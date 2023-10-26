تراند اليوم : Vivo X100 و X100 Pro: تسريب مواصفات الكاميرا قبل الإطلاق

ستكشف MediaTek عن مجموعة الشرائح Dimensity 9300 في 6 نوفمبر، وقد تكون سلسلة Vivo X100 التي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من نوفمبر أول هاتف يتميز بها، وفي منشور جديد على موقع التدوينات الصيني Weibo ، سرب المُسرب محطة الدردشة الرقمية Digital Chat Station مواصفات الكاميرا الخاصة بـ X100 و X100 Pro. مواصفات كاميرا سلسلة Vivo X100 (مشاع) وفقًا للمسرب ، فإن إعداد الكاميرا الخلفية لـ Vivo X100 سيضم Sony IMX920 ككاميرا أساسية ، وعدسة Samsung JN1 للقطات فائقة الاتساع ، وكاميرا تليفوتو OmniVision OV64B لتقريب بصري 3

سيحتوي Vivo X100 Pro على نفس العدسة فائقة الاتساع وكاميرا التليفوتو مثل X100، ومع ذلك ، ستوفر كاميرا التليفوتو تقريبًا بصريًا أعلى 4.3x، بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لديه مستشعر الكاميرا IMX989 1 بوصة ككاميرا أساسية.

حجم شاشة Vivo X100 و X100 Pro غير معروف بعد، ومع ذلك ، كشفت التقارير أن كلا الهاتفين سيضم شاشة OLED منحنية الحواف توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وهناك احتمال أن يكون هناك متغير آخر من X100 يتميز بشاشة مسطحة.

من المحتمل أن يحتوي Vivo X100 على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة، بينما سيكون طراز Pro مزودًا ببطارية بقوة 5400 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع أن يدعم كلا الجهازين الشحن السلكي بقوة 120 واط ، في حين سيقدم طراز Pro أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

ستأتي المجموعة محملة مسبقًا بأحدث إصدار من Android 14 ، والذي سيكون له طبقة من OriginOS 4 في الأعلى.

سيضم كلا الطرازين أيضًا شريحة Dimensity 9300 وأحدث تقنية LPDDR5T RAM للحصول على أداء عالي المستوى.

يُقال أيضًا أن X100 Pro سيأتي بدعم لاتصالات الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه.

من المتوقع إطلاق سلسلة X100 وساعة Vivo Watch 3 الذكية في الأسبوع الثالث من نوفمبر.

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