تراند اليوم : تعرف على الفوائد المذهلة لأوراق الغار

ورق الغار هو نوع من النباتات استخدمة الإغريق والرومان قديما كمادة طبية، وقد يكون موطن شجر الغار في دول البحر الأبيض المتوسط وهو من الفصيلة اللورية.

أهمية أوراق الغار

لها العديد من الفوائد وأهمها:

تعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم. تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. تساعد على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية. تعمل على تحسين عملية الهضم زتخفف أمراض المعدة. تعالج أمراض البرد والالتهابات. تعمل على تخفيف التهاب المفاصل. تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. تساعد على التئام الجروح. تعمل على علاج الإمساك بسرعة فعالة. تعمل على تخليص الجسم من السموم. تعالج ألم البطن. تعالج أمراض الجهاز التنفسي والحساسية. تساعد على علاج أمراض الكلى. تعمل على فتح الشهية للصغار. تحمي الجسم من أمراض السرطان. تعمل على طرد البلغم. تعمل على تنظيم حركة الأمعاء

أضرار ورق الغار

له بعض الأضرار ومنها إذا تم تناوله بكميات كبيرة سوف يؤدي إلى حدوث حساسية وألم في المعدة لذلك يمنع استخدامه أثناء الحمل والرضاعة.