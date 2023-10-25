تراند اليوم : خلي بالك لو مسافر زراعي او صحراوي.. حالة الطقس غدا الخميس 26 اكتوبر 2023

شبورة مائية تكون كثيفة صباحا علي بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، هذا ما ذكره بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، عن الإدارة العامة للتنبؤات والإندار المبكر والذي ذكر أن هذه الشبورة المائية ستصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.

حالة الطقس يوم الخميس 26 أكتوبر 2023

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس علي القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار نهارا، وان يكون مائل للحرارة علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، أما في الليل فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيف في أول الليل، ويميل للبرودة في أخر الليل علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ويكون لطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يكون نشاط الرياح في البحر المتوسط خفيف، ويصل ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر كما يكون نشاط الرياح في البحر الأحمر أيضا خفيف ويصل ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1 متر، أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن و المناطق فهي كالاتي:

المنطقة درجة الحرارة الكبري درجة الحرارة الصغري القاهرة 33 23 الإسكندرية 29 21 العاصمة الإدارية 33 22 بورسعيد 29 23 العريش 33 22 رفح 32 21 سانت كاترين 28 15 شرم الشيخ 35 26 أسوان 40 25

ويجدر بالسادة المسافرين صباحا علي جميع الطرق الحرص الشديد أثناء القيادة من الشبورة المائية والضباب المتوقع حدوثه علي هذه الطرق والمحاور السريعة.