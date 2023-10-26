تراند اليوم : تحذير من واتساب لمستخدمي الأندرويد للتوقف عن العمل

أعلنت شركة “ميتا” عن توقف واتساب عن هواتف اندرويد القديمة، وما ما جعل الكثير من المستخدمين يبحثون عبر مواقع الانترنت للتعرف على ما هي الأجهزة التي سيتوقف عنها تطبيق “واتساب” عن العمل، فأن هذا الخبر يعني أنه يجب على مالكين أجهزة اندرويد القديمة عليهم شراء هواتف جديدة للاستمتاع باستخدام التطبيق.

توقف تطبيق “واتساب” عن العمل

وفقاً لما نشره الموقع البريطاني “Mirror” فأنه بدأ من يوم 24 أكتوبر 2023 سيتم إيقاف تطبيق “واتساب” عن العديد من أجهزة الأندرويد عن العمل بما فيها الأجهاز التي لا يوجد بها ترقيات تحديثات اندرويد عبر جوجل.

كما أن الخبر على الموقع البريطاني أن هذا القرار سيدعم إصدار 5.0 الذي يعمل بنظام التشغيل اندرويد، بالإضافة إلى الإصدارات الأحداث، مما يشير إلى توقف جميع الإصدارات القديمة.

تصريح شركة ميتا عن توقف “واتساب”

وبحسب ما قالته شركة “ميتا” على أن هذا القرار جاء بعد أن قيام الشركة بتحديثات بالتطبيق لتطوريه حتى يواكب العصر الحديث في مجال التكنولوجيا، نتوقف عادةً عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم حتى نتمكن من تخصيص مواردنا لدعم الأنظمة الأحدث في حالة توقف دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسنخطرك عدة مرات ونذكرك بترقية جهازك حتى يستطيع المستخدم من استخدام تطبيق “واتساب”.

خطوات معرفة الأجهزة التي لن تدعم واتساب

‘ذا كنت ترغب في التحقق من إصدار Android لديك من خلال الخطوات التالية: