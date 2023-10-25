تراند اليوم : اشتعال أسعار الذهب لتُسجل أعلى سعر لها اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم 25 أكتوبر 2023، حيث ارتفع سعر بيع والسراء اليوم في محلات الصاغة المصرية عيار 21 بقيمة 90 جنيهاً، على الرغم أن سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية في استقرار بالدولار.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023

ارتفع محرك البحث “جوجل” للبحث لمعرفة سعر الذهب اليوم، ومن خلال تقريرنا سنوضح لكم سعر الذهب عيار 24 و 21 و 18 بسعر البيع والشراء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم 25/10/2023

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في جميع متاجر الذهب المصرية ليصل سعر البيع 2948 جنيهاً، بينما وصل سعر الشراء إلى 2891 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاع طفيف، حيث أنه يعتبر من أكثر الأعيرة مبيعاً في الأسواق المصرية وقد وصل السعر إلى 2580 جنيهاً، بينما وصل سعر الشراء إلى 2530 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما بالنسبة إلى سعر الذهب عيار 18 اليوم 25 أكتوبر 2023 فقد وصل سعره في محلات الصاغة لسعر البيع إلى 2211 جنيهاً، بينما وصل سعر الشراء إلى 2168 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14

وخلال التعاملات اليوم وصل سعر الذهب عيار 14 في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية ليصبح سعر البيع 1720 جنيهاً، بينما وصل سعر الشراء 1686 جنيهاً.

سعر الجنية الذهب اليوم 25-10-2023

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات) خلال التعاملات الصباحية في السوق المصري، حيث وصل سعر البيع الجنيه اليوم 20.640 جنيهًا، مقارنة بسعر الشراء بقيمة 20.280 جنيهًا.