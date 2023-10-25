تراند اليوم : السعر الدولار يُسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء.. وسعر اليوم بالبنوك

ما هو سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟ بعد أن أعلن البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، أصبح العديد من المستثمرين يبحثون عبر شبكة الانترنت لمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد استقراره في جميع البنوك المصرية، وذلك بعد الأرتفاع المستمر الذي كان خلال الأيام الماضية، في هذا التقرير سنوضح لكم سعر الدولار في جميع البنوك والسوق السوداء اليوم.

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك 25 أكتوبر 2023

سنوضح لكم من خلال جدول سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية ويمكنك الدخول على رابط البنك المركزي “من هنا” للتعرف على المزيد من الأسعار العملات الأخري مقابل الجنية المصري:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.82 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 كريدي أجريكول 30.85 30.95 بنك قناة السويس 30.85 30.95 بنك البركة 30.85 30.95 QNB الأهلي 30.85 30.95 البنك العقار المصري العربي 30.85 30.95 بنك الكويت الوطني 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك الأهلي 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 البنك التجاري الدولي (CIB) 30.85 30.95

سعر الدولار في السوق السوداء

بعد أستقرار سعر الدولار في السوق السوداء وجميع البنوك المصرية بدأ الكثير يبحث لمعرف سعر اليوم، كما أن سعر الدولار في البورصة العالمية توقف بعد إجازة البنوك الأسبوعية، وخلال هذه الجلسة اليوم ارتفع المؤشر بنسبة 0.07%، ليصل يعر الدولار في السوق السوداء 43.50 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الدولار للبيع 43.50 جنيه.

وقد يتوقع الكثير من الخبراء أن سعر الدولار في السوق السوداء سوف يزيد خلال الأيام القليلة القادمة ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الجهاز المصرفي على تقديم جميع متطلبات العملاء لكل من الشركات أو الأفراد.