تراند اليوم : باقي كام يوم على الصيام .. موعد غرة شهر رمضان الفضيل 2024 بالحسابات الفلكية

يترقب ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، موعد غرة شهر رمضان الفضيل 2024م، بعد أن تم توديع شهر الصيام الماضي يوم الجمعة 21 إبريل 2023م، بمشاعر تمتزج بين الحزن والرجاء والأمل، فقد كان الصحابة والتابعون يدعون الله 6 شهور بعد رمضان أن يقبل أعمالهم فيه، ثم يدعونه أن يبلغهم الشهر حتى يحظون بصيامه، فهو من أفضل مواسم الخير والعبادة، روى أبو ذر الغفاري عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» رواه مسلم، كما أن هذا الشهر يتميز بأجواء روحانية وإيمانية عالية، ويجتهد فيه الموفقون بالعبادة، ونوضح في السطور التالية موعد غرة شهر رمضان الفضيل 2024 بالحسابات الفلكية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

موعد غرة شهر رمضان الفضيل 2024

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي اشتاق إليه جميع المسلمون على وجه البسيطة، وخاصة أنه لم يتبقى عليه سوى شهور قليلة، فقد كشف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد ميلاد هلال شهر رمضان 2024، وأول أيام الشهر الكريم، حيث يولد هلال الشهر الفضيل مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس 2024م، ويبقى الهلال الجديد 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مدينة مكة المكرمة، أما في القاهرة فسيبقى 14 دقيقة، ويتراوح بقائه في سماء باقي محافظات مصر بين 13 إلى 15 دقيقة، وعليه فإن غرة شهر رمضان الفضيل وفق الحسابات الفلكية يوم الاثنين 11 مارس 2024م.

باقي كام يوم على الصيام

ينتظر الجميع شهر رمضان الفضيل، فالمحظوظ من يدرك هذا الشهر سنوات عديدة، خاصة وأنه يتميز بأجواء روحانية وإيمانية عالية، ويجتهد فيه الموفقون بالعبادة، سواء صيام او قيام أو قراءة قرآن، كما أن الأجواء العائلية فيه رائعة، ففيه يجتمع أفراد الأسرة وقت الإفطار على مائدة واحدة، وهو الأمر الذي قد لا يحدث دائمًا في أيام كثيرة في غيره من الشهور، وفيه نزل القرآن الكريم هدى للناس، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}، وقد بشر نبينا الكريم الصائمين بالخير الكثير فقال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه»، ولمن يشتاقون إلى شهر رمضان الفضيل، فإنه وفق حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه يتبقى على الشهر الكريم 137 يوم، ويجتمع أفراد العائلة على أول مائدة إفطار في رمضان.