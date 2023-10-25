تراند اليوم : وظائف خالية بشركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس لجميع المؤهلات براتب يصل إلى 40000 جنيه

تعلن شركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنظمة الأنابيب والملحقات الخاصة بالمياه والصرف الصحي، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولكافة المؤهلات عليا ومتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 4000 جنيه إلى 40000 جنيه، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس

مطلوب مدير صيانة ميكانيكية، خبرة في مجال العمل، براتب يبدأ من 30 ألف جنية إلى 40 ألف جنيه.

مطلوب مهندسين ميكانيكا، خبرة في مجال العمل، براتب يبدأ من 10000 جنية إلى 15000 جنيه.

مطلوب مهندسين كهرباء خبرة في مجال العمل، برواتب تصل إلى 15000 جنية.

مطلوب مشرفين صيانة كهربائية، خبرة لا تقل عن 10 سنوات، براتب يبدأ من 7000 جنية إلى 8000 جنية.

مطلوب عدد 2 فني أول ميكانيكا مصانع، براتب يبدأ من 5000 جنيه إلى 6000 جنيه.

مطلوب فنيين أول كهرباء مصانع، برواتب يبدأ من 5000 جنية إلى 6000 جنية.

مطلوب عدد 2 فني معدات ثقيلة خبرة في مجال العمل، برات يبدأ من 8000 جنية إلى 10000 جنية.

مطلوب مساعدين فني ميكانيكا/ خبرة، براتب يبدأ من 5000 جنية إلى 6000 جنية.

مطلوب مساعد فني كهرباء، خبرة في مجال العمل، براتب يصل إلى 6000 جنية.

مطلوب مشرف إنتاج خبرة براتب يبدأ من 4000 جنية إلى 6000 جنية.

مطلوب عدد 65 فني إنتاج، خبرة في مجال العمل، براتب يبدأ من 3000 جنية إلى 5000 جنية.

مطلوب عدد 5 سائقين ملاكي، براتب يبدأ من 10000 جنية إلى 15000 جنية.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وتوافر خبرة في مجال العمل، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وتقدم الشركة رواتب مجزية حسب الخبرة، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة بالشركة يرجى التقديم بوزارة القوى العاملة والهجرة، أو من خلال التقديم في مختلف المديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01099910109