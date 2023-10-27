تراند اليوم : موتورولا تكشف عن الهاتف الذكي Motorola Flexible بشاشة مرنة يمكن ارتداؤه حول المعصم

في Lenovo Tech World ’23، عرضت موتورولا هاتفًا جديدًا بمفهوم الشاشة المرنة، Motorola Flexible، والذي يمكن أن يتخذ أشكالًا وأشكالًا عديدة، ومن المثير للاهتمام أن موتورولا تقول إن الشاشة المرنة يمكن ارتداؤها على المعصم مثل السوار، وإلى جانب الشاشة المرنة، أعلنت موتورولا أيضًا عن مساعد MotoAI وبعض الميزات الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في هذا الحدث.

مفهوم هاتف موتورولا ذو الشاشة المرنة Motorola Flexible

تطلق موتورولا على مفهوم هاتف الشاشة المرنة اسم “مفهوم العرض التكيفي”.

وذلك لأن الجهاز قادر على التكيف مع الأشكال والأشكال المختلفة.

يحتوي الجهاز المفاهيمي على شاشة FHD + pOLED مقاس 6.9 بوصة عند فتحه بالكامل ووضعه بشكل مسطح.

بمجرد البدء في ثني الشاشة، سوف تتمكن من رؤية مفهوم “العرض التكيفي”.

وكما قيل، يمكن ارتداء الشاشة المرنة على معصمك مثل السوار.

للتذكير، أظهرت موتورولا شيئًا مشابهًا في عام 2016 ويبدو أن الإصدار الأحدث يعتمد على الشاشة والابتكارات الميكانيكية على مر السنين.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا المفهوم سيصبح حقيقة.

MotoAI وميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى

وتعمل شركة لينوفو المملوكة لشركة موتورولا أيضًا على مساعد شخصي، وهو MotoAI، يقال أن هذا يعمل على كل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ومن الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيساعد المستخدمين أيضًا في الإجابة على الأسئلة وصياغة الرسائل وجدولة المهام، ومع ذلك، ليس من الواضح متى سيتم رؤية MotoAI أثناء العمل.

طورت موتورولا أيضًا نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم صور متعددة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على الزي الذي يرتديه الشخص، يمكن للعملاء استخدام هذه الصور كخلفيات على الجهاز، يقال إن الذكاء الاصطناعي يعمل محليًا على الجهاز لذا لا داعي للقلق بشأن الخصوصية.

سيحصل تطبيق Doc Scanner من Motorola أيضًا على إمكانات الذكاء الاصطناعي وسيعمل على تحسين جودة الصورة النهائية، سيؤدي هذا أيضًا إلى تقليل التجاعيد والظلال من الصورة.

تعمل Motorola أيضًا على ميزة AI Text Summarization، والتي ستقوم بتلخيص النصوص الطويلة مثل الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني والمقالات.