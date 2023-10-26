- 1/2
- 2/2
خلال الفترة الماضية شهد سعر الذهب تذبذبا ما بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى متأثرا بسعر الذهب عالميا في البورصة، فهي أكبر عامل مؤثر في أسعار الذهب في دول العالم، خاصة وأنه المعدن النفيس الذي يلجأ إليه الكثير من المستثمرين كملاذ آمن بعيدا عن مخاطر العملة التي يتحكم فيها العديد من العوامل الاقتصادية ولذلك يفضل الكثيرون الاستثمار في المعدن الأصفر والاحتفاظ بقيمة أموالهم ممثلة في الاحتفاظ به لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
سعر الذهب اليوم
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محال الصاغة إلى 2983جنيه للشراء و2960 جنيه للبيع، ونستعرض بالجدول التالي أسعار المعدن الأصفر خلال التعاملات الصباحية.
|عيار الذهب
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سعر الدولار
|30.95
|30.85
|الاونصة
|1983
|1982.5
|جرام عيار ٢٤
|2983
|2960
|جرام عيار ٢٢
|2734
|2713
|جرام عيار ٢١
|2610
|2590
|جرام عيار ١٨
|2237
|2217
|جرام عيار ١٤
|1740
|1723
|جرام عيار ١٢
|1491
|1477
|جنيه ذهب
|20880
|20880
تحليل شامل عن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا وتوقعات الفترة القادمة
قال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد أن السبب وراء ارتفاع سعر المعدن الأصفر بنسبة وصلت الى 8% هو الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقع ألا يعود سعر المعدن النفيس إلى مستوى 2000 دولار نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، كما أشار إلى أن احتمال دخول أطراف جديدة بالصراع يمكنه أن يؤثر على الأسواق المالية مما ينتج عنه وجود حالة من الرعب لدى المستثمرين.
محال صاغة تعلن عن تأجير الشبكة
مبادرة أعلن عنها صاحب أحد محال الصاغة وهو الجواهرجي حمدي أحمد علي بتأجير الشبكة من الذهب إلى العرسان الجدد في مقابل مبالغ رمزية موضحا أن السبب وراء فكرته في تأجير الشبكة هو الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب وعدم مقدرة الكثير من الشباب على شرائه ورغبتهم في إتمام الزواج بدون التسبب في أي إحراج أمام الأهل والأصدقاء عند أتمام حفل الزواج بدون شبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : “يا فرحة ما تمت” ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023.. والتوقعات المستقبلية من خبراء الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.