تراند اليوم : تناول التمر أثناء الحمل.. 5 أسباب تجعله مثاليًا لرغبتك الشديدة في تناول الحلويات

يعد استهلاك التمر طريقة صحية لإرضاء شهيتك للحلويات، كما أن لديها فوائد صحية وتغذوية، لذا، ابدئي بـ تناول التمر أثناء الحمل، عندما تصبح المرأة حاملاً، فإنها تبدأ بالرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، في بعض الأحيان قد يستيقظون في منتصف الليل ويطلبون الآيس كريم، وفي أحيان أخرى، سوف يشعرون بالرغبة في تناول الشوكولاتة، يمكنهم إرضاء رغبتهم في تناول الحلويات عن طريق تناول التمر، فهو صحي وله فوائد، ففي دراسة عام 2011 المنشورة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، شاركت 154 امرأة في الدراسة، وقد تناول منهن 77 مشاركة التمر في وقت متأخر من الحمل، في حين 77 الباقيات لم يفعلن ذلك، وقد وُجد أن النساء اللاتي تناولن التمر كان لديهن حاجة أقل بكثير للتدخل الطبي عندما يتعلق الأمر بتحفيز المخاض مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الفاكهة الحلوة، تابعي القراءة لتعرفي فوائد تناول التمر خلال فترة الحمل.

فوائد تناول التمر أثناء الحمل

التمر غني بالسكر، ولكنه يحتوي أيضًا على العديد من المغذيات الدقيقة مثل البوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والنحاس، كما يقول الدكتور شيتنا جاين ، مدير قسم أمراض النساء والتوليد، مجموعة مستشفيات كلاودناين، القطاع 14، جوروجرام، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول، مما يجعلها صحية، ومن أبرز فوائد تناول التمر أثناء الحمل:

يمكن أن يوفر التمر طاقة فورية

تميل النساء الحوامل إلى التعب والشعور بالضعف، وذلك لأنه خلال فترة الحمل، هناك زيادة بنسبة 40 بالمائة في الحمل على نظام القلب والأوعية الدموية والكلى، كما يوضح الخبير، زيادة الوزن وتغير الجاذبية مع الضغط على العمود الفقري القطني يؤدي إلى التعب، لذا فإن تناول التمر أثناء الحمل يمكن أن يساعد في منح الطاقة.

يمكن أن يساعد التمر في تخفيف الإمساك

المحتوى العالي من الألياف في التمر يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، الذي يحدث لكثير من النساء أثناء الحمل، خلال فترة الحمل، ينخفض ​​النشاط البدني، ومستوى هرمون البروجسترون، الذي ينظم الدورة الشهرية ويدعم الحمل، مرتفع للغاية، كما يؤدي الغثيان إلى تقليل تناول الطعام والماء، كل هذا يساهم في الإصابة بالإمساك، لذا فإن تناول التمر أثناء الحمل يمكن أن يكون مفيدًا.

التمر يمكن أن يمنع فقر الدم

التمر غني بالحديد، ويمكن أن يمنع أو يصحح فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حيث أنه أثناء الحمل، يتوسع حجم الدم أكثر من خلايا الدم الحمراء، وامتصاص الحديد منخفض، مما يؤدي إلى فقر الدم .

يمكن أن يحسن التمر صحة العظام

يمكن أن تساعد المغذيات الدقيقة مثل السيلينيوم والمغنيسيوم والمنغنيز الموجودة في التمر على تحسين صحة العظام عن طريق تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، والتي تشكو منها الكثير من النساء.

التمر يمكن أن يقلل من تساقط الشعر

تعاني بعض النساء من تساقط الشعر أثناء الحمل، ولكن بسبب محتواه العالي من الحديد وخصائصه التي تزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس والشعر، يمكن أن يكون تناول التمر أثناء الحمل مفيدًا لشعرك.

يقول الدكتور جين إن التمر يمكن أن يحفز المخاض أيضًا، لذلك يمكن للنساء الحوامل البدء بتناول التمر في الشهر التاسع أو بعد 36 أسبوعًا، أي قبل أربعة أسابيع تقريبًا من موعد الولادة المتوقع.

الاستهلاك المفرط للتمر له آثار جانبية

من المعروف أن التمر يعزز المخاض والولادة الطبيعية، ولكن الإفراط في أي شيء سيء، إليك ما يمكن أن يحدث:

تناول الكثير من التمر يمكن أن يسبب زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية. تحتوي كل تمرة على 23 سعرة حرارية أي حوالي 280 سعرة حرارية لكل مائة جرام من التمر.

يمكن أن يزيد مننسبة السكر في الدمويزيد من سوء التحكم في السكر لدى النساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني.

الإفراط في تناول التمر يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك بسبب نمو البكتيريا في الأمعاء.

يمكن أن يسبب التمر تسوس الأسنان إذا لم يتم تنظيف الأسنان بعد تناوله.

المحتوى العالي من البوتاسيوم في التمر يمكن أن يضر النساء لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.

إن تناول التمر أمر صحي، لكن تناوله بكميات قليلة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بفوائده الصحية.