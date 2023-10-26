تراند اليوم : تويوتا تصدم  العالم بمفهومها الكهربائي الجديد بسيارة  FT-Se التي ستدهشك

في نهاية عام 2021، استحوذت تويوتا على انتباه العديد من الأشخاص من خلال عرض مجموعة من مفاهيم السيارات الكهربائية، وتركت انطباعًا دائمًا بمفهومها الرياضي الكهربائي، وفي عام 2023، خلال معرض Japan Mobility Show ، صدمتنا تويوتا مرة أخرى، وهذه المرة بنسخة مطورة من المفهوم الرياضي الكهربائي، المسمى FT-Se.

سيارة تويوتا FT-Se

تتميز FT-Se بتصميم كابينة بسيطة جدًا مع عدد أقل من الأزرار، وعلى الرغم من أنها لا تزال تحمل لونها البرتقالي الزاهي المميز، إلا أن FT-Se تقدم تعديلات بصرية كبيرة.

يتميز الجزء الخارجي الآن بمداخل هواء ضخمة ومرايا ومقابض الأبواب، مما يشير إلى توجهها الوظيفي، عدم وجود أي تفاصيل تقنية يجعلنا نحزر، ولكن ذلك قد يكون جزءًا من استراتيجية تويوتا لبناء الترقب.

اللافت للانتباه أن قرار تويوتا بعرض FT-Se على حلبة سباق يؤكد رؤيتها للسيارة الكهربائية الموجهة للأداء، هذه ليست مجرد سيارة كهربائية أخرى، إنها سيارة تهدف إلى خلق نوع جديد تمامًا من السيارات الرياضية الكهربائية، ومزودة بجناح ثابت كبير وشعار GR.

عند الدخول إلى FT-Se، يواجه الشخص كابينة بسيطة ولكن مستقبلية، فقد اختفت الكثير من الأجهزة والمقابض التي اعتدنا عليها، فبدلاً من ذلك، يُرحب بالسائق بشاشتين تعمل باللمس تشبه الهواتف الذكية، تحيط بهما عجلة قيادة من نوع اليوك، إنه تكامل تقريبًا على مستوى الخيال العلمي بين السائق والآلة.

فهل FT-Se مجرد مظهر جميل أم هو علامة على شيء أكبر بكثير؟ من السابالصورة لا تزال غامضة. على الرغم من أنه من المغري رؤية FT-Se كمبتَكر لجيل جديد من MR2، إلا أن من الأفضل أن نبقي توقعاتنا منخفضة، ومع ذلك، فما هو مؤكد هو أن تويوتا مستعدة تمامًا لإحداث تغيير في قطاع السيارات الرياضية الكهربائية، حيث تدمج تاريخها في سباقات السيارات مع خطة مستقبلية متطورة.