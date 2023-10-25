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تم إطلاق Vivo Y200 و Y55t مؤخرًا من قبل الشركة، ولكن يبدو أن هناك إعلانًا آخر لسلسلة Y على وشك الظهور، الجهاز المعني هو طراز Vivo Y100، حيث تم الكشف عن بعض مواصفاته الرئيسية بشكل رسمي.
Vivo Y100
المواصفات الرئيسية الرسمية
شاركت العلامة التجارية صورًا تشويقية على حسابها الرسمي في موقع Weibo (موقع صيني للمدونات المصغرة)، مما يؤكد بعض مواصفات الجهاز وميزاتوالتي تشمل :
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : الكشف عن مواصفات Vivo Y100 الرئيسية وتشمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز والمزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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