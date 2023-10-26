تراند اليوم : تعرف على الفوائد العظيمة للبطاطس

تعتبر البطاطس من الخضروات الجذرية وتنتشر في كل أنحاء العالم، فقد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمهمة لجسم الإنسان.

فوائد البطاطس

لها العديد من الفوائد ومن أهمها:

تحتوي البطاطس على كثير من المغذيات لذلك فهي تعمل على حماية العظام.

تعمل على تعزيز صحة القلب.

تحمي الجسم من أمراض السرطان.

تعمل على ضبط مستوي الدم.

تعمل على تعزيز عملية الهضم.

تعالج أمراض البرد .

تعالج الالتهابات.

تمد الجسم بالطاقة.

تعمل على تقوية جهاز المناعة.

تعمل على تقليل التجاعيد والهالات السوداء.

أضرار البطاطس

بالرغم من فوائدها إلا أنها لها بعض الأضرار ومنها حدوث آلام في البطن وأيضا من الممكن أن تساعد على زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وأيضا ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الفيتامينات التي توجد في البطاطس

تحتوي البطاطس على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف ومن المعادن التي تحتوي عليها هي الفسفور والكالسيوم والمغنسيوم والحديد وهذة المعادن قد تساعد على بناء عظام صحية وقوية، كما أيضا تحتوي البطاطس على البوتاسيوم وهذا يعمل على تنشيط وتوسيع الأوعية الدموية.