تراند اليوم : ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأعلى مستوياته

ارتفاع في سعر الدولار اليوم في السوق السوداء برغم أن التعاملات أمس كانت وصلت إلى 44 جنيهاً، بعد أن كانت في بداية الأسبوع وصلت إلى 45 جنيهاً، وسوف نوضح لكم من خلال تقريرنا ما أكد عنه مراقبي سوق العملات في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

أكد المتخصصين أن ارتفاع الدولار في السوق السوداء قد تكون أقزة من الاقتصاد المصري، ولم يمكن لأحد أن يتحمل ذلك السعر، وللتعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء فهو يزيد عن سعر البنوك بقيمة 12 جنيهاً، حيث أن سجل في البنوك إلى 31 جنيهاً في تعاملات اليوم.

الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء

سعر 1 دولار أمريكي 44 جنيه مصري سعر 5 دولار أمريكي 220 جنيه مصري سعر 10 دولار أمريكي 440 جنيه مصري سعر 25 دولار أمريكي 1.100 جنيه مصري سعر 50 دولار أمريكي 2.200 جنيه مصري سعر 100 دولار أمريكي 4.400 جنيه مصري سعر 500 دولار أمريكي 22.000 جنيه مصري سعر 1000 دولار أمريكي 44.000 جنيه مصري سعر 5000 دولار أمريكي 220.000 جنيه مصري سعر 10000 دولار أمريكي 440.000 جنيه مصري

حيث أن الحرب الحالية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة ساعدت في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء من بين 41 جنيها لتصل إلى 44 جنيهاً خلال أسبوع واحد، وذلك يرجع إلى عدم الاستقرار في المنطقة والخوف من اتساع الحرب إلى أكثر من ذلك، ولذلك أكد المراقبين أن سعر الدولار فاق قوة الاقتصاد المصري هذه الفترة في السوق السوداء.