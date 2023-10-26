تراند اليوم : “يا فرحة ما تمت” ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023.. والتوقعات المستقبلية من خبراء الاقتصاد

خلال الفترة الماضية شهد سعر الذهب تذبذبا ما بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى متأثرا بسعر الذهب عالميا في البورصة، فهي أكبر عامل مؤثر في أسعار الذهب في دول العالم، خاصة وأنه المعدن النفيس الذي يلجأ إليه الكثير من المستثمرين كملاذ آمن بعيدا عن مخاطر العملة التي يتحكم فيها العديد من العوامل الاقتصادية ولذلك يفضل الكثيرون الاستثمار في المعدن الأصفر والاحتفاظ بقيمة أموالهم ممثلة في الاحتفاظ به لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محال الصاغة إلى 2983جنيه للشراء و2960 جنيه للبيع، ونستعرض بالجدول التالي أسعار المعدن الأصفر خلال التعاملات الصباحية.

عيار الذهب سعر الشراء سعر البيع سعر الدولار 30.95 30.85 الاونصة 1983 1982.5 جرام عيار ٢٤ 2983 2960 جرام عيار ٢٢ 2734 2713 جرام عيار ٢١ 2610 2590 جرام عيار ١٨ 2237 2217 جرام عيار ١٤ 1740 1723 جرام عيار ١٢ 1491 1477 جنيه ذهب 20880 20880

تحليل شامل عن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا وتوقعات الفترة القادمة

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد أن السبب وراء ارتفاع سعر المعدن الأصفر بنسبة وصلت الى 8% هو الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقع ألا يعود سعر المعدن النفيس إلى مستوى 2000 دولار نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، كما أشار إلى أن احتمال دخول أطراف جديدة بالصراع يمكنه أن يؤثر على الأسواق المالية مما ينتج عنه وجود حالة من الرعب لدى المستثمرين.

محال صاغة تعلن عن تأجير الشبكة

مبادرة أعلن عنها صاحب أحد محال الصاغة وهو الجواهرجي حمدي أحمد علي بتأجير الشبكة من الذهب إلى العرسان الجدد في مقابل مبالغ رمزية موضحا أن السبب وراء فكرته في تأجير الشبكة هو الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب وعدم مقدرة الكثير من الشباب على شرائه ورغبتهم في إتمام الزواج بدون التسبب في أي إحراج أمام الأهل والأصدقاء عند أتمام حفل الزواج بدون شبكة.