الرهائن إلى ما أسمته ليفشيتز “شبكة العنكبوت” من الأنفاق الرطبة، التي بنتها حماس تحت المنطقة الساحلية الضيقة، ووصلوا في النهاية إلى قاعة كبيرة.

وروت قائلة: “عندما وصلنا إلى هناك، أخبرونا في البداية أنهم يؤمنون بالقرآن وأنهم لن يضرونا”.

تم احتجاز مجموعة من خمسة أشخاص من الكيبوتس معًا، ولكل منهم حارس فردي ظل معهم 24 ساعة في اليوم، وقالت ليفشيتز إن طبيباً كان يزورهم كل يومين ويحضر لهم الأدوية التي يحتاجون إليها، وقال ليفشيتز: “لقد اعتنوا بالجرحى جيداً”.

وأظهر مقطع فيديو تم إطلاق سراحها يوم الإثنين وهي تستدير لمصافحة خاطف ملثم، وعندما سئلت عن سبب قيامها بذلك، أجابت: “لقد عاملونا بلطف ولبّوا جميع احتياجاتنا”.

وفي حديث لرويترز يوم الإثنين، قال حفيدها إن ليفشيتز كانت ناشطة سلام اعتادت مساعدة المرضى الفلسطينيين في غزة على تلقي العلاج الطبي في إسرائيل، وكانت تلتقي بهم عند المعبر الحدودي الرئيسي وتنقلهم إلى المستشفيات، وانتقدت ليفشيتز يوم الثلاثاء الجيش الإسرائيلي لفشله في حماية المجتمعات الجنوبية من هجوم حماس، قائلة: إن الجيش لم يأخذ التهديد بالهجوم على محمل الجد، “لقد تركنا لنتدبر أمرنا”، وأضافت أن السياج الأمني ​​المكلف الذي كان يهدف إلى إبعاد المسلحين “لم يساعد على الإطلاق”.

وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة رهائن، وأسقط الجيش الإسرائيلي منشورات على غزة يوم الثلاثاء تعرض فيها المكافأة والحماية لأي فلسطيني يمكنه تقديم معلومات له عن الرهائن. المصدر وكالة رويترز للأنباء العالمية.