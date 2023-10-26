تراند اليوم : الجنطيانا.. فاتح للشهية لزيادة الوزن وتقوي الجهاز الهضمي وتعالج الالتهابات

الجنطيانا هي نبات طبي ينمو في مناطق جبلية في أوروبا وآسيا، ويكثر بالمناطق الجبلية، ويتميز بلونه الأزرق الزاهي ومذاقه المر الشديد، ويستخدم جذر هذا النبات في الطب الشعبي والصناعي لعلاج مختلف الأمراض والحالات، خاصة تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي، وفي هذا المقال، سنتعرف على فوائد عشبه الجنطيانا وأضرارها وكيفية استخدامها.

ما هي فوائد عشبة الجنطيانا

تحسين الهضم وزيادة الشهية: عشبة الجنطيانا تحتوي على مواد تسمى جنسيوبكرين وأماروجنتين، التي تحفز إفرازات المعدة واللعاب والصفراء، مما يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل وتجنب عسر الهضم والغازات والانتفاخ، كما أنها تزيد من شهية الأشخاص الذين يعانون من فقدانها بسبب الأمراض أوالعلاجات أوالإجهاد.

تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات: فهي تحتوي على مادة تسمى جنتيانين، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل التورم والألم، كما أنها تعزز جهاز المناعة لدينا وتساعد في منع أو علاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الحلق.

حماية الكبد والكلى: حيث تساعد في طرد السموم والفضلات من الجسم، مما يحافظ على صحة هذه الأعضاء.

تحسين صحة الجلد والشعر: تساعد في تغذية الجلد والشعر، فهي غنية بالفيتامينات ومعادن مفيدة لصحة هذه الأنسجة، لتقوية الشعر الضعيف أو المتساقط أو المصاب بالقشرة.

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ما هي أضرار عشبة الجنطيانا

زيادة الحموضة والقرحة: عشبة الجنطيانا قد تسبب زيادة في إفرازات المعدة، مما قد يؤدي إلى حرقة أو تهيج أو قرحة في المعدة أوالاثني عشر، لذلك، يجب تجنب استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات أو يتناولون أدوية تقلل من حموضة المعدة.

عشبة الجنطيانا قد تسبب زيادة في إفرازات المعدة، مما قد يؤدي إلى حرقة أو تهيج أو قرحة في المعدة أوالاثني عشر، لذلك، يجب تجنب استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات أو يتناولون أدوية تقلل من حموضة المعدة. انخفاض ضغط الدم والسكر: قد تسبب انخفاض في ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى دوخة أو ضعف أو فقدان الوعي، لذلك، يجب تجنب استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات أو يتناولون أدوية تخفض من ضغط الدم أوالسكر.

قد تسبب انخفاض في ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى دوخة أو ضعف أو فقدان الوعي، لذلك، يجب تجنب استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات أو يتناولون أدوية تخفض من ضغط الدم أوالسكر. الحساسية : بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لعشبة الجنطيانا أو مكوناتها، مما قد يؤدي إلى ظهور ردود فعل تحسسية مثل طفح جلدي أو حكة أو تورم أو صعوبة في التنفس، لذلك يجب التأكد من عدم وجود حساسية لهذه العشبة قبل استخدامها، وإيقافها فورً عند ظهور أي علامات للتحسس.

بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لعشبة الجنطيانا أو مكوناتها، مما قد يؤدي إلى ظهور ردود فعل تحسسية مثل طفح جلدي أو حكة أو تورم أو صعوبة في التنفس، لذلك يجب التأكد من عدم وجود حساسية لهذه العشبة قبل استخدامها، وإيقافها فورً عند ظهور أي علامات للتحسس. التفاعلات مع بعض الأدوية: قد تتفاعل عشبة الجنطيانا مع بعض الأدوية التي تؤثر على المعدة أوالكبد أوالكلى أوالقلب أوالأوعية الدموية أوالسكر في الدم، مما قد يزيد من فعاليتها أو خطورتها، لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها مع أي دواء آخر.

كيفية استخدام عشبة الجنطيانا

يمكن تحضير شراب من عشبة الجنطيانا بإضافة ملعقة صغيرة من جذورها المجففة والمجروشة إلى كوب من الماء المغلي، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وتحليته بالعسل، يمكن شرب هذا الشراب مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم قبل أو بعد وجبات الطعام.