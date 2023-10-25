تراند اليوم : منصة سلفة تعطيك 15000 ريال بدون أي ضمانات أو تحويل للراتب أونلاين ومدة سداد من اختيارك

أعلنت منصة سلفة بالسعودية عن تقديم سلفة مالية سريعة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية لمساعدتهم على توفير ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة اليومية، وخاصة في ظل ظروف الارتفاع المستمر للسلع والخدمات، وهي سلفة تبدأ قيمتها من ألف ريال وتصل إلى عشرون ألف ريال سعودي على حد أقصى وتقدم تلك السلفة المالية بدون شروط أو قيود وعلى الأخص شرط تحويل الراتب.

سلفة مالية 15000 ريال للمواطنين بالمملكة

يمكن الآن للمواطنين الآن الحصول على طلب سلفة مالية فورية بمبلغ 15000 ريال سعودي بدون أي شروط مستعصية أو تحويل الراتب الشهري للبنوك فكل ما على المواطن الراغب في الحصول على سلفة تقديم طلب عن طريق الخطوات الآتية.

ادخل على الموقع الرسمي لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

انقر على أيقونة تحميل تطبيق منصة سلفة.

حمل التطبيق على الهاتف المحمول.

سجل على التطبيق من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

حدد قيمة السلفة المطلوب الحصول عليها.

حدد مدة السداد.

وافق على الشروط بعد قراءتها جيدا.

يتم إيداع المبلغ في الحساب الرسمي لمقدم الطلب.

شروط تقديم طلب السلفة المالية لدى منصة سلفة

يمكن للمواطنين السعوديين الحصول على سلفة مالية فورية بقيمة 15000 ريال سعودي من خلال التقديم على السلفة من منصة سلفة على أن يكون المتقدم مستوفي للشروط الأتية: