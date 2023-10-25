تراند اليوم : أكلات تُساعد على تركيز الأطفال طوال فترات اليوم

تسعى العديد من السيدات وأولياء الأمور للبحث عن أفضل الوسائل لزيادة تركيز الأطفال خلال هذه الفترة، ومن أهم تلك الوسائل التعرف على الغذاء المناسب لهم، حيث أن الغذاء هو الوقود الذي تستخدمه أجسادنا للعمل والتفكير واللعب طوال الوقت، ولكن يوجد أغذيه هامة تساعد الطفل على التركيز.

أكلات تُساعد على التركيز

يُعد التوت والفراولة من الأكلات الرائعة التي تساعد على حماية الطفل من الضرر الذي قد تسببه السموم والملوثات والمواد الكيميائية التي نتعرض لها بشكل يومي، وكذلك الضرر الناتج من علميات الإجهاد، حيث تعمل على توفير مصدراً للكربوهيدرات البطيئة والألياف التي تعطي الأطفال الطاقة طوال فترات اليوم.

من أكثر الأغذية تنوعاً للأطفال هو البيض، حيث يعتبر مصدر عظيم للبروتين الذي يُساعد على إبقاء طفلك نشطاً وحيوياً، مع المحافظة على مستويات الطافة والسماح لهم بالتركيز لفترات طويلة من الزمن.

كما يعتبر البيض من الأغذية الغنية بفيتامين ألف ودي، حيث أنه يحتوي على اللوتين وزياكانثين، وأن كلاهما يعزز الرؤية الصحية الواضحة للطفل، لذا ننصح جميع أولياء الأمور ومسؤولي الأسرة بتوفير تلك الأغذية الغنية بالفيتامينات، والتي تُساعد على تركيز الأطفال