تراند اليوم : تعانين من الجلد الجاف؟ حافظي على نعومتها مع جل مرطب للبشرة يمكنك صنعها بنفسك هذا الشتاء

جفاف الجلد في الشتاء أكثر شيوعاً مما تعتقدين، لكنك يمكنك أن تمنعين بشرتك من الجفاف باستخدام جل مرطب للبشرة التي يمكنك صنعها بنفسك، جميعنا تقريبًا نحب فصل الشتاء، ولكن الشيء الوحيد الذي نخشاه جميعًا في هذا الفصل هو البشرة الجافة والميتة، أليس كذلك؟ البشرة الجافة تشبه الضيف غير المدعو خلال فصل الشتاء، بغض النظر عن عدد المنتجات التي تستخدمها على بشرتك، لا يوجد شيء يمكن أن يحل المشكلة بشكل كامل، ومفيد للغاية؟ إنه مرطب للبشرة .

جل مرطب للبشرة

تقول الدكتورة نيفيديتا دادو، طبيبة الأمراض الجلدية الشهيرة، ومؤسس ورئيس عيادة الدكتورة نيفيديتا دادو للأمراض الجلدية، “يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف الجلد خلال فصل الشتاء، مع تغير الطقس، تصبح بشرتنا جافة قليلاً، وفي فصل الشتاء، يصبح الهواء جافًا مما يجعل الجلد غير مكتمل ومتقشر ومثير للحكة، مما يؤدي إلى ظهور بشرة غير متساوية وباهتة المظهر، ويصبح جلد وجهنا وأقدامنا وأيدينا جافًا ومشدودًا، وفي بعض الأحيان، يبدأ أيضًا بالحكة ويمكن أن يؤدي إلى تشققات وتقشير.

في هذه الاحوال، ما الحل على أية حال؟ يضيف الدكتور دادو أن “أفضل طريقة لمعالجة مشكلة جفاف الجلد هي وضع جل مرطب للبشرة مصنوع من مكونات طبيعية في المنزل”، إن استخدام المكونات الطبيعية لتحضير مرطبات الجل سيضمن عدم تعرض بشرتك للمواد الكيميائية التي قد تجعل بشرتك جافة للغاية وهشة.

مرطبات هلامية للحفاظ على نعومة البشرة

يقترح الدكتور دادو هذه الوصفات التي يمكنك صنعها بنفسك لمرطبات هلامية للحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة، خاصة خلال فصل الشتاء وتشمل التالي:

زيت شجرة الشاي غير الدهني وجل الصبار المرطب

لصنع جل مرطب للبشرة هذا، نحتاج إلى كوب واحد من هلام الصبار، ونصف كوب من زيت اللوز، ونصف كوب من شمع العسل، وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي، وملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

لتحضير هذا المرطب، اتبعي الخطوات التالية:

أولاً، ضعي غلاية على نار خفيفة وأضيفي إليها شمع العسل وزيت اللوز.

نترك شمع العسل حتى يذوب تماماً ثم نرفعه عن النار.

بعد ذلك، اتركي خليط الزيت وشمع النحل حتى يبرد ثم اسكبيه في الخلاط وأضيفي جل الصبار وزيت فيتامين E إلى الخلاط وامزجيه.

امزجي المكونات وادفعيها للأسفل إذا كانت المكونات تتجمع عند الحافة

امزجها حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

ثم قم بتخزين هذا الجل المرطب في مرطبان،وبذلك هي جاهزة!

زيت الأفوكادو

تتمتع هذه الفاكهة الغريبة بفوائد مذهلة للبشرة والشعر أيضًا، يمكن استخدامه بشكل فردي دون أي مكون مصاحب وزيت الأفوكادو يعمل بشكل مدهش للبشرة الجافة، خاصة خلال فصل الشتاء، فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات الأساسية التي تجعله سريع الامتصاص في الجلد.

مرطب زبدة الكاكاو وزبدة الشيا

يمكن أيضًا استخدام جل مرطب للبشرة هذا المغذي كغسول لليدين، وهو فعال وآمن لجميع أنواع البشرة، لصنع هذا المرطب، خذي 1/8 كوب من زبدة الكاكاو، 1/8 كوب من زبدة الشيا، 1/4 كوب من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ملعقة كبيرة من عصير الصبار، وبضع قطرات من الليمون الأساسي. زيت.

لتحضير هذا المرطب، اتبعي الخطوات التالية:

ضع غلاية على نار هادئة ثم اسكب زيت جوز الهند فيها

ثم أضيفي زبدة الشيا وزبدة الكاكاو إلى زيت جوز الهند واتركيهما حتى يذوبا

وبعد أن يذوب نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد

ثم أضيفي زيت الليمون العطري وعصير الصبار إليه

بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً حتى تمتزج جميع المكونات

بمجرد أن يصبح هذا الجل المرطب جاهزًا، قم بتخزينه في مرطبان للحصول على بشرة صحية.

جل الكريم والموز المرطب

الكريم الطازج من الحليب منزوع الدسم أو المغلي له أفضل تأثيرات الترطيب، وهو الأفضل للأشخاص الذين لديهم بشرة جافة، تعمل الكريمة الطازجة بمعدل مضاعف عند خلطها مع الموز، خصائص الترطيب الطبيعية للموز، عند مزجها مع الكريم الغني، سوف تهدئ وتغذي البشرة الجافة مما يجعلها ناعمة وملساء خلال أقسى أيام الشتاء.

لتحضير جل مرطب للبشرة هذا، اتبعي الخطوات التالية:

اهرسي موزة ناضجة وأضيفي إليها بضع ملاعق صغيرة من الكريمة الثقيلة.

اصنعي عجينة ناعمة عن طريق خفق العجينة ثم ضعيها على الوجه

احتفظي بها لمدة 20 دقيقة ونظفيها بقطعة قماش مبللة قبل الشطف.

مرطب جل جوز الهند والعسل

تُعرف باسم المرطبات الطبيعية التي تهدئ وتغذي البشرة الجافة والمتقشرة، يتمتع زيت جوز الهند والعسل بخصائص مرطبة ومضادة للميكروبات وتجديدية، مما يجعل قناع الوجه هذا مغذيًا بشكل لا يصدق للبشرة الجافة.

لتحضير هذا المرطب، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والعسل واخلطيهما بشكل صحيح

ثم ضعي العجينة بالتساوي على الوجه والرقبة واليدين واتركيها لمدة 20-30 دقيقة

ثم اغسل الجلد بالماء واتركه حتى يجف ليكشف عن بشرة رطبة.

مرطب الشوكولاتة والعسل

الشوكولاتة غنية بالكافيين الذي يمكن أن يضيف توهجًا للبشرة، يمكن للدهون الموجودة فيه ترطيب البشرة أثناء تقشيرها بلطف.

لتحضير هذا المرطب، اتبعي الخطوات التالية:

قم بإذابة 2-4 مربعات من الشوكولاتة الداكنة في كوب وأضف إليها ملعقة صغيرة من العسل واخلطها حتى تحصل على عجينة ناعمة.

ثم ضعي العجينة على منطقة الوجه والرقبة عندما يتعلق الأمر بدرجة حرارة الغرفة ولكن قبل أن تتماسك الشوكولاتة

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم قومي بتدليكه على الوجه بحركات دائرية لطيفة.

بعد ذلك، اشطفي جيدًا بالماء الفاتر.

إذا كان لديك حساسية تجاه أي مكون يستخدم لتحضير مرطبات البشرة هذه، فيمكنك استخدامها باستشارة أخصائي البشرة أو نصيحة الطبيب، على الرغم من أن جميع هذه المكونات طبيعية وجيدة الاستخدام.