تراند اليوم : بالفيديو| سقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص في انفجار وقع في مدينة طابا المصرية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، حيث أفادت وسائل إعلام مصرية بأن صاروخ سقط في مدينة طابا المصرية على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات في مبنى إسعاف مدينة طابا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بحادث أمني في المنطقة، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن الصاروخ الذي سقط في طابا كان من إطلاقه، وأضاف «نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا».

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصادر أن الانفجار الذي وقع في مدينة طابا جراء التصعيد الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأراضي المحتلة، وأن واقعة سقوط الصاروخ بالمدينة المصرية تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما حدث.

وقال مصدر رفيع المستوى، إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق، وأضاف المصدر أن قوات الأمن المصرية وصلت إلى موقع الحادث، والجهات المختصة وبدأت التحقيقات الأولية.

بينما على الجانب الآخر يزعم ايتسيك زورتس مراسل التلفزيون الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، إن هناك تحقيقات تجري بشأن إذا ما كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

وقد تداول سكان مدينة طابا العديد من الصور ومقاطع الفيديو والتي تظهر حجم الأضرار والتلفيات التي تسبب فيها سقوط الصاروخ، من تحطم سيارات وتضرر واجهات المباني.