تراند اليوم : أسرع طرق تنظيف القولون والبطن من الفضلات وطرد السموم

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق تنظيف القولون والبطن خلال هذه الفترة، حيث أنه يعمل على حل بعض المشكلات الحساسة مثل الإمساك واضطرابات المعدة، ويعمل تنظيف تلك المنطقة على التخفيف من خطر الإصابة بسرطان القولون.

تنظيف القولون

يساعد تنظيف القولون على التخلص من عدد من المشاكل الهامة منها:

الإمساك.

التهابات المعدة.

انتفاخات البطن وغازاتها.

مشاكل عسر الهضم.

الصداع.

تهيج القولون.

وهنا يجب الإشارة إلى أن تناول الألياف يعمل إلى تعزيز الشعور بالشبع مما يؤيد غلى خسارة الوزن، والحفاظ على صحة القولون، كما يؤدي إلى زيادة طاقة الجسم والتركيز.

علاج تنظيف القولون

الماء

يعمل شرب الماء على تحسين العملية الهضمية، حيث أنه من المطلوب شرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء كل يوم، وذلك بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والطماطم والخس، مع ضرورة شرب العصائر.

ملح البحر

يُعد ملح البحر مفيد لمن يعانون من الإمساك واضطراب الأمعاء، ويمكن تناوله قبل وجبة الإفطار، حيث يمكن وضع كوباً من الماء ممزوجاً لمعلقتين من ملح البحر على معدة فارغة، ويمكنك إعادة تناول المشروب في المساء حتى تدخل الحمام.

الألياف

يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية والفواكة والخضروات والحبوب والمكسرات وغيرها.

الزبادي

يفيد الروب في تنظيم عملية الهضم، حيث أنه مفيد للغاية ومهضم للطعام، كما انه يساعد في عملة الهضم والتخلص من المشكلات التي قد تحدث نتيجة تناول الوجبات الدسمة.

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الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين ج، والذي يعتبر غنياً بالحمضيات الهامة لحصة الجسم، حيث يساعد على انتاج المواد مضادة للأكسدة، ويخلص السم من السموم.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تخلص الجسم من الفطريات والبكتريا الموجودة في البطن، وهو من الطرق الطبيعية الهامة للتخلص من الطفيليات.