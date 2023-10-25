تراند اليوم : للبنات والنساء.. مشروبات تنظف الرحم بعد الدورة الشهرية بمكونات طبيعية

توجد مشروبات تنظف الرحم بعد الدورة الشهرية على المرأة أو الفتاة تناولها لتنظيف الرحم من بقايا الدورة، وجميعها مكونات طبيعية مفيدة للجسم بوجه عام، مثل الزنجبيل والقرفة، حيث يتم التخلص من بقايا الدم الفاسد أو الإفرازات التي تؤثر على صحة المرأة أو تسبب لها مشاكل صحية فيما بعد أو تؤثر في عملية الإنجاب.

مشروبات تنظف الرحم بعد الدورة الشهرية

من خلال تجارب الكثير من النساء عما استخدموه من مشروبات تنظف الرحم بعد الدورة الشهرية، فقد كانت القرفة من أكثر الأعشاب اقتراحًا

لما بها من نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تطرد الجراثيم ، كما تقوم القرفة بدور تنظيف الرحم وعلاج الالتهابات.

ما هو المشروب الذي ينظف الرحم بعد الدورة؟

عندما أريد معرفة ماذا اشرب أخر أيام الدورة؟ فأرى إنك تختار الزنجبيل، حيث له تأثير فعال في:

التخفيف من نزيف الدورة الشهرية.

كما يعمل على تحسين الدورة الدموية.

والتخلص من السموم والجراثيم.

ويساعد في زيادة تدفق الدم للرحم.

كما يستخدم في فترة الغثيان لدى الحامل.

ما هي افضل عشبه لتنظيف الرحم؟

من ضمن مشروبات تنظف الرحم بعد الدورة الشهرية هو استخدام أعشاب تنظيف الرحم، حيث يوجد أعشاب مفيدة في مساعدة الرحم في التنظيف بعد انتهاء الحيض، ومن ذلك:

ذنب الأسد (Motherwort)

تستخدم أوراقه بتحفيز انقباضات الرحم مما تعمل على تنظيفه.

وبفضل مادة (ليونيرين) تساعد كذلك في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

وتخفيف أعراض سن اليأس لدى النساء.

عشبة خاتم الذهب (Goldenseal)

جزور عشبة خاتم الذهب تعمل كمطهر ومضاد حيوي.

كما أنها تعد مضاد للميكروبات مما يساعد الجسم في مكافحة العدوى.

نصائح الاغتسال بعد الدورة الشهرية

عليك بالاهتمام بالاغتسال والتنظيف خلال الدورة وبعد انتهاءها للوقاية من الميكروبات، وعند انتهاء الدورة الشهرية لابد أن تنظيف المهبل لعدم حدوث التهابات أو فطريات، وطريقة الاغتسال بعد نهاية الدورة هي: