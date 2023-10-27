تراند اليوم : “مشروبات طبيعية” بدون أدوية.. أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية

الغدة الدرقية توجد تحت الرقبة ولها دور كبير في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ويوجد أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية والتي تفيد الجسم بوجه عام، حيث أن الغدة الدرقية على الرغم من حجمها الصغير إلا أن لها دوراً كبيراً في الجسم وتنظيم عملياته الغذائية، كما تتعطل كافة الأعضاء في حالة حدوث خلل وظيفي بها، وهناك ثلاثة فئات تندرج تحتهم اضطرابات الغدة الدرقية ألا وهي: تضخم الغدة الدرقية وقصورها وفرط نشاطها.

أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية

هناك بعض أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية والتي يمكن للإنسان من خلالها علاج أي قصور في الغدة الدرقية في المنزل والتي منها:

أوراق الهندباء البرية.

وكذلك عرق السوس.

وبذور الكتان

تناول الأعشاب البحرية.

أوراق السبانخ.

الزنجبيل.

القسط الهندي.

كيف أعالج خمول الغدة الدرقية بدون أدوية ؟

يمكن معالجة الغدة الدرقية من خلال تناول العديد من أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية والأغذية التي منها:

لحم البقر والدجاج: نظراً لاحتوائها على الزنك الذي يعد أخد العناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها جسد الإنسان، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به في تنشيط الغدة الدرقية.

البيض: يزيد البيض نشاط الغدة الدرقية حيث أنه يحتوي على مادة السيلينيوم واليود.

المكسرات: تعتبر أحد العناصر الغنية بمادة السيلينيوم التي تنظم الغدة الدرقية وهرموناتها.

ما هي الأعشاب التي تعالج كسل الغدة الدرقية؟

إليكم أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية:

عشبة القنفذ.

الجينسنغ السيبيري.

الجوز الأسود.

ما هي المشروبات التي تنشط الغدة الدرقية؟

هناك العديد من المشروبات التي من شأنها أن تعزز الغدة الدرقية وتزيل أي سموم بها مثل:

ماء الليمون.

ماء الكركم.

عصير الكرفس.

عصير الكزبرة والبقدونس والخس والخيار.

ماذا يأكل مريض خمول الغدة الدرقية؟

يعتبر عنصر الزنك واحداً من العناصر الغذائية التي تعالج الأشخاص الذين يعانون من تدني مستوى الغدة الدرقية وهرموناتها، وتتوافر في الكثير من المأكولات الغنية مثل:

الزبادي.

بذور اليقطين.

البقوليات مثل الفول والعدس والحمص.

الدجاج.

السلطعون.

لحم البقر.

المحار.

كيف أنشط الغدة الدرقية بسرعة؟

كما ذكرنا أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية فهناك كذلك بعض التمارين التي ينبغي على الشخص القيام بها من أجل تنشيط الغدة الدرقية مثل:

تمارين تاي تشي.

تمارين القوة.

اليوجا.

التمارين المائية.

المشي حيث يعد أحد التمارين اليسيرة التي تعمل على مساعدة القلب في ضخ الدم وللحصول على أفضل النتائج يفضل المشي بشكل يومي، حيث يتم حرق 280 سعر حراري في 60 دقيقة فقط.

اضطرابات الغدة الدرقية

تندرج اضطراباتها تحت 3 فئات، منها فرط نشاطها، أو قصورها، وكذلك الغدة المتضخمة، وتسبب إما فقدان أو زيادة الوزن مع الإرهاق والشعور بالاكتئاب، ومن أعراضها لدى النساء عدم انتظام الحيض، لذلك لابد من الاهتمام بـعلاجها عن طريق أعشاب مفيدة لخمول الغدة الدرقية أو ما يفيد في التخفيف من فرط نشاطها.