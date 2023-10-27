تراند اليوم : أحدث أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والحمام والبط والأرانب اليوم الحق اشتري قبل ارتفاع الأسعار

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارا في بداية تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، حيث ارتفعت أسعار الفراخ بأنواعها خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية، سجل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 66 جنيهًا للكيلو، أما في الأسواق الشعبية، فقد تراوح سعر الفراخ البيضاء من 75 إلى 78 جنيهًا للكيلو، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن تختلف الأسعار من محافظة إلى أخرى في جمهورية مصر، لذلك، يمكن أن يكون هناك تفاوت في الأسعار في مختلف المناطق.

أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها اليوم

يعتبر الفراخ البيضاء منتجًا هامًا في سوق اللحوم والدواجن، وتتأثر أسعارها بعدة عوامل، مثل توفر المعروض والطلب، تكاليف الإنتاج، والتكاليف العامة للمزارع والتسويق، يشهد السوق تقلبات في أسعار الفراخ والمنتجات الداجنية بشكل عام، وذلك نتيجة التغيرات الاقتصادية والموسمية، وكذلك التغيرات في تكاليف الأعلاف والوقود، قد تؤثر أيضًا الأحوال الجوية والمشاكل الصحية في الطيور على توفر الفراخ وبالتالي على أسعارها.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم يساوي 76 جنية

سعر كيلو الفراخ البيضاء أمهات اليوم يساوي 74 جنية

سعر كيلو الوراك اليوم يساوي 85 جنية

سعر كيلو الدبابيس اليوم يساوي 105 جنية

سعر كيلو الصدور بالعظم اليوم يساوي 138 جنية

سعر كيلو الأجنحة اليوم يساوي 55 جنية

سعر كيلو البانية اليوم يساوي 170 جنية

سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم يساوي 85 جنية

سعر كيلو الكبد الصافية اليوم يساوي 105 جنية

سعر كيلو الكوردن بلو اليوم يساوي 170 جنية

سعر كيلو البانية شاورما اليوم يساوي 170 جنية

سعر كيلو الشيش طاووك اليوم يساوي 165 جنية

سعر كيلو الحمام الكداب يساوي 150 جنية

أسعار الفراخ البلدي والبط والحمام اليوم

يفضل الكثير من المصريين شراء المنتجات البلدي نظرا لطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، ونقدم لكم متابعينا آخر أسعار الفراخ البلدي والبط والحمام والرومي اليوم في محلات الدواجن للبيع للمستهلك اليوم بعد ارتفاع الأسعار ومن المنتظر أن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال الأسبوع الجاري وكانت أسعار اليوم كالآتي:

سعر الفراخ البلدي البدارة والديوك يساوي 112 جنية

سعر كيلو الفراخ البلدي العتاقي يساوي 105 جنية

سعر كيلو الفراخ البلدي الحشو يساوي 115 جنية

سعر الحمام الجامبو يساوي 135 جنية

سعر الحمام السوبر جامبو يساوي 150 جنية

سعر كيلو الأرانب يساوي 120 جنية

سعر كيلو الرومي الأبيض يساوي 120جنية

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