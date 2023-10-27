تراند اليوم : وزارة الطاقة السعودية تعلن عن وظائف إدارية للجنسين

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بفروع الوزارة بمدينة الرياض وجازان، وذلك لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات من الجنسين، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف ورابط التقديم:

وظائف وزارة الطاقة

مطلوب أخصائي أول متابعة الالتزام.

مطلوب أخصائي استراتيجية أول.

مطلوب أخصائي تقارير ميزانية.

مطلوب مدير مشروع مساعد.

مطلوب رئيس قسم عمليات التطبيقات.

مطلوب رئيس قسم خدمات التكامل.

مطلوب خبير أول توقيع.

مطلوب مراقب ميداني.

مطلوب مسؤول أراضي ومحجوزات.

مطلوب أخصائي تميز علاقات.

الشروط العامة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات المطلوبة.

أن يجيد اللغة الإنجليزية.

أن يمتلك خبرة في مجال العمل لا تقل عن الحد الأدنى حسب كل وظيفة.

أن يجيد استخدام برامج الحاسب الألي.

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رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة

أوضحت وزارة الطاقة أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف، ابتداء من اليوم عبر الرابط التالي “وظائف وزارة الطاقة“.