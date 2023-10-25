تراند اليوم : شاومي تُبدع.. مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro تحفة الفئة المتوسطة بسعر مميز

أصدرت شركة شاومي هاتف جديد يدعي Redmi Note 13 Pro، وهو هاتف متوسط التكلفة ذو إمكانيات رائعة، حيث يتميز بمستشعر تصوير للكاميرا الخلفية بدقة 200 ميجا بكسل، كما انه ينافس أفضل هواتف أندرويد التي تم طرحها في هذا العام من حيث السعر والمواصفات.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro

جاء هاتف شاوومي بمميزات مذهلة ينتظرها الكثير من الأشخاص، حيث جاء بشاشة كبيرة قياس 6.67 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، وتبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تعمل علي دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

المعالج والذاكرة

يتم تشغيل هاتف شاومي من خلال معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7s Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR4X، ويحتوي أيضاً علي ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

الكاميرا

يحتوي هاتف شاومي علي كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجا بكسل، تعمل علي دعم التقريب البصري OIS، تتصل بعدسة ثانوية بدقة 8 ميجا بكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، كما يحتوي علي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.

البطارية

يحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro علي بطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

سعر الهاتف

يتوفر هاتف شاومي في الأسواق العالمية مقابل سعر249 دولار أمريكي، ومن خلال عملية حسابية بسيطة ومقارنة العملة المحلية في بلدك بالدولار يمكنك التعرف على سعر الهاتف في بلدك التي تعيش فيها.

ألوان الهاتف

يتوفر هاتف شاومي الرائع بعدد من الألوان المميزة وهى: