تراند اليوم : خطوات التقديم في منح الأراضي المجانية في السعودية 1445 من الهاتف أو الكمبيوتر

خطوات التقديم في منح الأراضي المجانية في السعودية، تهتم الدولة بتقديم الكثير من الخِدْمَات والمساعدات للمواطنين داخل أراضي المملكة، تأتي من ضمن هذه الخِدْمَات “تقديم أراضي مجانية” للفئات الذين لا يملكون أرض ولا مسكن، وليس مسجل أسمائهم في أي من برامج الدعم مثل الأرامل والمطلقات، لذلك تتعاون وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري للحصول علي ارض مجانية، في هذا المقال سوف نتناول خطوات التقديم في منح الأراضي المجانية في السُّعُودية.

خطوات التقديم في منح الأراضي المجانية في السعودية

يتاح التقديم للحصول علي منح الأراضي السُّعُودية المجانية للمواطنين من خلال التسجيل في منصة سكني للحصول علي ذلك الدعم اتبع الخطوات التالية:

بداية الأمر يتم الذَّهاب إلي الرابط الرسمي الخاص بمنصة موقع سكني sakani.sa.

تسجيل رَقْم الهُوِيَّة الوطنية بجانب كلمة المرور ثم رمز التحقيق.

يجب استخدام النفاذ الوطني حتي يتم تسجيل الدخول.

بعدها يتم التوجه إلي القائمة الرئيسية للاختيار من منتجات سكني.

ليتم اختيار خدمة البناء الذاتي.

النقر علي كلمة أراضي واختيار مشروع أرض.

تحديد المنطقة التي تريد اختيار الأرض فيها.

بعدها يتم الضغط علي كلمة بحث.

ليتم المعاينة علي احد المشروعات وتحديدها.

نلاحظ ظهور خريطة لموقع المشروع وكافة المعلومات الخاصة بالمشروع بجانب جميع تفاصيل المشروع.

النقر علي حجز قطعة الأرض الذي ترغب في الحصول عليها.

بعدها يتم تأكيد الحجز.

ثم تحصل علي رسالة نصية علي الجوال الخاص بك تحتوي علي رمز التفعيل ثم تقوم بإدخال رمز التفعيل لتوقيع العقد.

القيام بإرسال رسالة نصية قد تحتوي علي التوقيع المطلوب في العقد، واليكم رابط شروط طلب مساعدة من الوليد بن طلال.

الشروط المطلوبة في التقديم للحصول علي أراضي مجانية

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السُّعُودية بوضع العديد من الشروط التي في حالة توافرها في المواطن يمكن له الحصول علي دعم الأراضي المجانية، حيث جاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

عدم توافر سكن يناسب الأسرة خلال اخر خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب.

الشخص المتقدم يشترط أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضي المملكة بشكل دائم ومستمر.

يجب أن لا يكون قد سبق له التقديم علي دعم سكني من قبل.

لا يقل عمر المتقدم عن 25عام ميلادي حتي يتم الحصول علي الدعم الأراضي المجانية.

المساحة الأراضي المجانية التي يتم الحصول عليها من الدعم

أتاحت وزارة الإسكان والتعمير السُّعُودية بتحديد المساحة التي يتم الحصول عليها من خلال الدعم المجاني للأراضي حيث تبدأ من مساحة 625 متر مربع للشخص الواحد وفي حالة زيادة المساحة عن ذلك سوف يتم تقدير القيمة الفعلية لها وذلك عن طريق الجهات المختصة داخل المملكة العربية السُّعُودية، واليكم رابط فك حظر الواتساب.

الفئات المستحقة للحصول علي أراضي مجانية من سكني السُّعُودية

الأسر الذي لم يتوفر لها سكن للعيش للحياة الكريمة أو أراضي سكنية.

المواطنين الذين سبق لهم التقديم من قبل ولم يتم الحصول علي المنحة لذلك يكون لهم الأولوية في الحصول علي الأراضي المجانية، ونذكركم برابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا.

البيانات والمعلومات المطلوبة في نموذج منحة طلب الأراضي المجانية بالمملكة