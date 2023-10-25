تراند اليوم : يحافظ على القلب .. فوائد ورق الليمون الصحية وكيفية استخدامه للوجه

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هل تعلم أن فوائد ورق الليمون الصحية للجسم، وكيفية استخدامه للوجه والبشرة، نحن لا نعرف أهميمته، ولكن الليمون يعد من الثمار الحمضية المليئة بالفيتامينات والمعادن التي يأتي على رأسها فيتامين سي المعزز لمناعة الجسم، كما أن ورق الليمون مفيد أيضا مثل ثماره في شفاء بعض الأمراض منها محاربة مرض السرطان.
ما هي فوائد ورق الليمون الصحية؟
ثبت أن ورق الليمون له فوائد في الحفاظ على صحة القلب، كما يساعد في خفض الكوليسترول في الدم، كما يحارب السرطان لاحتوائه على مادة الليمونين التي تعيق نمو الخلايا السرطانية، ويستخدم كذلك كمادة مطهرة، ويكافح ظهور الشيخوخة المبكرة، حيث يؤخر ظهور التجاعيد.
فوائد ورق الليمون للوجه
استعملي ورق الليمون على بشرتك بانتظام فهو يفيد في الآتي:
- تقليل الهالات السوداء حول العين والتي يسببها التوتر والتعب. احضري مقدار من ورق الليمون المطحون وأضيفي إليه مقدار من العسل ليصبح لديك خليطا لينا نوعا ما، ضعيه حول العين ثم اغسلي تلك المنطقة برفق بالمياه الباردة.
- تنظيف البشرة: استخدمي خلاصة أوراق الليمون مع إضافة إليها ملعقة من عصير أوراق النعناع وملعقة من جل الصبار. ضعي قطعة قطن في هذا الخليط واستخدميها على الوجه.
- اغسلي وجهك جيدا وقومي بتجفيفه بقطعة قطن جافة، لتنعيم البشرة ضعي خليط من زيت جوز الهند وأوراق الليمون المطحونة على بشرتك لكي تصبح ناعمة خالية من العيوب.
التخلص من البثور
تعد تلك الأوراق مفيدة كثيرا في إزالة البثور من البشرة، ويحتاج ذلك الأمر إلى:
- خلط ملعقتين من الطمي مع مقدار من مستخلص أوراق الليمون والعسل لصنع عجينة.
- ثم ضعي تلك العجينة على الوجه واتركيها حتى تتماسك وتصبح جافة.
- واغسليها بعد فترة قصيرة بالمياه الباردة.
أضرار مغلي ورق الليمون
يفضل الكثيرون تناول هذا النوع من الشاي، وهذا ضمن فوائد ورق الليمون الصحية، لاحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل البوليفينول وفيتامين سي المعزز لصحة الجسم، وعلى الرغم من ذلك فإن الاستهلاك المفرط له قد يسبب بعض المخاطر والآثار الجانبية والتي من أهمها:
- تآكل الأسنان الاستمرار في تناول شاي الليمون قد يعرض أسنانك للحساسية والتآكل، ومع مرور الوقت تصبح عرضة للتسوس.
- حموضة المعدة يتغير مستوى الأس الهيدروجيني في المعدة بسبب زيادة تناوله.
- أيضا نتيجة لارتداد حمض المعدة إلى المريء والشعور بحرقة في الصدر.
- إلى جانب التسبب في مشاكل أخرى في المعدة مثل القولون العصبي والإسهال والقرحة.
- يسبب الليمون جفاف الجسم نتيجة لأنه يساعد على إدرار البول وخاصة عند الإفراط في استهلاكه.
- لا تنصح المرأة الحامل بتناوله بسبب احتوائه على الكافيين الذي يعرضها لمشاكل خطيرة مثل الإجهاض.
- يخلص الجسم من نسبة عالية من الكالسيوم من خلال البول، مما يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.
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