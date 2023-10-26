تراند اليوم : تعرف على طريقة تحضير حساء السبانخ.. أحد عجائب الشتاء للصحة والدفء

تساعدنا الشوربات على اجتياز فصل الشتاء البارد بطريقة صحية ولذيذة، إليكم وصفة حساء السبانخ الأكثر صحة على الإطلاق، حيث أنه مع انخفاض درجة الحرارة، تصبح الأطعمة الدافئة والمريحة أكثر جاذبية، فهو أحد هذه الأطباق المغذية والمرضِيَة، ويعد هذا الحساء المصنوع من أوراق السبانخ المفرومة الطازجة ومجموعة متنوعة من المكونات اللذيذة، طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الفيتامينات والمعادن أثناء الاستمتاع بوجبة لذيذة، الوصفة بسيطة وتعطي نتائج لذيذة وصحية، لذا، ألقِ نظرة على طريقة إعداد هذا الحساء من أوراق السبانخ اللذيذ والصحي للغاية.

حساء السبانخ

الفوائد الصحية لشوربة السبانخ

السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات A وC وK والحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة، تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على قوة جهاز المناعة، ودعم البصر الصحي، وتعزيز صحة العظام.

السبانخ هو أيضا طعام منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء، وكذلك محتوى الألياف الذي يحتوي عليه يساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص الطعام، لذلك، من خلال تضمين السبانخ في نظامك الغذائي ، يمكنك جني فوائد هذه العناصر الغذائية، خاصة خلال أشهر الشتاء عندما تتوافر المنتجات الطازجة بكثرة.

كيفية تحضير حساء السبانخ؟

يعد تحضير حساء السبانخ أمرًا سهلاً ولا يتطلب سوى بعض المكونات البسيطة، لذا أحضر قدرًا وبعض السبانخ ودعنا نطبخ:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1بصلة، مقطعة إلى مكعبات

2 فص ثوم مفروم

4 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار

4 أكواب من أوراق السبانخ المفرومة

1 بطاطس، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

1 كوب كريمة جوز الهند (اختياري)

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقةالتحضير:

سخني زيت الزيتون في قدر كبيرة على نار متوسطة. أضيفي البصل والثوم إلى الزيت وقلّبيهما لمدة 5 دقائق أو حتى يتحولا إلى اللون البني الذهبي. أضيفيالمرق والبطاطس والسبانخ واتركي الخليط حتى يغلي، يمكنك أيضًا استخدام 4 أكواب من الماء بدلًا من المرق. خففي النار واتركي الحساء ينضج لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس. ارفعي الحساء عن النار واتركيه ليبرد قليلاً. استخدمي الخلاط الغاطس أو انقلي الحساء إلى الخلاط واهرسيه حتى يصبح ناعمًا. أعيدي الحساء إلى القدر وأضيفي كريمة جوز الهند. نكّهي بالملح والكمون والفلفل حسب الرغبة. أعيدي تسخين الشوربة على نار متوسطة حتى تسخن جيداً. قدمها ساخنة واستمتع بها.

هذه الوصفة هي مجرد نقطة بداية ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب ذوقك، على سبيل المثال، يمكنك إضافة مكعبات الجزر أو الكرفس لمزيد من النكهة والتغذية، ويمكنك أيضًا استخدام أنواع مختلفة من المرق، مثل لحم البقر أو الفطر، لتغيير شكل النكهة، أخيرًا، يمكنك إضافة قليل من جوزة الطيب أو الكمون إلى الحساء لمزيد من النكهة.

حساء السبانخ هو وسيلة لذيذة وصحية للتدفئة في أيام الشتاء الباردة، بفضل مستوياته العالية من الفيتامينات والمعادن، فهو الطريقة المثالية لدعم جهازك المناعي والحفاظ على شعورك بأفضل حالاتك، سواء كنت تحضره لتناول طعام الغداء أو العشاء، فمن المؤكد أن هذا الحساء البسيط سيصبح عنصرًا أساسيًا في مجموعة وصفاتك الشتوية.