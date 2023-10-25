تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023

استقرت أسعار الحديد والأسمنت وذلك من خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 37,000 جنيه، بينما تم تسجيل سعر أسمنت السويدي اليوم إلى 2105 جنيه. أسعار الحديد اليوم المنتج الأسعار حديد بيانكو 31,500 جنيه حديد المعادى 34,200 جنيه حديد المصريين 35,000 جنيه حديد مصر ستيل 32,100 جنيه حديد عطية 36,000 جنيه حديد العشري 34,000 جنيه حديد الكومى 34,400 جنيه حديد العتال 36,000 جنيه حديد المراكبى 34,000 جنيه أسعار الأسمنت وصل سعر أسمنت المعلم اليوم إلى 1950 جنيه. تم تسجيل سعر أسمنت الفهد اليوم إلى 1910 جنيه. وصل سعر أسمنت المسلح اليوم إلى 2070 جنيه. بلغ سعر أسمنت العسكري اليوم نحو 1900 جنيه. وصل سعر أسمنت المهندس اليوم إلى 2070 جنيه. بلغ سعر أسمنت الممتاز اليوم نحو 1970 جنيه. بلغ سعر أسمنت التعمير اليوم نحو 2000 جنيه. وصل سعر أسمنت المصريين اليوم إلى 2050 جنيه. تم تسجيل سعر أسمنت السد العالي اليوم إلى 2150 جنيه. وصل سعر أسمنت المصري اليوم إلى 1940 جنيه. تم تسجيل سعر أسمنت السهم اليوم إلى 1920 جنيه. تم تسجيل سعر أسمنت النهضة اليوم إلى 2180 جنيه.

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