تراند اليوم : عدة ولايات أمريكية تقاضي شركة ميتا وإنستغرام التابعة لها بتهمة التأثير على صحة الشباب العقلية

في شكوى تم تقديمها يوم الثلاثاء، قال المدعون العامون لولايات كاليفورنيا ونيويورك وغيرها من 33 ولاية إن شركة ميتا، التي تدير أيضًا فيسبوك، غالبًا ما أضلت الجمهور مرارًا وتكرارًا بشأن خطورة منصاتها، ودفعت الأطفال والمراهقين الصغار إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مدمن وقهري، ووفقًا للشكوى المقدمة في محكمة أوكلاند الفيدرالية في كاليفورنيا “لقد استغلت ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب الشباب والمراهقين واستدراجهم في النهاية”، وذلك بدافع الربح، ولطالما كان الأطفال هدفًا جذابًا للشركات، التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في سنوات تكون فيها أكثر قابلية للتأثر، وتعزيز ولاء العلامة التجارية.

تأثير على الصحة العقلية للشباب

بالنسبة لشركة ميتا، قد يساعد المستهلكون الأصغر سنًا في تأمين المزيد من الإعلانات التي تأمل أن يستمروا الأطفال في شراء منتجاتها عندما يكبرون، لكن الولايات قالت: إن “الأبحاث ربطت استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا بـ “الاكتئاب والقلق وأرق وتداخل مع التعليم والحياة اليومية والعديد من النتائج السلبية الأخرى”، وقالت ميتا إن هذه الدعوى القضائية “خيبت آمالها”.

“وقالت ميتا: “بدلاً من العمل بشكل منتج مع الشركات في الصناعة لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للأعمار للتطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار المدعون العامون هذا الطريق”.

وكان ثماني ولايات أمريكية أخرى وواشنطن العاصمة تقدموا بدعاوى قضائية مماثلة ضد ميتا يوم الثلاثاء، مما يرفع عدد السلطات التي تتتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة التي تتخذ مقرًا لها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إلى 42، وقد هبطت أسهم ميتا 0.6% في الناسداك.

وتعد هذه القضايا أحدث سلسلة من الإجراءات القانونية المتخذة ضد شركات التواصل الاجتماعي نيابة عن الأطفال والمراهقين، حيث تواجه ميتا، وتيك توك التابعة لشركة بيتدانس ويوتيوب التابعة لشركة جوجل، بالفعل مئات الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن الأطفال والمدارس بشأن إدمانية وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا يواجه ميتا في القضايا ضدها

مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، دافع في الماضي عن طريقة تعامل شركته مع المحتوى الذي يعتبره البعض مضرًا، وقال في أكتوبر 2021 على صفحته في فيسبوك: “في صميم هذه الاتهامات تكمن فكرة أننا نعطي الأولوية للربح على حساب السلامة والرفاهية، هذا غير صحيح ببساطة”.

وفي حالات يوم الثلاثاء، يمكن أن تواجه ميتا عقوبات مدنية تتراوح بين 1000 إلى 50000 دولار عن كل انتهاك لقوانين الولاية المختلفة ( وهو مبلغ يمكن أن يتكدس بسرعة نظرًا للملايين من الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون إنستغرام).

يتم تركيز الكثير من الانتباه على شركة ميتا نتيجة لإفصاح مُبلِّغ شارك وثائق في عام 2021 تظهر أن الشركة كانت تعلم أن إنستغرام، التي بدأت كتطبيق لمشاركة الصور، كانت مدمنة وتزيد من مشاكل إظهار صور لجسم بعض الفتيات المراهقات.

وزعمت دعاوى الولايات الـ33 أن ميتا سعت إلى ضمان أن الشباب يقضون قدرًا أكبر من الوقت ممكن على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من معرفتها بأنهم عرضة للحاجة إلى الموافقة من خلال “الإعجابات” من المستخدمين الآخرين على محتواهم، وقال النائب العام في ولاية كاليفورنيا روب بونتا، التي تضم مقر ميتا: “ميتا كانت تضرّ بأطفالنا ومراهقينا، وتزرع الإدمان لزيادة أرباح الشركات”، وأضاف: اتهمت الولايات أيضًا ميتا بانتهاك قانون يحظر جمع بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، ونفيٌ بشكل مضلل أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها تأثير ضار.

“لم تكشف ميتا أن خوارزمياتها صممت للاستفادة من استجابات الدوبامين لدى المستخدمين الشباب وخلق دورة إدمانية للتفاعل”، وفقًا للشكوى، والدوبامين هو نوع من الناقلات العصبية التي تلعب دورًا في الشعور بالمتعة.

ووفقًا للشكوى، استمر الرفض الذي أبدته ميتا في العام الماضي لقبول المسؤولية، حتى أنها تجاهلت تمامًا انتحار فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في المملكة المتحدة بعد أن تعرضت على إنستغرام لمحتوى يتعلق بالانتحار والإيذاء الذاتي.

اتهمت الولايات أيضًا ميتا بمحاولة توسيع ممارساتها الضارة إلى الواقع الافتراضي، بما في ذلك منصة Horizon Worlds وتطبيقات WhatsApp وMessenger، ومن خلال رفع الدعوى، تسعى السلطات إلى سد الثغرات التي تركها عجز الكونغرس الأمريكي عن اعتماد حماية جديدة عبر الإنترنت للأطفال على الرغم من سنوات من المناقشات.

وقال النائب العام في ولاية كولورادو فيليب وايزر إن كشف المُبلِّغ عن أسرار ميتا أظهر أنها تعرف كيف تؤذي فيسبوك وإنستغرام، الأطفال، حيث قال : “من الواضح جدًا أن القرارات التي تتخذها منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ميتا، جزء من ما يسبب أضرارًا للصحة العقلية والصحة الجسدية وتهديدات لا يمكننا تجاهلها”.