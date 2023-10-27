تراند اليوم : ماذا ينتظر جيش إسرائيل في غزة.. مدينة أنفاق حماس خط أمامي خفي لإسرائيل

تقول مصادر أمنية إن ما تنتظره القوات البرية الإسرائيلية في غزة هو شبكة أنفاق تابعة لحركة حماس يبلغ طولها مئات الكيلومترات ويصل عمقها إلى 80 مترا، وكما وصفها أحد الرهائن المفرج عنهم بأنها “أنفاق عنكبوت”، وقالت مصادر غربية وشرق أوسطية مطلعة إن الحركة الإسلامية الفلسطينية لديها أنواع مختلفة من الأنفاق تمتد تحت الشريط الساحلي الرملي الذي تبلغ مساحته 360 كيلومترًا مربعًا وحدوده، بما في ذلك جحور الهجوم والتهريب والتخزين والعمليات.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الخاصة الإسرائيلية ستواجه تحديًا غير مسبوق في قتال نشطاء حماس بينما تحاول تجنب قتل الرهائن المحتجزين تحت الأرض، وأشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أن المعركة التي يخوضها العراق منذ تسعة أشهر لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية قد تكون أسهل مما ينتظر الإسرائيليين ، ومن المرجح أن تكون هناك “الكثير من العبوات الناسفة البدائية الصنع” الكثير من الأفخاخ المتفجرة، وهو مجرد نشاط شاق حقًا”.

وعلى الرغم من أن إسرائيل استثمرت بكثافة في اكتشاف الأنفاق، بما في ذلك حاجز تحت الأرض مجهز بأجهزة استشعار أطلقت عليه اسم “الجدار الحديدي” ، إلا أنه لا يزال من المعتقد أن حماس لديها أنفاق تعمل للوصول إلى العالم الخارجي.

بعد الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في عام 2021، قال زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار: “بدأوا يقولون إنهم دمروا 100 كيلومتر من أنفاق حماس، أقول لكم، الأنفاق التي لدينا في قطاع غزة تتجاوز 500 كيلومتر، حتى لو روايتهم صحيحة، لقد دمروا 20% فقط من الأنفاق”.

الرهينة شاهد

ولم يتم التأكد من تصريحات السنوار، الذي يعتقد أنه يختبئ تحت الأرض قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع، لكن تقدير مئات الكيلومترات مقبول على نطاق واسع من قبل المحللين الأمنيين، على الرغم من أن طول الشريط الساحلي المحاصر لا يتجاوز 40 كيلومترا (25 ميلا).

وفي ظل سيطرة إسرائيل الكاملة على المداخل الجوية والبرية لغزة وعلى 59 كيلومتراً من حدودها البرية التي يبلغ طولها 72 كيلومتراً ( وتبعد مصر 13 كيلومتراً إلى الجنوب) فإن الأنفاق توفر إحدى الطرق القليلة لحماس لجلب الأسلحة والمعدات والأشخاص.

وبينما تتكتم هي والجماعات الفلسطينية الأخرى بشأن شبكاتها، قالت الرهينة الإسرائيلية التي أطلق سراحها مؤخرًا، يوشيفيد ليفشيتز ، البالغ من العمر 85 عامًا : “بدا الأمر مثل شبكة العنكبوت، كان هناك الكثير والعديد من الأنفاق”، مضيفًا: “مشينا كيلومترات تحت الأرض “.

وتعتقد حماس أنه مع التفوق العسكري الإسرائيلي الجوي والمدرع الساحق، فإن الأنفاق هي وسيلة لتقليص بعض هذه المزايا من خلال إجبار الجنود الإسرائيليين على التحرك تحت الأرض في مساحات ضيقة يعرفها مقاتلو حماس جيداً.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس: “لن أتحدث عن عدد الكيلومترات من الأنفاق لكنه عدد كبير، تم بناؤه تحت المدارس والمناطق السكنية”.

مدينة تحت الأرض

وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن القصف الجوي الإسرائيلي المكثف تسبب في أضرار طفيفة للبنية التحتية للأنفاق، حيث تمكنت قوات كوماندوز بحرية تابعة لحماس من شن هجوم بحرا يستهدف المجتمعات الساحلية بالقرب من غزة هذا الأسبوع.

وقال أمير أفيفي، وهو عميد سابق، وكان نائب قائد فرقة غزة المكلفة بمعالجة الأنفاق: “على الرغم من أننا نشن هجمات مكثفة منذ أيام وأيام، إلا أن قيادة (حماس) سليمة إلى حد كبير، وكذلك القدرة على القيادة والسيطرة، والقدرة حتى على محاولة شن هجمات مضادة”.

“هناك مدينة بأكملها في جميع أنحاء غزة تحتها بعمق يتراوح بين 40 و50 مترًا، وهناك مخابئ ومقرات ومخازن، وبالطبع فهي متصلة بأكثر من ألف موقع لإطلاق الصواريخ”، وقدرت مصادر أخرى أعماقًا تصل إلى 80 مترًا.

وقال مصدر أمني آخر، من إحدى الدول المجاورة لإسرائيل، إن أنفاق حماس القادمة من مصر لا تزال نشطة، وأضاف أن “سلسلة التوريد لا تزال سليمة هذه الأيام، والشبكة المشاركة في تسهيل التنسيق هي بعض ضباط الجيش المصري، ومن غير الواضح ما إذا كان الجيش المصري على علم بذلك”.

تاريخ طويل مع الأنفاق

تأسست حماس في غزة عام 1987، ويُعتقد أنها بدأت في حفر الأنفاق في منتصف التسعينيات، عندما منحت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات درجة ما من الحكم الذاتي في غزة.

وشبكة الأنفاق هي السبب الرئيسي وراء قوة حماس في غزة عنها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تجعل المستوطنات والقواعد العسكرية وأجهزة المراقبة الإسرائيلية من الصعب إدخال أي شيء من الأردن.

وأصبح حفر الأنفاق أسهل في عام 2005 عندما سحبت إسرائيل جنودها ومستوطنيها من غزة، وعندما فازت حماس بالسلطة في انتخابات عام 2006.

وبعد ذلك بوقت قصير، أسر الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، جلعاد شاليط وقتل جنديين إسرائيليين آخرين بعد أن تسلل إلى عمق 600 متر لمداهمة قاعدة كيرم شالوم على حدود غزة.

وبعد مرور عام، شنت حماس ضربة عسكرية ضد قوات عرفات في غزة باستخدام هجمات عبر الأنفاق، وعلى الرغم من أن الأنفاق العسكرية ظلت محظورة على الأعين الخارجية، إلا أن المهربين في غزة خلال تلك الحقبة كانوا يتباهون بأنفاقهم التجارية التي بالكاد تكون مخفية تحت حدود رفح، كان عرضها حوالي ثلاثة أقدام (متر واحد) واستخدمت محركات ونش لنقل البضائع على طول أرضيات النفق الرملية في براميل بنزين مجوفة.

وقال أبو قصي، أحد مشغلي أنفاق رفح، إن حفر النفق الذي يبلغ طوله نصف ميل يستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر ويمكن أن يحقق أرباحًا تصل إلى 100 ألف دولار يوميًا، وكان العنصر الأكثر ربحية هو الرصاص، الذي يتم شراؤه مقابل دولار واحد في مصر ويجلب أكثر من 6 دولارات في غزة، وقال إن بنادق الكلاشينكوف تكلف 800 دولار في مصر وتباع بضعف هذا المبلغ.

وفي عام 2007، يُعتقد أن الجناح العسكري قد أحضر قائده محمد ضيف إلى غزة عبر نفق من مصر، وكان الضيف هو العقل المدبر وراء هجوم حماس المميت في 7 أكتوبر /تشرين الأول على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز رهائن.

صيد الأنفاق

وقال البروفيسور جويل روسكين، عالم الجيومورفولوجيا والجيولوجي بجامعة بار إيلان الإسرائيلية، إنه كان من الصعب رسم خريطة لشبكة الأنفاق بدقة من السطح أو الفضاء، مضيفًا أن المعلومات السرية للغاية كانت ضرورية لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد وتصور الصور.

ومن بين وحدات النخبة المكلفة بالعمل تحت الأرض ياهالوم، وهو كوماندوز متخصص من فيلق الهندسة القتالية الإسرائيلي المعروف باسم “ابن عرس”، والمتخصص في العثور على الأنفاق وإزالتها وتدميرها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاتلي ياهالوم، وقال لهم: “أنا أعتمد عليكم، وشعب إسرائيل يعتمد عليكم”.

وقالت مصادر إسرائيلية إن ما ينتظرهم هائل وأنهم يواجهون عدواً أعاد تجميع صفوفه وتعلم من العمليات الإسرائيلية السابقة في عامي 2014 و2021″ ، سيكون هناك الكثير من الأفخاخ المتفجرة، لديهم أسلحة حرارية لم تكن لديهم في عام 2021، وهي أكثر فتكا، وأعتقد أنهم حصلوا على الكثير من أنظمة الأسلحة المضادة للدبابات التي ستحاول ضربها”. المصدر وكالة الأنباء رويترز العالمية.