تراند اليوم : منها انقاص الوزن.. فوائد البقدونس الرائعة لصحة الإنسان

يحتوي البقدونس علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة وجسم الإنسان، بما في ذلك معادن ومضادات الأكسدة والتي يمكن أن توفر فوائد صحية مهمة، حيث توفر ملعقة من البقدونس الطازج أكثر من 70% من حصة الاستهلاك اليومي، ولذا سوف نعرض عليكم في هذا الموضوع أهم سبع فوائد للبقدونس:

فوائد البقدونس

يحتوي عصير البقدونس علي حمض الفوليك، وهو أحد أهم فيتامينات ب التي يحتاجها الجسم، والتي تزيد المستويات المرتفعة من الهوموسيستين، وبالتالي فهي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية خاصة لدي الأشخاص المصابة بأمراض القلب السكري.

مضاد التهاب ومنشط للجهاز الهضمي

يستخدم البقدونس كمضاد للالتهابات ومطهر للمسالك البولية ومنشط للجهاز الهضمي، حيث يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والأوعية الدموية و أمراض المسالك البولية.

دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز صحة بكتيريا الأمعاء

يستخدم البقدونس في التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، وتشنجات المعدة، والغثيان والانتفاخ، كما يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

إنقاص الوزن

علي الرغم من أن البقدونس منخفض للسعرات الحرارية، إلا انه يحتوي علي فيتامينات ب، ج ،د ، أ، والعديد من المعادن الأخري مثل الحديد والبوتاسيوم، كما يساعد البقدونس في التخلص من السموم والسوائل الزائدة، ويحافظ علي توازن السكر في الدم، كما يحتوي علي إنزيمات تساعد في تحسين الهضم.

التحكم في نسبة السكر في الدم

يعمل البقدونس المغلي علي التحكم في نسبة السكر في الدم، وتنظيم الدورة الشهرية، وتعزيز المناعة، وتخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتحسين الدورة الدموية وعلاج فقر الدم ، ومكافحة احتباس السوائل، والمحافظة علي الكلويسترول وضغط الدم.

مفيد للكلي والمسالك البولية

تعمل الخصائص المضادة للالتهاب الموجودة في البقدونس علي تنظيم درجة الحموضة البولية، وخفض ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلي، كما تحتوي علي نسبة عالية من الأكسالات وبالتالي تساعد في الحفاظ علي الكليتين، كما تعمل كمطهر للمسالك البولية، حيث تستخدم في التخلص من السوائل الزائدة.

كما يوجد عدد من الفوائد المذهلة لتناول عصير البقدونس المفيد لجسم الإنسان والتي من أهمها ما يلي: