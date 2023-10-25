تراند اليوم : تعرف على سيارة نيسان هايبر فورس الكهربائية النموذجية بقوة 1341 حصانًا

أطلقت نيسان شيئًا كبيرًا (وسريعًا) في معرض التنقل في اليابان 2023 ، إنها سيارة تصميمية تسمى هايبر فورس، إذا كنت تتساءل عن سبب أهمية ذلك، فإنه لأن هذه السيارة الجديدة تبدو مشابهة إلى حد كبير لطراز GT-R المستقبلي، وبينما لا تعلن نيسان الكثير، فإن بعض التلميحات صعب تجاهلها.

تصميم سيارة نيسان هايبر فورس وميزاتها – سيارة GT-R الأيقونية

أولاً، دعنا نتحدث عن التصميم، تبدو Nissan Hyper Force عدوانية، لديها أربع مصابيح خلفية مستديرة مشابهة لتلك التي تجدها في سيارة GT-R، هناك أيضًا جناح خلفي كبير وأبواب خاصة تفتح لأعلى، تشبه جناحي فراشة.

في الداخل، تشعر السيارة وكأنها مزيج بين تجهيزات السباق ومكتب فائق التكنولوجيا، انسَ نظرة العجلة المستديرة المعتادة، فإن هايبر فورس لديها عجلة قيادة مشكلة للسباق، وهناك وضعين للقيادة: “R” للسباق و “GT” لرحلة أكثر استرخاءً، هل يبدو هذا مألوفًا؟ هذا لأن سيارات GT-R لديها أيضًا هذه الميزة.

ولكن ما يجعل هايبر فورس خاصة، هو تجهيزها الكهربائي، حيث تأتي هذه السيارة النموذجية مع بطارية كبيرة يمكنها توفير قوة قدرها 1341 حصانًا مثيرًا للإعجاب، إنها قوة كبيرة بالنسبة لأي سيارة، ولا سيما إذا كانت كهربائية، وتشير نيسان أيضًا إلى وجود نظام دفع رباعي، لكنهم يخفون المواصفات الأخرى للآن.

إذاً، متى يمكننا توقع ظهور هذه السيارة على الطرقات؟ من الصعب قول ذلك، فقد استغرق الطراز السابق من GT-R ست سنوات من التصميم حتى الوصول إلى السوق، نأمل فقط أن لا يستغرق الأمر طويلًا هذه المرة.

تُظهِر هايبر فورس جهود نيسان لدمج تراث سياراتهم الرياضية مع التكنولوجيا المستقبلية.