تراند اليوم : ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن تغيرات جديدة في أسعار بعض الشركات الكبرى التي تنتج الكتكوت الأبيض، وذلك بعد تأرجحه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهد ارتفاعاً قبل أيام عقب موجة من الإنخفاضات شهدتها أسعار الكتاكيت قبل تلك الزيادة، مع حالة من الإستقرار الآن في حركة البيع والشراء وإقبال للمستهلكين على شراء الكتكوت بأنواعه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 27 اليوم

وبالرغم من أسعار الكتاكيت البيضاء الحالية، إلا أنه كان يوجد إقبال مستمر على شراء الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، من ربات البيوت وخاصةً في الأرياف، حيث أن الكتكوت البيتي أقل كلفة مادياً وأكثر جودة ويكون خالياً من الأدوية كما هو الحال في مزارع الدواجن، كما أن هناك طلبات من المستهلكين على الفراخ البيضاء التي تتم تربيتها في المنازل نظراً لجودتها.

اقرأ أيضاً:

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري ارتفاعاً جديداً مقارنةً بأسعار الأيام الماضية، لتأتي أسعار اكتاكيت في بعض الشركات الآن وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الابيض في شركة نيوهوب إيجيبت 30 جنيه شركة القاهرة للدواجن 27 جنيه شركة بلادي للأعلاف والدواجن 28 جنيه الوطية 30 جنيه العناني 34 جنيه

سعر التكوت الابيض اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد تراجعها اليوم الإثنين 16 أكتوبر، لتأتي أسعار الشركات المنتجة للكتكوت الابيض الآن وفق الأسعار الآتية.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة للدواجن 23 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 27.5 جنيه شركة الفيروز 24 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 24 جنيه شركة مكة المكرمة 20 جنيه

أسعار الكتكوت الأبيض

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 15 أكتوبر تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، لتأتي أسعار الكتاكيت الآن في الشركات وفق الأسعار التالي ذكرها.

سعر الكتكوت الابيض شركة القاهرة للدواجن 23 جنيه. شركة بلادي للأعلاف والدواجن 24 جنيه. شركة نيوهوب إيجيبت 28 جنيه. الوطنية 26 جنيه. العناني 34 جنيه وهو أعلى سعر اليوم. رواد النيل 22 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

ما زالت أسعار الكتاكيت تشهد ارتفاعاً مستمراً، نتيجة الإقبال الكبير عليها خلال تلك الفترة، وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم 10 أكتوبر في الشركات وفق ما يلي.

سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 28.5 جنيه.

بلادي للأعلاف والدواجن 29 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 31 جنيه.

الفيروز 31 جنيه.

الوطنية 32 جنيه.

العناني 34 جنيه.

مكة المكرمة 30 جنيه.

أسعار الكتكوت الابيض اليوم

ينشر مصر فايف لمتابعيه الكرام أسعار الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 9 أكتوبر، والتي جاءت وفق ما يلي بحسب الشركات المختلفة المنتجة للكتكوت.

شركة نيوهوب إيجيبت 32 جنيه شركة القاهرة للدواجن 28 جنيه شركة الوطنية 33 جنيه الوادي 31 جنيه العناني 34 جنيه مكة المكرمة 30 جنيه

سعر الكتكوت اليوم

وقعت اليوم الخميس 17 اغسطس الحالي بعض التغيرات في أسعار الكتاكيت بالشركات المنتجة للكتكوت الأبيض، لتأتي الأسعار الآن في الشركات وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة القاهرة للدواجن 16 جنيه شركة بلادي للأعلاف والدواجن 16.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 16.5 جنيه الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيه الوطنية 16 جنيه

سعر الكتاكيت الآن

تراجعت أسعار الكتكتوت الأبيض اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي، لتأتي الأسعار الآن في الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 13 يوليو 2023 في الشركات المختلفة وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت اليوم 9 يوليو 2023 شركة القاهرة للدواجن 15.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 15 جنيه شركة بلادي للأعلاف والدواجن 14 جنيه الفيروز 14 جنيه الحمد للأعلاف 14 جنيه الوادي 16 جنيه

سعر الكتكوت اليوم

ما زالت أسعار الكتاكيت البيضاء تشهد تراجعاً ملحوظاً، في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، لتأتي الأسعار اليوم الأحد 25 يونيو في الشركات وفق ما يلي.

سعر الكتاكيت بالشركات اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في الشركات وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة للدواجن 9.75 جنيه شركة بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه الحمد للأعلاف 9 جنيه الفيروز 10 جنيه نيوهوب 11.5 جنيه مكة المكرمة 12 جنيه

أسعار الكتاكيت

تراجعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 14 يونيو بشكل كبير، ليتراح سعر الكتكوت الآن في الشركات من 10 إلى 6 جنيه، وجاءت أسعار الشركات الآن وفق ما يلي.

المصرية الهولندية 6 جنيه القاهرة للدواجن 6.5 جنيه الفيروز 9 جنيه الوطنية 8 جنيه نيوهوب إيجيبت 10 جنيه كتاكيت قطعان 4 جنيه

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 مايو في الشركات وفق الأسعار التالي ذكرها

سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 12.5 جنيه سعر الكتكوت شركة بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه شركة الحمد للأعلاف وكذلك الفيروز 14 جنيه شركة الوطنية 11 جنيه

أسعار الكتكوت الابيض اليوم

سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 15.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 15.5 جنيه الوطنية 15 جنيه الحمد للأعلاف 14 جنيه المصرية الهولندية 14 جنيه العناني 19 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 3 مايو في الشركات المنتجة للكتكوتوفق ما يلي.

القاهرة للدواجن 9 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه الوطنية 13 جنيه المصرية الهولندية 10.5 جنيه العناني 15 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

شركة الوطنية 12 جنيه شركة الحمد للأعلاف 10 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 12 جنيه شركة القاهرة للدواجن 11 جنيه شركة الفيروز 10 جنيه شركة الوطنية 12 جنيه

أسعار الكتكوت اليوم

القاهرة للدواجن 9.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه بلادي للأعلاف 12 جنيه مكة المكرمة 15 جنيه المصرية الهولندية 10 جنيه

أسعار الكتكوت اليوم

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 22 أبريل 2023 ارتفاعاً في عدد من الشركات وذللك على النحو الآتي.

شركة العناني لدواجن 16 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة نيوهوب إيجيبت 12 جنيه شركة المصرية الهولندية 10 جنيه القاهرة للدواجن 9.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم الحمد للأعلاف 10 جنيه

أسعار الكتاكيت الآن

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 17 أبريل في بعض الشركات المنتجة للكتكوت وذلك على النحو الآتي.

سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه نيوهوب إيجيبت 9 جنيه المصرية الهولندية 8 جنيه الحمد للأعلاف 10 جنيه الفيروز 9.5 جنيه

سعر الكتكوت اليوم

ننشر أسعار الكتكوت الابيض عمر يوم واحد اليوم السبت 15 أبريل، والتي جاءت وفق ما يلي.

سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجمن 7.25 جنيه الوطنية والوادي ومكة المكرمة 10 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه نيوهوب إيجيبت 9 جنيه الحمد للأعلاف 6 جنيه المصرية الهولندية 5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الخميس 13 في الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

القاهرة للدواجن 8.25 جنيه العناني 13 جنيه الحمد للأعلاف 7 جنيه نيوهوب إيجبت 9.5 جنيه الوطنية 10 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم في الشركات

وننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الابيض عمر يوم واحد اليوم الأربعاء 12 أبريل، وجاءت الأسعار كالتالي

الفيروز 9 جنيه المصرية الهولندية 7 جنيه نيوهوب إيجيبت 9 جنيه الوطنية 8.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 11 أبريل تحركات جديدة وزيادة طفيفة في أغلب الشركات، وذلك مقارنةً بأسعار أمس الإثنين، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

الشركة المصرية الهولندية 7 جنيه القاهرة للدواجن 7.5 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه الفيروز 9.5 جنيه

أسعار الكتكوت الإثنين 10 أبريل

واصل سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 10 أبريل تراجعه من جديد، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

المصرية الهولندية 6.5 جنيه القاهرة للدواجن 7.5 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه الفيروز 9.5 جنيه الوطنية 8.5 جنيه

أسعار الكتكوت اليوم الأحد

ما زالت أسعار الكتاكيت تشهد انخفاضاً مستمراً منذ أيام، ليأتي سعر الكتكوت الابيض الآن في الشركات وفق الأسعار التالية.

الكتكوت في الشركة المصرية الهولندية 6 جنيه القاهرة للدواجن 9.25 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه الوطنية 8 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه

أسعار الكتكوت اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8 أبريل تراجعها من جديد لتأتي أسعار الشركات الآن وفق ما يلي.

شركة نيوهوب إيجيبت 12 جنيه شركة الوادي 12 جنيه الشركة المصرية الهولندية 8 جنيه الحمد للأعلاف 9 جنيه الفيروز 10.5 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 7 أبريل تراجعها في العديد من الشركات المنتجة للكتكوت، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الكتكوت في شركة المصرية الهولندية 8 جنيه نيوهوب إيجيبت وبلادي للأعلاف والدواجن والوطنية 12 جنيه الحمد للأعلاف 9 جنيه شركة الفيروز 10.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 6 أبريل الجاري بعد تراجعها وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الابيض في شركة الحمد للأعلاف 9 جنيه المصرية الهولندية 8 جنيه الوطنية 13.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 13 جنيه القاهرة للدواجن 10 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

بعد التراجع الكبير في أسعار الفراخ على مدار الأيام الماضية، شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 تراجعاً كبيراً مقارنةً بأسعار بداية شهر رمضان، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الكتكوت في شركة نيوهوب إيجيبت 17 جنيه شركة الحمد للأعلاف 11 جنيه شركة الوطنية 14.5 جنيه شركة الوادي 15 جنيه شركة العناني 18 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة القاهرة للدواجن 11.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الآن

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 4 أبريل في الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

سعر الكتكوت اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2 أبريل تراجعها في بعض الشركات المنتجة، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

مكة المكرمة 12 جنيه العناني أعلى سعر اليوم 18 جنيه نيوهب إيجيبت 16 جنيه الوطنية 16 جنيه الفيروز 13.5 جنيه المصرية الهولندية 11 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واصلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 29 مارس انخفاضها، وذلك مع قلة الطلب عليها هذه الأيام، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاص جديداً عقب عيد الفطر المبارك، وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم في الشركات وفق ما يلي.

شركة الوطنية 13.5 جنيه. الفيروز 12 جنيه. الحمد للأعلاف 11 جنيه. نيوهوب إيجيبت 15 جنيه. القاهرة للدواجن 13 جنيه. بلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

انخفضت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 27 مارس في جميع الشركات، وجاءت أسعار بعض الشركات اليوم وفق ما يلي.

القاهرة للدواجن 16 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 15 جنيه الحمد للأعلاف 14 جنيه نيوهوب إيجيبت 19 جنيه العناني 19 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 19 مارس الجاري تراجعاً جديداً في أسعار أغلب الشركات العاملة بالأسواق، لتأتي الأسعار الآن وفق قائمة الأسعار التالية.

سعر الكتكوت الابيض في شركة القاهرة للدواجن 21 جنيه.

سعر الكتكوت في شركة بلادي للأعلاف والدواجن 21 جنيه.

سعر الكتكوت في شركة نيوهوب إيجيبت 27 جنيه.

سعر الكتكوت في شركة الحمد للأعلاف 18 جنيه.

سعر الكتكوت في شركة الوطنية 25 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 18 مارس

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 18 مارس في الشركات وفق ما يلي.

شركة القاهرة للدواجن 24 جنيه شركة بلادي للأعلاف والدواجن 23 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 27 جنيه شركة الوطنية 27 جنيه الوادي 25 جنيه مكة المكرمة 22 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 16 مارس

ننشر لمتابعينا بمصر فايف أسعار الكتاكيت الآن والتي سجلت تغيرات جديدة، حيث انخفضت بقيمة جنيه في الكتكوت بالعديد من الشركات، لتأتي الأسعار الآن وفق قائمة الأسعار التالية.

أسعار الكتاكيت الآن

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 15 مارس في الشركات وفق ما يلي.

سعر الكتكوت اليوم في شركة القاهرة للدواجن 26.5 جنيه شركة بلادي للأعلاف للدواجن 23 جنيه الحمد للأعلاف 22 جنيه نيوهوب إيجيبت 27 جنيه المصرية الهولندية 21 جنيه مكة المكرمة 25 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 14 مارس تغيرات في أسعار العديد من الشركات لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 12 مارس انخفاضاً ملحوظاً في أسعار العديد من الشركات، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الكتكوت في شركة بلادي للأعلاف والدواجن 23 جنيه شركة القاهرة للدواجن 26 جنيه الحمد للأعلاف 22 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 28 جنيه شركة الفيروز 24.5 جنيه شركة الوطنية 28 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 8 مارس ارتفاعها من جديد، ليأتي سعر الكتكوت الأبيض الآن في بعض الشركات وفق ما يلي.

شركة القاهرة للدواجن 27.25 جنيه شركة بلادي للأعلاف والدواجن 23 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 28 جنيه شركة الحمد للأعلاف 23 جنيه شركة الوطنية 28 جنيه العناني 26.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

ننشر لمتابعينا في موقع مصر فايف أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد في بعض الشركات اليوم الإثنين 6 مارس 2023، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

شركة مكة المكرمة 27 جنيه شركة العناني 26.5 جنيه شركة الوطنية 28.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 28 جنيه بلادي للأعلاف 26 جنيه الوادي 26 جنيه

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 23 فبراير وبدأت تزحف نحو الـ40 جنيه، لتأتي الآن أسعار بعض الشركات وفق ما يلي.

شركة الوطنية 33 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 29.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 27 جنيه الفيروز 29.5 جنيه مكة الكرمة 28 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 18 فبراير ارتفاعها من جديد لتسجل أرقاماً قياسية وتتعدى الـ30 للكتكوت، وذلك تزامناً مع ارتفاع أسعار الفراخ ووصولها لأرقام غير مسبوقة، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض شركة الوطنية 30.5 جنيه شركة العناني 29.5 جنيه شركة رواد النيل 28 جنيه شركة القصبي 29 جنيه أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم في لبورصة 81 جنيه أسعار الفراخ الساسو 96 جنيه

سعر الكتكوت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 10 فبراير في الشركات وفق ما يلي.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم 17 يناير في الشركات وفق ما يلي

شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 10 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه الوطنيه 11.75 جنيه المصرية الهولندية 9 جنيه العناني 12.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 1 يناير 2023 وذلك على النحو الآتي.

منير السقا 9.25 جنيه القاهرة للدواجن 9.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 11 جنيه الفيروز 10.5 جنيه العناني 11.5 جنيه رواد النيل 10 جنيه

سعر الكتاكيت البيضا اليوم

بدأت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 25 ديسمبر الجاري تشهد تحركات في أسعار أغلب الشركات، وذلك بعد انخفاض كبير استمر لأسابيع كثيرة، وصل معها الكتكوت لجنيه واحد ببعض الشركات، وجاء سعر الكتكوت الأبيض الآن في بعض الشركات وفق ما يلي.

منير السقا 3 جنيه القاهرة للدواجن 2.75 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 3 جنيه الوطنية 5 جنيه الحمد للأعلاف 3 جنيه نيوهوب إيجيبت 5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض الآن

تراجعت اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر أسعار الكتاكيت بشكل كبير، لتأتي الأسعار الآن في الشركات وفق ما يلي.

شركة القاهرة للدواجن 1 جنيه شركة منير السقا 1.75 جنيه شركة نيوهوب إيجبت 2 جنيه شركة الوطنية 2.5 جنيه شركة الحمد للأعلاف 3 جنيه المصرية الهولندية 2 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 18 ديسمبر في الشركات المنتجة للكتكوت الأبيض وفق ما يلي.

شركة منير السقا 1.75 جنيه القاهرة للدواجن جنيه واحد للكتكوت نيوهوب إيجيبت 2 جنيه الوادي 3 جنيه الوطنية 2.5 جنيه الحمد للأعلاف 3 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واصلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم انخفاضها من جديد، ليسجل سعر الكتكوت الآن 17 ديسمبر جنيهاً واحداً ببعض الشركات، وجاءت الأسعار الآن كالتالي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة القاهرة للدواجن 1 جنيه شركة منير السقا 1.75 جنيه شركة الوطنية 2.5 جنيه شركة الفيروز 3.5 جنيه شركة العناني 3 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة منير السقا 2 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 2.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 1 جنيه الحمد للأعلاف 3 جنيه الوطنية 2.5 جنيه البنا 4 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ما زالت أسعار الكتاكيت تشهد تراجعاً ملحوظاً في ظل استمرار أزمة الأعلاف الحالية، وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في الشركات المختلفة وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

انخفضت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 11 ديسمبر بشكل كبير في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، وذلك مع استمرار أزمة الأعلاف، وعزوف الكثير من المربين عن تربية الدواجن، لتأتي أسعار بعض الشركات اليوم وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض شركة القاهرة للدواجن 1.25 جنيه شركة منير السقا 1.75 جنيه شركة الحمد للأعلاف 3 جنيه نيوهوب أيجيبت 3 جنيه الوطنية 4.5 جنيه البنا 4 جنيه

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر في الشركات المنتجة للكتاكيت وفق ما يلي.

شركات “نيوهوب إيجبت والوطنية والعناني” 4.5 جنيه للكتكوت منير السقا 1.75 جنيه القاهرة للدواجن 1.75 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 3 جنيه البنا 4 جنيه رواد النيل 3 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

هذه هي قائمة أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 4 ديسمبر في الشركات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وقعت اليوم الأحد تغيرات في سعر الكتكوت الأبيض بالشركات وذلك على النحو التالي

سعر الكتكوت الأبيض شركة بورصة منير السقا 3 جنيه شركة القاهرة للدواجن 3 جنيه نيوهوب إيجيبت 6.5 جنيه الحمد للأعلاف 6 جنيه شركة الوطنيه 4 جنيه شركة العناني 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

هذه هي أسعار الكتكوت الأبيض في جميع الشركات الموجودة بالسوق اليوم الخميس 24 نوفمبر

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم 23 نوفمبر في الشركات وفق الأسعار الآتية

شركة العناني 7 جنيه شركة الفيروز 5.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 7.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 4.25 جنيه شركة منير السقا 3.75 جنيه

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت اليوم الأحد 20 نوفمبر أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات وذلك على النحو التالي.

شركة منير السقا 4.75 جنيه شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 9.25 جنيه الوطنية 8.25 جنيه الفيروز 6.5 جنيه الحمد للأعلاف 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ننشر أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في الشركات المنتجة للكتكوت، والتي جاءت كالآتي

منير السقا 3.75 جنيه القاهرة للدواجن 5 جنيه بلادي للأعلاف 6 جنيه نيوهوب إيجيبت 9.25 جنيه الوطنية 8 جنيه شركة العناني 7.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 تغيرات جديدة في أسعار بعض الشركات، وذلك على النحو الآتي.

شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه شركة منير السقا 3.75 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 6 جنيه نيوهوب إيجيبت 9.25 جنيه شركة الوطنية 8 جنيه شركة العناني 7.75 جنيه

سعر الكتكوت الابيض

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 13 نوفمبر في الشركات وفق ما يلي.

منير السقا 4 جنيه نيوهوب إيجيبت 9 جنيه الحمد للأعلاف 7 جنيه الوطنية 7.5 جنيه رواد النيل 5 جنيه العناني 7.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري 2022 في الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة منير السقا 4.75 جنيه شركة القاهرة للدواجن 5.75 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 6 جنيه نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه الحمد للأعلاف 7 جنيه شركة الوطنية 8 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

شركة العناني 7.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم منير السقا 5.5 جنيه شركة الحمد للأعلاف 5 جنيه شركة الوطنية 8 جنيه البنا 6.7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 6 نوفمبر تراجع جديد في أغلب الشركات، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

القاهرة للدواجن 3.5 جنيه منير السقا 2.75 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 4 جنيه الحمد للأعلاف 5 جنيه الوطنية 7 جنيه العناني 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

بالرغم من ارتفاع أسعار الفراخ اليوم إلا أن أسعار الكتكوت الأبيض ما زالت منخفضة نظراً لعدم الإقبال عليه في ظل اشتداد أزمة الأعلاف والدولار، وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 3 نوفمبر في الشركات المنتجة وفق ما يلي.

شركة العناني أعلى سعر اليوم بـ6.75 جنيه.

شركة منير السقا أقل سعر اليوم بـ2.75 جنيه.

شركة رواد النيل 4 جنيه.

شركة البنا 5.2 جنيه.

الوطنية 5.5 جنيه.

الحمد للأعلاف 5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض

ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبرفي بعض الشركات المنتجة للكتكوت، وذلك على النحو الآتي.

إسم الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة العناني 6.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم منير السقا 3 جنيه شركة القاهرة للدواجن 2.75 جنيه البنا 5.2 جنيه الحمد للأعلاف 5 جنيه الوطنية 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ما زالت أسعار الكتاكيت تشهد تراجعاً ملحوظاً، حيث جاء سعر الكتكوت الأبيض في اللشركات اليوم وفق ما يلي.

منير السقا 2.75 جنيه القاهرة للدواجن 2.75 جنيه شركتي القصبي والوطنية 6 جنيه شركتي الحمد للأعلاف والفيروز 5 جنيه نيوهوب إيجبت 6.5 جنيه البنا 5.2 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 30 أكتوبر الجاري وفق ما يلي.

شركة العناني 4.75 جنيه منير السقا 2.75 جنيه القاهرة للدواجن 3 جنيه نيوهوب إيجيبت 6 جنيه الوطنية 5.5 جنيه الفيروز 4 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

جاء سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري وفق ما يلي

منير السقا 2.75 جنيه بلادي للأعلاف 4 جنيه الحمد للأعلاف 5 جنيه الوطنية 4.5 جنيه العناني 5.75 جنيه البنا 5.2 جنيه

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 27 أكتوبر، لتأتي الأسعار الآن في الشركات وفق ما يلي.

شركة منير السقا 2.75 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 4 جنيه الحمد للأعلاف 5 جنيه الوطنية 4.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 6 جنيه العناني 5.75

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

تراجع سعر الكتكوت الابيض اليوم عن أسعار الأمس بعد ارتفاع الأعلاف من جديد، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

شركة الوطنية سجل الكتكوت بها اليوم 8.25 جنيه. منير السقا 3 جنيه. القاهرة للدواجن 3.5 جنيه. الإتحاد 4 جنيه. الوطنية 5.75 جنيه. الوادي 6 جنيه. مكة المكرمة 5 جنيه.

الكتكوت الابيض وأسعاره بالشركات

سجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري انخفاضاً ملحوظاً مع تراجع طفيف في سعر الفراخ وذلبك على النحو التالي.

شركة منير السقا 2.75 جنيه الوطنية 6.5 جنيه الإتحاد 5.5 جنيه الحمد للأعلاف 5 جنيه رواد النيل 4 جنيه مكة المكرمة 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد اليوم الإثنين 24 أكتوبر في بعض الشركات وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم القاهرة للدواجن 4.5 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 5.5 جنيه منير السقا 3.25 جنيه الوطنية 7.5 جنيه الوادي 6 جنيه نيوهوب إيجيبت 8.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

بدأت أسعار الكتاكيت ترتفع من جديد، وذلك بعد أن وصل سعر الكتكوت إلى 2 جنيه خلال الأسبوع الماضي وعقب أزمة الأعلاف وإعدام الكتاكيت، وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتوت اليوم منير السقا 4.5 جنيه القاهرة للدواجن 5.25 جنيه بلادي للأعلاف والدواجن 5.5 جنيه الوطنية 7.5 جنيه الحمد للأعلاف 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

تسببت أزمة إعدام الكتاكيت في ارتفاعها من جديد، وذلك بعد أن وصل سعر الكتكوت إلى 2 جنيه في ظل أزمة الأعلاف الطاحنة، ولكن الآن وبعد موجة الإعدامات وتوقف البعض عن الإنتاج بدأ الكتكوت الأبيض في الإرتفاع من جديد، وكذلك ارتفعت أسعار الفراخ هي الأخرى، وجاء سعر الكتكوت اليوم الخميس 20 في بعض الشركات وفق ما يلي.

منير السقا 4.25 جنيه العناني 5 جنيه الإتحاد 4.75 جنيه الحمد للأعلاف 6 جنيه الوطنية 7 جنيه بلادي للأعلاف 5.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 17 أكتوبر انخفاضاً ملحوظاً وذلك تزامناً مع أزمة الأعلاف الخانفة التي تضرب صناعة الدواجن، وقيام العديد من المربين بإعدام الكتاكيت نظراً لعدم قدرتهم على إطعامها بعد وصول طن الأعلاف لأرقام غير مسبوقة.

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات وفق ما يلي.

منير السقا 3.25 جنيه القاهرة للدواجن 2.75 جنيه الحمد للأعلاف 5 جنيه الوطنية 5.5 جنيه رواد النيل 4 جنيه الوطنية 5.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

انخفضت اليوم االأحد 16 أكتوبر أسعار الكتاكيت إلى مستوى لم تصل إليه من قبل، وذلك تزامناص مع أزمة الأعلاف واختفائها من الأسواق، وارتفاع سعر الصويا والذرة لمستويات تهدد بانهيار قطاع الدواجن، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض بـ 2.25 جنيه في منير السقا. سعر الكتكوت الأبيض أهالي 2 جنيه. سعر الكتكوت الأبيض شركات يتراوح ما بين 2 جنيه كأقل سعر و6 جنيه كأعلى سعر اليوم

سعر الكتكوت الأبيض الجمعة

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 14 أكتوبر في الشركات المنتجة للدواجن وفق ما يلي.

منير السقا 4.25 جنيه وهو أل سعر اليوم الوادي 9.25 جنيه مكة المكرمة 7 جنيه البنا 6.2 جنيه القاهرة للدواجن 8.25 جنيه الوطنية 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري أسعار الكتاكيت البيضاء في العديد من الشركات المنتجة للكتكوت تأثراً بارتفاع أسعار الأعلاف، وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم وفق الأسعار التالية.

شركة العناني 9 جنيه شركة القاهرى للدواجن 8.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 10.75 جنيه منير السقا 4.5 جنيه الحمد للأعلاف 5.5 جنيه الوطنية 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 وفق الأسعار التالي ذكرها.

شركة العناني 9.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 7.75 جنيه نيوهوب إيجيبت 10.75 جنيه الوطنية 9.75 جنيه الحمد للأعلاف 6.5 جنيه مكة المكرمة 8 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت اليوم الإثنين 10 أكتوبر الجاري أسعار الكتاكيت البيضاء في أغلب الشركات التي تنتج الكتكوت، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

الشركة سعر اليوم العناني 9.5 جنيه منير السقا 6.25 جنيه القاهرة للدواجن 7.75 جنيه الحمد للأعلاف 6.5 جنيه الوطنية 9.75 جنيه الفيروز “زلط- أبو زيد” 8 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9 أكتوبر تحركات جديدة في أسعار العديد من الشركات وذلك على النحو التالي.

شركة العناني 9 جنيه شركة منير السقا 6.25 جنيه شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه شركة رواد النيل 6.75 جنيه شركة الحمد لللأعلاف 6 جنيه شركة الوطنية 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 6 أكتوبر بعدد من الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

شركة العناني 8.5 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 10 جنيه.

شركة منير السقا 5.25 جنيه.

شركة الحمد للأعلاف 6 جنيه.

شركة الوطنية 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتكيت البيضاء اليوم الأربعاء تحركات جديدة تزامنا مع تحركات في سعر الفراخ، على إثر أزمة الأعلاف الطاحنة التي تضرب سوق الدواجن في مصر خلال هذه الأيام، وجاء أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات وفق ما يلي.

شركة العناني 9.25 جنيه شركة القاهرة للدواجن 4.75 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 9.5 جنيه شركة الحمد للأعلاف 6 جنيه منير السقا 5.25 جنيه الوطنية 7 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر في الشركات وفق ما يلي.

شركة العناني 8 جنيه.

شركة منير السقا 5.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 9.5 جنيه.

شركة الحمد للأعلاف 6 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه.

شركة الوطنية 6.25 جنيه.

شركة الفيروز 6.5 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 3 أكتوبر تراجعاً كبيراً في جميع الشركات المنتجة للكتكوت، نتيجة أزمة الأعلاف الطاحنة التي تضرب سوق الدواجن الآن في مصر، مما جعل أغلب المربين يوقفون نشاط تربية الدواجن لعدم زيادة خسائرهم، وجاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في بعض الشركات وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت اليوم القاهرة للدواجن أقل سعر اليوم بـ4.75 جنيه للكتكوت نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم بـ9.25 جنيه الوطنية 6 جنيه منير السقا 5.75 الحمد للأعلاف 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 2 من أكتوبر الجاري في الشركات المنتجة للكتاكيت وفق ما يلي.

منير السقا 5.25 جنيه العناني 8.5 جنيه نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم بـ9 جنيه القاهرة للدواجن 5.25 جنيه الحمد للأعلاف 7 جنيه شركة الوطنية 6.5 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29 سبتمبر في جميع الشركات المنتجة للكتكوت الأبيض وفق ما يلي.

أما أسعار الفراخ والبيض فجاءت كالتالي

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء

وقعت اليوم تغيرات في سعر الكتكوت الأبيض ببعض الشركات وذلك على النحو التالي.

نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه شركة العناني 8.5 جنيه شركة منير السقا 5.25 جنيه الحمد للأعلاف 7 جنيه الوطنية 6.25 جنيه شركة رواد النيل 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في الشركات المختلفة وفق ما يلي.

شركة العناني 9.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه شركة القاهرة للدواجن 6 جنيه شركة الإتحاد 8 جنيه شركة الحمد للأعلاف 7.5 جنيه منير السقا 5.25 جنيه شركة الوطنية 7 جنيه شركة الفيروز 7.5 جنيه شركة رواد النيل 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد اليوم الجمعة 23 سبتمبر في الشركات وفق الأسعار الآتية.

منير السقا 7.25 جنيه العناني 10.5 جنيه القاهرة للدواجن 8.25 جنيه الحمد للأعلاف 8.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 11 جنيه البنا 9.2 جنيه

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر في بعض الشركات المنتجة للكتكوت الابيض وفق ما يلي

شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه شركة العناني 10.5 جنيه شركة الوادي 10.25 جنيه شركة الوطنية 10 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد زيادة جديدة اليوم الأحد 18 سبتمبر في العديد من الشركات وذلك على النحو التالي.

شركة العناني 10 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 10.75 جنيه شركة منير السقا أقل سعر اليوم 6.5 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8 جنيه شركة القاهرة للدواجن 8.5 جنيه شركة رواد النيل 7.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الشركات وفق ما يلي

أعلى سعر اليوم في نيوهوب إيجيبت 10 جنيه أقل سعر اليوم في منير السقا 6.5 جنيه شركة العناني 9.75 جنيه الوطنية 8.75 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شركة العناني 9.5 جنيه شركة الوطنية 8 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 9.75 جنيه رواد النيل 7 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه أمات 8.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

منير السقا أقل سعر اليوم 6.25 جنيه شركة العناني أعلى سعر اليوم 9.5 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه البنا 8.2 جنيه الوادي 8.25 جنيه شركة الوطنية 8.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 10 سبتمبر في الشركات المنتجة للكتاكيت كما يلي

شركة منير السقا 6.25 جنيه شركة العناني 9.5 جنيه القاهرة للدواجن 7.75 جنيه نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه مكة المكرمة 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شركة العناني 9 جنيه وه أعلى سعر اليوم القاهرة للدواجن ومنير السقا 5.25 وهو أقل سعر اليوم نيوهوب إيجبت 7.25 جنيه الوطنية 6.5 جنيه المصرية الهولندية 5.5 جنيه البنا 7.2 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

شركة منير السقا 5.25 سعر الكتكوت الأبيض.

شركة نيوهوب إيجيبت 7.25 جنيه.

شركة الوطنية 6.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 5 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

شركة العناني 8.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 30 أغسطس تراجعاً جديداً في أسعار أغلب الشركات المنتجة للكتكتوت وذلك على النحو التالي.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة العناني 8 جنيه شركة القاهرة للدواجن 5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبنت والحمد للأعلاف 7 جنيه شركة منير السقا 4.75 جنيه الوطنية 6 جنيه مكة المكرمة 5.75 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم 29 أغسطس

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين في الشركات المنتجة للكتكوت الأبيض وفق الأسعار الآتية.

سعر الكتكوت في شركة منير السقا 4.75 جنيه شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه شركة العناني 7.5 جنيه الوطنية 5.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 7 جنيه شركة رواد النيل 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعارالكتاكيت في الشركات المنتجة للكتكوت الأبيض السبت 27 أغسطس وفق ما يلي.

منير السقا 6 جنيه.

الوطنية 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 6.5 جنيه.

الإتحاد 7.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه.

شركة العناني 9.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 أغسطس الجاري وفق ما يلي.

سعر الكتكتوت الأبيض في شركة العناني 9.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه شركة منير السقا 6 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8 جنيه شركة الوطنية 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 أغسطس استقراراً في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت الأبيض وذلك وفق ما يلي

الكتكوت الأبيض بشركة منير السقا 6.25 جنيه الكتكوت في شركة العناني 9.5 جنيه الكتكوت في شركة نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه الكتكوت الأبيض في شركتي الحمد للأعلاف والوطنية 8 جنيه شركة الوادي 7.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

شهد أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 تراجعاً في العديد من الشركات المنتجة للكتكوت الابيض، وذلك على النحو التالي.

شركة القاهرة للدواجن 5 جنيه وهو أقل سعر اليوم بين الشركات شركة منير السقا 5.75 جنيه شركة العناني 9.5 جنيه شركة الوطنية 7.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 7.25 جنيه شركة الحمد للأعلاف 6.5 جنيه شركة الفيروز 7.5 جنيه شركة أمات 7 جنيه شركة الوادي 7.25 جنيه شركة البنا 7.2 جنيه

س

شركة القاهرة للدواجن 4.25 جنيه شركة العناني 8 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 7 جنيه شركة الوطنية 5.75 جنيه مكة المكرمة 7 جنيه المصرية الهولندية 4.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

عر الكتكوت الأبيض

انخفض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 15 أغسطس من جديد ليسجل أدنى مستوى له منذ شهور، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

شركة منير السقا 4 جنيه شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه رواد النيل 5.75 جنيه البنا 6 جنيه الوطنية 6.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 7.75 جنيه وهو أعلى سعر اليوم

سعر الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الابيض بشركة منير السقا 5.25 شركة العناني 10 جنيه شركتي القاهرة للدواجن والمصرية الهولندية 6 جنيه شركة الوطنية 7.25 جنيه شركة الفيروز 7.5 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

أعلى اليوم في شركة العناني 9.5 جنيه أقل سعر اليوم في منير السقا 5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 8.25 جنيه الوطنية 7.25 جنيه رواد النيل 6.5 جنيه الفيروز 7.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 3 أغسطس تراجعاً جديداً وذلك على النحو التالي

منير السقا 4.75 جنيه القاهرة للدواجن 5.5 جنيه شركة العناني 9.5 جنيه المصرية الهولندية 6.5 جنيه عاصم الخرصاوي 5.5 جنيه الوطنية 7.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

تراجع سعر الكتكوت الأبيض السبت الموافق 30 يوليو في الشركات المنتجة للكتاكيت وذلك على النحو التالي.

شركة منير السقا 5.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه شركة القاهرة للدواجن 7 جنيه شركة الحمد للأعلاف 7.5 جنيه شركة رواد النيل 7.5 جنيه شركة الوطنية 8.75 جنيه

سعر الكتكوت الابيض

جاء سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء في الشركات المنتجة للكتاكيت وفق ما يلي

منير السقا 6 جنيه الحمد للأعلاف 8.5 جنيه الفيروز 8 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.25 جنيه الوطنية 11.25 جنيه القاهرة للدواجن 9.25 جنيه

الكتكوت الابيض أسعاره في الشركات

جاء سعر الكتكوت الأبيض الأحد 24 يوليو في الشركات وفق ما يلي

شركة العناني 11.25 جنيه شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 12 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8.5 جنيه شركة الوطنية 10.75 جنيه شركة البنا 7.7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

شهدت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 20 يوليو زيادة جديدة وذلك على النحو التالي

الشركة سعر اليوم منير السقا 6 جنيه العناني 11.25 جنيه القاهرة للدواجن 9.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه الوطنية 11.5 جنيه الحمد للأعلاف 8.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الأحد 17 يوليو وفق الأسعار التالية

اسم الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم منير السقا 6 جنيه البنا 7.7 جنيه رواد النيل 7.5 جنيه العناني 11 جنيه القاهرة للدواجن 9.5 جنيه الحمد للأعلاف 8.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

سجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 12 يوليو حالة من الإستقرار الحذر، لتأتي الأسعار الآن في الشركات وفق ما يلي.

الشركة السعر الآن الثلاثاء 12 يوليو شركة العناني 11 جنيه شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 12 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8.5 جنيه شركة الإتحاد 9 جنيه شركة الفيروز 8 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض في أول أيام العيد السبت الموافق 9 يوليو وفق ما يلي.

شركة منير السقا 6 جنيه رواد النيل 7.25 جنيه القاهرة للدواجن 9.25 جنيه الغعناني 11 جنيه مكة المكرمة 10 جنيه الوطنية 11.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت اليوم في شركتي نيوهوب إيجيبت والعناني 11 جنيه شركة رواد النيل 7 جنيه شركة منير السقا 6 جنيه شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه شركة الوطنية 10 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8.5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه منير السقا 5 جنيه العناني 10.5 جنيه الوادي 9.25 جنيه الوطنية 9.5 جنيه الحمد للأعلاف 7.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء وفق ما يلي

شركة العناني 10 جنيه منير السقا 4.25 جنيه البنا 5.9 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه الوطنية 8.75 جنيه القاهرة للدواجن 6 جنيه الحمد للأعلاف 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شركة نيوهوب إيجيبت 11.25 جنيه شركة منير السقا 4.25 جنيه شركة العناني 9.5 جنيه شركة الحمد للأعلاف 6.5 جنيه شركة الوطنية 9.75 جنيه مكة المكرمة 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 23 يونيو في الشركات

شركة نيوهوب إيجيبت 11.25 جنيه منير السقا 5.25 جنيه شركة العناني 10 جنيه الحمد للأعلاف 7.5 جنيه شركة الوطنية 9.75 جنيه الفيروز 7 جنيه مكة المكرمة 8 جنيه البنا 6.7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

كتكوت شركة الحمد للأعلاف 7.5 جنيه منير السقا 5.75 جنيه العناني 9.5 جنيه القاهرة للدواجن 6.25 جنيه الوادي 8.75 جنيه الفيروز 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 15 يونيو تراجعاً جديداً، ليسجل أقل سعر الآن 4 جنيه للكتكوت، وذلك كما في بورصة منير السقا، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق ما يلي

الشركة السعر الآن منير السقا 4 جنيه القاهرة للدواجن 6.75 جنيه المصرية الهولندية 5 جنيه الوطنية 9.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه الفيروز 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي.

شركة نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه منير السقا 5.75 جنيه الوطنية 10 جنيه القاهرة للدواجن 7 جنيه العناني 9.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 8 يونيو

جاءت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 8 يونيو وفق ما يل

شركة العناني 9.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 7 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 10 جنيه شركة الوطنية 10.25 جنيه شركة البنا 8.5 جنيه شركة منير السقا 5.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 9.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه شركة منير السقا 6.75 جنيه شركة الوطنية 10 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8.5 جنيه شركة الوادي 8.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 5 يونيو

انخفضت اليوم الأحد 5 يونيو أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات المنتجة للكتكوت وذلك على النحو التالي:

منير السقا 5.25 جنيه وهو أقل سعر اليوم البنا 8.2 جنيه نيوهوب إيجيبت 11 جنيه وهو أعلى سعر اليوم الوطنية 10.25 جنيه القاهرة للدواجن 8.25 جنيه العناني 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 2 يونيو في الشركات المختلفة.

شركة الوطنية 12.75 جنيه.

شركة العناني 12 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 13.5 جنيه.

شركة منير السقا 7.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 11.25 جنيه.

شركة الوادي 12 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 12.75 جنيه شرشركة القاهرة للدواجن 11.75 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 13.75 جنيه شركة الوطنية 13.5 جنيه شركة منير السقا 9.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت الموافق 28 مايو في الشركات المنتجة للكتكوت، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

شركة نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم ليسجل الكتكوت الأبيض 13.75 جنيه شركة الوطنية 13 جنيه أقل سعر اليوم للكتكوت الأبيض بالشركات في منير السقا 9 جنيه شركة العناني 12.75 جنيه شركة القاهرة للدواجن 11.25 جنيه شركة الحمد للأعلاف 11.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي 8.5 جنيه سعر الكتكوت الساسو 6 جنيه الكتكوت الساسو بيور 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 12.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه شركة الوادي 11.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 13.5 جنيه منير السقا 8.25 جنيه الوطنية 12.6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 17 مايو

كتكوت أبيض شركة العناني 12 جنيه شركة الوادي 11.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه منير السقا 8.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 13.75 جنيه الوطنية 12.75 جنيه الحمد للأعلاف 11 جنيه الفيروز 10.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 15 مايو

جاءت أسعار الكتكوت الابيض الأحد 15 مايو في الشركات وفق ما يلي

شركة العناني 12 جنيه القاهرة للدواجن 10.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 13.75 جنيه منير السقا 8.25 جنيه الحمد للأعلاف 11 جنيه الوطنية 13.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 14 مايو

سعر الكتكوت الأبيض شركة نيوهوب إيجيبت 13.75 جنيه كأعلى سعر اليوم شركة منير السقا 9.25 جنيه كأقل سعر اليوم الحمد لأعلاف 11.5 جنيه الوطنية 13.6 جنيه القاهرة للدواجن 11 جنيه العناني 12.5 جنيه

أسعار شركات الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 12.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض شركة نيوهوب إيجيبت 13.75 جنيه وهو أعلى سعر اليوم سعر الكتكوت الأبيض شركة منير السقا 8.75 جنيه وهو أقل سعر بين الشركات اليوم سعر الكتكوت الأبيض شركة القاهرة للدواجن 11.25 جنيه سعر الكتكوت الأبيض شركة الحمد للأعلاف 11.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض شركة الوادي 11.25 جنيه سعر الكتكوت الساسو 5.5 جنيه سعر الكتكوت الساسو بيور 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 9 مايو

شركة العناني شركة الوادي شركة نيوهوب إيجيبت شركة القاهرة للدواجن الوطنية منير السقا 12.5 جنيه 11.25 جنيه 13.5 جنيه 11.25 جنيه 13.25 جنيه 8.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 8 مايو

شركة نيوهوب إيجيبت 13.5 جنيه أعلى سعر اليوم شركة العناني 12.5 جنيه شركة منير السقا 8.75 جنيه أقل سعر بالشركات اليوم شركة الوادي 11 جنيه شركة القاهرة للدواجن 11 جنيه شركة الوطنية 13.25 جنيه

أسعار الكتاكيت السبت 7 مايو

ارتفعت اليوم السبت 7 مايو أسعار الكتكوت الأبيض من جديد، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

شركة نيوهوب إيجيبت 13.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم منير السقا 6.25 وهو أقل سعر اليوم الوطنية 12.75 جنيه العناني 12.5 جنيه القاهرة للدواجن 10.5 جنيه رواد النيل 9.5 جنيه البنا 11.3 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

انخفضت اليوم السبت 23 أبريل أسعار الكتاكيت في الشركات بشكل كبير وذلك على النحو التالي

منير السقا 6 جنيه وهو أقل سعر اليوم القاهرة للدواجن 9.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 12.25 وهو أعلى سعر بين الشركات اليوم الحمد للأعلاف 8.5 جنيه الوطنية 11.75 جنيه المصرية الهولندية 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم استقراراً على نفس أسعار الأمس بجميع الشركت وذلك على النحو الآتي

منير السقا 6.75 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

نيوهوب إيجيبت 12.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم.

شركة العنان 12 جنيه.

شركة الحمد للأعلاف 9.25 جنيه.

شركة الوادي 10.5 جنيه.

شركة البنا 9.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 19 أبريل

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم 19 أبريل الجاري استقرار في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت وذلك على النحو التالي.

منير السقا 6.75 جنيه وهو أقل سعر اليوم نيوهوب إيجيبت 12.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة العنان 12 جنيه شركة الحمد للأعلاف 9.25 جنيه شركة الوادي 10.5 جنيه شركة البنا 9.5 جنيه القاهرة للدواجن 9.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 18 أبريل

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء بالشركات اليوم 18 أبريل وفق ما يلي

منير السقا أقل سعر اليوم 6.75 جنيه نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم 12.25 جنيه القاهرة للدواجن 9.25 جنيه الحمد للأعلاف 9.25 جنيه الوطنية 11.5 جنيه الوادي 10.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 17 أبريل الجاري تراجعاً جديداً، لتأتي الأسعار الآن في الشركات وفق ما يلي.

منير السقا 6.5 جنيه وهو أقل سعر في السوق اليوم شركة العناني 12 جنيه شركة الوطنية 11.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 12.25 جنيه وهو أعلى سعر بين الشركات اليوم شركة البنا 9.4 جنيه شركة القاهرة للدواجن 8.5 جنيه شركة الوادي 10.5 جنيه الحمد للأعلاف 9.25 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم على النحو الآتي

سعر الكتكوت الابيض شركة العناني 12 جنيه شركة الحمد للأعلاف 9.5 جنيه رواد النيل 8.5 جنيه شركة الوطنية 11.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم 12.25 جنيه شركة منير السقا 7 جنيه شركة الوادي 10.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي 7.7 جنيه سعر الكتكوت الساسو 3.25 جنيه سعر الكتكوت الساسو بيور 4 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 11 أبريل وفق الأسعار التالية

كتكوت أبيض شركة العناني 11.5 جنيه شركة القاهرة للداجن 8.5 جنيه شركة الوادي 10.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 12.25 جنيه شركة الوطنية 11.5 جنيه شركة رواد النيل 8 جنيه شركة منير السقا 7 جنيه شركة البنا 9.4 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 10 أبريل

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات وفق ما يلي:

شركة العناني 11.5 جنيه.

منير السقا 6.5 جنيه.

مكة المكرمة 11 جنيه.

الوادي 10.25 جنيه.

الوطنية 11.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 12 جنيه وهي أعلى سعر اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7 أبريل من جديد لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي

أقل سعر للكتكوت اليوم الخميس أعلى سعر للكتكوت الأبيض اليوم القاهرة للدواجن شركة العناني الحمد للأعلاف الوطنية منير السقا بـ 6.75 جنيه 11.75 جنيه في نيوهوب إيجيبت 9 جنيه 11 جنيه 9 جنيه 10.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 6 أبريل في الشركات المنتجة للكتوت وفق ما يلي

شركة العناني 12 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 12 جنيه شركة منير السقا 6.5 جنيه شركة الفيروز 9.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 9 جنيه مكة المكرمة 10 جنيه شركة البنا 9.2 جنيه شركة الحمد للأعلاف 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الشركات الآن واليوم 4 أبريل وفق الأسعار الآتية.

شركة نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم شركة منير السقا أقل سعر اليوم شركة مكة المكرمة شركة القاهرة للدواجن شركة الوادي شركة العناني 13.75 جنيه 7.5 جنيه 11 جنيه 10جنيه 11.25 جنيه 13.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم أول أيام رمضان، والتي جاءت كما يلي

أقل سعر للكتكوت الابيض اليوم في الشركات 7.75 جنيه في منير السقا أعلى سعر للكتكوت الأبيض اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت شركة العناني 13.5 جنيه مكة المكرمة 11 جنيه البنا 11.2 جنيه الوطنية 13.5 جنيه سعر الكتكوت الساسو 3.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 31 مارس في الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي

شركة نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم شركة العناني منير السقا أقل سعر اليوم البنا الوطنية مكة المكرمة 13.75 جنيه 13.5 جنيه 7.75 جنيه 11.2 جنيه 13.5 جنيه 11 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفع سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 28 مارس من جديد لتأتي أسعار اليوم كالتالي:

شركة العناني 13.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 10.5 جنيه شركة الوادي 11.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 13.75 جنيه شركة الحمد للأعلان 10.5 جنيه منير السقا 7.75 جنيه مكة المكرمة 11 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم زيادة جديدة في بعض الشركات وذلك على النحو التالي

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 13.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم 13.75 جنيه منير السقا 8 جنيه مكة المكرمة 11.جنيه القاهرة للدواجن 10.5 جنيه الوادي 11.25 جنيه كتكوت أبيض أهالي 7.7 جنيه كتكوت ساسو 3 جنيه بط مسكوف ومولر عمر يوم واحد 6 جنيه كتكوت هجين 3 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم 26 مارس

جاءت أسعار الكتكوت اليوم السبت 26 مارس في الشركات وفق ما يلي

العناني 13 جنيه نيوهوب إيجبت 13.75 جنيه الوادي 11.25 جنيه القاهرة للدواجن 11.5 جنيه الفيروز 10.5 جنيه مكة المكرمة 11 جنيه شركة البنا 11.2 جنيه سعر الكتكوت شركة منير السقا 7.25 جنيه سعر الكتكوت الابيض اهالي 7.2 جنيه سعر الكتكوت الساسو 2.75 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

وقعت اليوم الخميس 24 مارس تغيرات جديدة في أسعار الكتاكيت، وذلك نتيجة التغيرات الأخيرة في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الأعلاف، وجاء سعر الكتكوت الأبيض في الشركات المختلفة اليوم الخميس وفق ما يلي.

شركة الوطنية 14.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة منير السقا 7.25 جنيه وهو أقل سعر اليوم شركة نيوهوب إيجبت 13.75 جنيه شركة الوادي 11.25 جنيه شركة القاهرة للدواجن 11.5 جنيه شركة العناني 13 جنيه شركة البنا 11.2 جنيه شركة مكة المكرمة 11 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت في الشركات تأرجحاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، ما بين صعود وهبوط، وجاءت أسعار اليوم الإثنين في الشركات وفق ما يلي.

شركة العناني شركة القاهرة للدواجن نيوهوب إيجيبت الوطنية الحمد للأعلاف رواد لنيل البنا منير السقا 14 جنيه 13 جنيه 13.5 جنيه 14 جنيه 13 جنيه 11 جنيه 11.2 جنيه 9.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 20 مارس

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 20 مارس تزامناص مع ارتفع أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة ووصولها في البورصة إلى 35 جنيه، وجاءت الأسعار الآن في الشركات وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوطنية 13.75 جنيه شركة منير السقا وهو أقل سعر اليوم 10.25 جنيه شركة العناني وهو أعلى سعر اليوم 14 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 13.25 جنيه شركة القاهرة للدواجن 12.75 جنيه شركة الوادي 11.75 جنيه شركة مكة المكرمة 13 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض السبت 19 مارس

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم ارتفاعاً جديداً في بعض الشركات المنتجة للكتاكيت وذلك على النحو التالي.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض السبت 19 مارس في الشركات 13.75 جنيه في شركتي الوطنية والعناني وجاء أقل سعر اليوم للكتكوت الابيض في منير السقا 9.25 جنيه الحمد للأعلاف 12 جنيه الوادي 11.75 جنيه القاهرة للدواجن 12.75 جنيه نيوهوب إيجيبت 13 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 17 مارس

الوادي العناني القاهرة للدواجن الوطنية منير السقا الحمد للأعلاف البنا مكة المكرمة 11.75 جنيه 13.25 جنيه 12.5 جنيه 13.75 جنيه كأعلى سعر اليوم 8.25 جنيه 11 جنيه 10.70 جنيه 12 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 16 مارس

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض الأربعاء 16 مارس الجاري في الشركات وفق ما يلي.

شركة العناني 13.25 جنيه شركة الوادي 11.75 جنيه شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 13 جنيه شركة الوطنية 13.75 جنيه منير السقا أقل سعر اليوم 8.25 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي 8.2 جنيه كتكوت ساسو 3.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء 15 مارس

ارتفع سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 15 مارس وفق الأسعار الآتية

شركة العناني 13.25 جنيه القاهرة للدواجن 12.25 جنيه الوطنية أعلى سعر اليوم 13.75 جنيه الحمد للأعلاف 12 جنيه نيوهوب إيجيبت 13 جنيه منير السقا 8.25 جنيه الوادي 11.75 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات جاءت وفق ما يلي

شركة العناني 13 جنيه شركة الوطنية 13 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 13 جنيه شركة القاهرة للدواجن 11.75 جنيه شركة منير السقا 9.25 جنيه شركة الحمد للأعلاف 12 جنيه شركة البنا 10.7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 12 مارس في الشركات وفق الأسعار الآتية

شركة العناني 13 جنيه شركة الوطنية 12.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 12.25 جنيه شركة الوادي 10 جنيه شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه منير السقا 8.75 جنيه الحمد للأعلاف 11.5 جنيه البنا 10 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم تراجعاً طفيفاً في بعض الشركات المنتجة للكتكوت وذلك على النحو التالي:

الشركة سعر الكتكوت اليوم العناني 14 جنيه القاهرة للدواجن 11 جنيه الوادي 13 جنيه مكة المكرمة 12 جنيه البنا 11.2 جنيه نيوهوب إيجبت أعلى سعر اليوم 15.75 جنيه منير السقا أقل سعر اليوم 8.5 جنيه الوطنية 13.5 جنيه رواد النيل 10 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

تراجعت اليوم أسعار الكتاكيت البيضاء في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، وجاءت الأسعار الآن على النحو التالي:

العناني 14.5 جنيه

الوادي 14 جنيه.

القاهرة للدواجن 11 جنيه.

منير السقا 9.5 جنيه.

الوطنية 15 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 16.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 1 مارس

وقعت اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 بعض التغيرات في أسعار الكتاكيت في العديد من الشركات المنتجة للكتكوت، وذلك على النحو التالي:

الشركة سعر الكتكوت اليوم الوادي 14.5 جنيه القاهرة للدواجن 13.75 جنيه العناني 14.5 جنيه الوطنية 15.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 16.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم مكة المكرمة 13 جنيه منير السقا 11 جنيه وهو أقل سعر اليوم البنا 13.7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 27 فبراير بعض التغيرات في الأسعار، ليأتي سعر الكتكوت الأبيض الآن في الشركات وفق الأسعار الآتية.

شركة الوطنية أعلى سعر اليوم بـ 16.5 جنيه. شركة منير السقا أقل سعر اليوم بـ 11.75 جنيه. شركة العناني 15 جنيه. شركىة الوادي 15 جنيه. القاهرة للدواجن 15.5 جنيه. شركة مكة المكرمة 13 جنيه. البنا 13.7 جنيه. سعر الكتكوت الابيض أهالي من 11.5 إلى 11.7 جنيه. سعر الكتكوت الساسو من 5.5 إلى 6 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

في مثل هذه الأيام من كل عام ترتفع أسعار الكتكوت الأبيض بشكل كبيراً، نظراً لإقبال الأهالي عليه تمهيداً لدخول شهر رمضان الكريم، وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 25 فبراير في الشركات المنتجة للكتكوت على النحو التالي.

شركة الوطنية 17.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة منير السقا 11.75 جنيه وهو أقل سعر اليوم شركة رواد النيل 12.75 جنيه شركة العناني 15 جنيه شركة مكة المكرمة 13 جنيه شركة البنا 13.7 جنيه القاهرة للدواجن 15.25 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي من 11.7 إلى 11.5 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 6 إلى 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم ارتفاع جديد في أسعار أغلب الشركات ليصل الكتكوت الآن إلى 17.5 في شركة الوطنية، وجاءت أسعار اليوم كالتالي.

شركة الوطنية أعلى سعر اليوم 17.5 جنيه منير السقا أقل سعر اليوم 11.75 جنيه العناني 15 جنيه القاهرة للدواجن 15 جنيه نيوهوب إيجيبت 16.25 جنيه مكة المكرمة 13 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 21 فبراير لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض شركة منير السقا 11.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

شركة الوطنية 16.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم الإثنين.

شركتي العناني والقاهرة للدواجن 14.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي اليوم من 11 إلى 11.2 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو من 6.5 إلى 7 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 20 فبراير في الشركات المنتجة للكتاكيت وفق الأسعار الآتية.

الشركة سعر الكتكوت اليوم شركة العناني 14.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 14.5 جنيه شركة الوطنية 16.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة نيوهوب إيجيبت 15.5 جنيه شركة منير السقا 11.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم شركة الحرمين 13 جنيه شركة الوادي 14 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ما زالت أسعار الكتاكيت البيضاء تشهد زيادة مستمرة تأثراً بالزيادات المتتالية الي تضرب أسعار الفراخ هذه الأيام، وجاءت أسعار اليوم الخميس 17 فبراير وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض الخميس 17 فبراير شركة العناني 14 جنيه شركة الوادي 14 جنيه شركة القاهرة للدواجن 14.25 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 15.5 جنيه شركة منير السقا 11 جنيه شركة الوطنية 16.5 جنيه شركة الحمد لأعلاف 12.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت الأسعار المعلنة للكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 15 فبراير وفق الأسعار الآتية.

شركة العناني 13.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 14.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 14.5 جنيه.

الحمد للأعلاف 12.75 جنيه.

منير السقا 11 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

وباقي أسعار الشركات اليوم 15 فبراير جاءت كالتالي

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ما زال سعر الكتكوت الأبيض يواصل صعوده اليوم 13 فبراير، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي.

الشركة العناني رواد النيل القاهرة للدواجن الوطنية البنا مكة المكرمة منير السقا الوادي سعر الكتكوت الأبيض اليوم 13.5 جنيه 12.25 جنيه 13.5 جنيه 16.5 جنيه 13.5 جنيه 12.25 جنيه 12 جنيه 13.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

استمرت أسعار الكتاكيت في الزيادة ببعض الشركات اليوم الجمعة 11فبراير الجاري، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي:

الشركة منير السقا الوطنية القاهرة للدواجن الوادي العناني مكة المكرمة البنا سعر اليوم الجمعة 11.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم 15.75 جنيه وهو أعلى سعر اليوم 12 جنيه 3 جنيه1 12.75 جنيه 12 جنيه 13.2 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ما زال سعر الكتكوت الأبيض يواصل صعوده اليوم اليوم الأربعاء ليتجاوز الـ14 جنيه ويقترب من الـ15جنيه، وجاءت الأسعار المعلنة في الشركات اليوم وفق ما يلي.

الشركة سعر اليوم العناني 12.5 جنيه الوادي 12.5 جنيه القاهرة للدواجن 12 جنيه نيوهوب إيجيبت 14 جنيه الوطنية 14.75 جنيه وهو أعلى سعر اليوم منير السقا 11.25 جنيه وهو أقل سعر اليوم سعر الكتكوت الأبيض أهالي من 10.5 لـ10.70 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 6.25 إلى 7.2 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت المعلنة في الشركات اليوم وفق ما يلي

الشركة شركة العناني شركة القاهرة للدواجن شركة نيوهوب إيجيبت الوطنية الودي الحمد للأعلاف سعر الكتكوت الأبيض أهالي سعر الكتكوت اليوم 12 جنيه 10.25 جنيه 13.5 جنيه 14 جنيه 11 جنيه 10.75 جنيه من 9 إلى 9.2 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت الأسعار المعلنة للكتكيت البيضاء اليوم بالشركات وفق ما يلي

شركة العناني 10.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

رواد النيل 7.25 جنيه.

مكة المكرمة 8 جنيه.

شركة الوطنية 12.75 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي من 6.5 إلى 6.7 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت اليوم أسعار الكتاكيت المعلنة في الشركات وفق ما يلي:

شركة العناني 10 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 12.25 جنيه.

شركة الوطنية 12.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

شركة الوادي 9.25 جنيه.

شركة مكة المكرمة 8 جنيه.

شركة منير السقا 6.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم من 5 إلى 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 29 يناير وفق ما يلي

الشركة سعر اليوم العناني 9.75 جنيه الوادي 8.75 جنيه القاهرة للدواجن 7.5 جنيه منير السقا أقل سعر اليوم 5.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه الوطنية أعلى سعر اليوم 12 جنيه البنا 7.7 جنيه مكة المكرمة 8 جنيه الكتكوت الأبيض أهالي من 4.8 إلى 5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 27 يناير الجاري انخفاضاً ملحوظاً بأغلب الشركات العاملة بالسوق، لتأتي الأسعار الآن على النحو التالي.

شركة الوادي 8.5 جنيه.

شركة العناني 9.75 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

شركة الوطنية 11 جنيه.

الحمد للأعلاف 6.5 جنيه.

البنا 7 جنيه.

منير السقا 4.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت اليوم أسعار الكتاكيت من جديد في العديد من الشركات المنتجة وذلك على النحو التالي

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 10.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 9 جنيه.

الحمد للأعلاف 8 جنيه.

الوطنية 11.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

منير السقا 6 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض أهالي من 5.8 إلى 6 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم 23 يناير

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات اليوم وفق ما يلي:

الشركة شركة العناني شركة القاهرة للدواجن نيوهوب إيجيبت منير السقا الوطنية الوادي رواد النيل سعر الكتكوت الأبيض أهالي سعر الكتكوت الساسو سعر اليوم 10.5 جنيه 8.5 جنيه 11.5 جنيه 6 جنيه 11.25 جنيه 9جنيه 7.25 جنيه ما بين 5.6 إلى 5.8 جنيه من 6 إلى 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض السبت 22 يناير

سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

شركة منير السقا الأقل اليوم بـ6 جنيه.

شركة الوطنية 11.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت الأعلى اليوم 11.5 جنيه.

شركة الحرمين 7 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم تراوح ما بين 7 إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي من 5.3 إلى 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقر اليوم الخميس 20 يناير سعر الكتكوت الأبيض على نفس أسعار أمس تقريباً، ليسجل الكتكوت الأبيض في شركة العناني 10.25 جنيه، وفي شركة الوطنية 11.25 جنيه، وفي شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم، وفي شركة الوادي 9 جنيه، وفي شركة القاهرة للدواجن 8.5 جنيه، أما الكتكوت الأبيض أهالي فسجل اليوم 5.5 جنيه، والكتكوت الساسو متوسط 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 19 يناير

الشركة سعر اليوم نيوهوب إيجيبت 11.5 أعلى سعر اليوم منير السقا 6 جنيه أقل سعر اليوم العناني 10.25 جنيه القاهرة للدواجن 8.5 جنيه رواد النيل 7 جنيه البنا 7.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي 5.5 جنيه سعر الكتكوت الساسو ما بين 6.5 إلى 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض شركات وأهالي اليوم 18 يناير وفق ما يلي.

شركة العناني 10.25 جنيه.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

شركة الوطنية 11.25 جنيه.

منير السقا 6 جنيه.

رواد النيل 7 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي متوسط 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو من 6.5 إلى 7 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض 17 يناير

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم 17 يناير في الشركات وفق الأسعار التالية.

شركة العناني 10.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 11.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

شركة الوطنية 11.25 جنيه.

شركة الفيروز 7.75 جنيه.

شركة البنا 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي من 5 إلى 5.2 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم من 6.5 إلى 7 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 16 يناير

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة الوطنية 11.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه شركة العناني 10.25 جنيه شركة الحمد للأعلاف 8 جنيه منير السقا 5.25 جنيه وهو أقل سعر اليوم القاهرة للدواجن 9.25 جنيه سعر الكتكوت الابيض أهالي من 5.2 إلى 5 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 6.5 إلى 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت اليوم السبت 15 يناير أسعار الكتاكيت البيضاء وذلك على النحو الآتي.

كتكوت أبيض شركة العناني 10.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11 جنيه.

الحمد للأعلاف 8 جنيه.

الوطنية 11.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم.

منير السقا 5.25 وهو أقل سعر اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي متوسط 5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو متوسط 6 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم شركات وأهالي

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 10.25 جنيه.

شركة الوطنية 11.25 جنيه وهي أعلى سعر اليوم.

شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه.

شركة مير السقاا 5.75 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

القاهرة للدواجن 9 جنيه.

شركة الوادي 9 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو متوسط 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الابيض اليوم في الشركات وفق الأسعار التالية

شركة العناني 10.25 جنيه.

شركة الوطنية 10.75 جنيه.

نيوهوب إيجيبت هي الأعلى اليوم 11 جنيه.

أمات 8.5 جنيه.

القاهرة للدوادواجن 8.25 جنيه.

الوادي 8.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

الشركة منير السقا أقل سعر للكتكوت اليوم نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم العناني مكة المكرمة القاهرة للدواجن الفيروز الوطنية سعر الكتكوت الأبيض أهالي سعر اليوم 5.5 جنيه 10.5 جنيه 10.25 جنيه 8.5 جنيه 8 جنيه 8 جنيه 10.25 جنيه 5.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه.

منير السقا 5.5 جنيه.

العناني 10 جنيه.

الوادي 8 جنيه.

القاهرة للدواجن 7 جنيه.

الوطنية 10 جنيه.

الحمد للأعلاف والفيروز 7.5 جنيه.

البنا 7.2 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي 5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو من 4.5 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 5 يناير

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء الخامس من يناير في الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

شركة العناني شركة منير السقا شركة القاهرة للدواجن شركة الوادي شركة نيوهوب إيجيبت شركة احمد للأعلاف البنا الحرمين 10 جنيه 5.25 جنيه 6.5 جنيه 8 جنيه 10.5 جنيه 7.5 جنيه 7.2 جنيه 7 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

جاء سعر الكتكوت الأبيض في الشركات اليوم وفق الأسعار التالية:

شركة العناني 9.5 جنيه.

شركة الوادي 8 جنيه.

شركة الوطنية 10 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه.

شركة منير السقا 4.75 جنيه.

رواد النيل 6 جنيه.

البنا 6.8 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 يناير

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض الإثنين في الشركات وفق ما يلي

الشركة سعر الكتكوت اليوم الوطنية 10 جنيه نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه، أعلى سعر اليوم العناني 9.5 جنيه القاهرة للدواجن 7.5 جنيه الوادي 8 جنيه منير السقا 4 جنيه وهو أقل سعر اليوم سعر الكتكوت الأبيض أهالي 4 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات اليوم وفق ما يلي:

الشركة نيوهوب إيجيبت منير السقا العناني الوادي القاهرة للدواجن رواد النيل البنا السعر 10.5 جنيه وهو أعلى سعر 4.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم 10 جنيه 8 جنيه 7.5 جنيه 6 جنيه 8.2 جنيه

أسعارالكتكوت الأبيض

جاء سعر الكتكوت الأ[يض شركات اليوم وفق ما يلي.

شركة العناني 10 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه.

شركة الوطنية 9.75 جنيه.

شركة منير السقا 5 جنيه.

شركة الوادي 8 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي من 4 إلى 4.7 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو من 3 إلى 4 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 29 ديسمبر تغيرات طفيفة بارتفاع أسعارها في بعض الشركات وذلك على النحو التالي.

الشركة العناني نيوهوب إيجيبت القاهرة للدواجن الوادي الوطنية منير السقا رواد النيل الحرمين السعر 10 جنيه 10.25 جنيه كأعلى سعر اليوم 7.25 جنيه 7.75 جنيه 9.75 جنيه 5.25 جنيه كأقل سعر اليوم 6.5 جنيه 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء شركات اليوم وفق ما يلي:

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 10 جنيه.

شركة الوادي 7.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 7 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم.

شركة منير السقا 5.25 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

شركة الحرمين 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض أهالي 4 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو متوسط 3.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو بيور متوسط 4.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار الآتية.

الشركة السعر الوطنية 9.75 جنيهيي العناني 8.5 جنيه الوادي 7.5 جنيه القاهرة للدواجن 6.5 جنيه منير السقا 4.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي 4 جنيه سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

جاء أسعار الكتاكيت ابيضاء اليوم وفق الأسعار التالية

الشركة سعر الكتكوت اليوم العناني 9 جنيه الوادي 7.5 جنيه القاهرة للدواجن 6 جنيه الوطنية 9.75 جنيه نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه منير السقا 4.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض انخفاضاً كبيراً بعدد من الشركات المنتجة للكتكوت، وذلك نتيجة أحوال الطقس السيئة والإنخفاض الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي يجعل ربات البيوت وصغار المربين يعزفزن عن شرائها خلال هذا التوقيت، وجاء أسعار اليوم كالتالي:

منير السقا 4.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

أعلى سعر اليوم في شركتي نيوهوب إيجيبت والوطنية بـ10.25 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

الوادي 8 جنيه.

العناني 9 جنيه.

البنا 6.7 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ننشر أسعار الكتاكيت البيضاء والساسو وذلك على النحو التالي

الشركة سعر الكتكوت اليوم سعر الكتكوت الابيض شركة العناني 9 جنيه شركة الوادي 8.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 7 جنيه شركة الوطنية 10.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه كأعلى سعر اليوم منير السقا 5.5 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 3.5 إلى 4 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض السبت 18 ديسمبر

الشركة سعر الكتكوت اليوم منير السقا “أقل سعر اليوم” 5.75 جنيه نيوهوب إيجيبت “أعلى سعر اليوم” 11.5 جنيه الوطنية 11.25 جنيه العناني 10 جنيه الوادي 9 جنيه القاهرة للدواجن 8 جنيه أما سعر الكتكوت الساسو فسجل متوسط سعر اليوم 4 جنيه

سعر الكتكوت الابيض الجمعة 17 ديسمبر

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 18 ديسمبر على نفس أمس، ليسجل الآن 10 جنيه بشركة العناني، و8 جنيه بشركة القاهرة للدواجن و9 جنيه بشركة الوادي و11.5 بشركة نيوهوب إيجيبت، و11.25 بشركة الوطنية، و6 جنيه بشركة منير السقا، أما سعر الكتكوت الساسو اليوم فسجل متوسط 4 جنيه للكتكوت.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

حالة من الإستقرار الحذر تشهدها أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16 ديسمبر الجاري في الشركات، وذلك على النحو التالي:

شركة العناني 10.25 جنيه.

شركة الوادي 9 جنيه.

الحرمين 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 8 جنيه.

الوطنية 11.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

منير السقا 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض 15 ديسمبر

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 15 ديسمبر الجاري وفق الأسعار التالية

الشركة سعر الكتكوت اليوم الوطنية 11.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه العناني 10 جنيه الوادي 9 جنيه القاهرة للدواجن 8 جنيه رواد النيل 7.25 جنيه سعر الكتكوت الساسو متوسط 4 جنيه سعر الكتكوت الساسو متوسط 5 جنيه سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بعض التغيرات في أسعار بعض الشركات وذلك وعلى النحو التالي:

الشركة سعر اليوم الوطنية 11.5 جنيه الحمد للأعلاف 7.5 جنيه العناني 10.25 جنيه الوادي 9 جنيه القاهرة للدواجن 8.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه منير السقا 6.25 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي ما بين 5.8 جنيه إلى 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت اليوم تراجعاً كبيراً في بعض الشركات العاملة بالسوق، مع استقراره في شركات أخرى، وذلك على النحو التالي.

كتكوت شركة الوطنية 11.5 جنيه.

كتكوت شركة العناني 9.75 جنيه.

كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

كتكوت شركة منير السقا 6 جنيه.

كتكوت أبيض شركة الحمد للأعلاف 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو متوسط 4 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

الشركة سعر الكتكوت اليوم شركة العناني 10 جنيه القاهرة للدواجن 10.25 جنيه الوادي 9 جنيه الوطنية 11.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5جنيه مكة المكرمة 8 جنيه منير السقا 6.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 5 ديسمبر

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد ارتفاعاً في بعض الشركات لتأتي الأسعار على النحو التالي.

شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه، وهو أعلى سعر اليوم.

شركة العناني 10.25 جنيه.

شركة الوادي 9 جنيه.

شركة الوطنية 11.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه.

شركة منير السقا 6 جنيه وهو أقل سعر اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض السبت 4 ديسمبر

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 4 ديسمبر استقراراً ملحوظاص على نفس أسعار أمس الجمعة وذلك وفق الأسعار الآتية.

سعر الكتكوت الأبيض شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه شركة الوطنية 10.75 جنيه. شركة العناني 10.25 شركة الوادي 9 جنيه شركة القاهرة للدواجن 10 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي 6 جنيه سعر الكتكوت الساسو متوسط 4.5 جنيه سعر الكتكوت الساسو بيور متوسط 5.5 جنيه سعر كرتونة البيض الأحمر 41.5 جنيه البيض البلدي 56 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الجمعة 3 ديسمبر

سعر الكتكوت الأبيض شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

شركة العناني 10.25 جنيه.

شركة الوطنية 10.75 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه.

شركة الوادي 9 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض أهالي 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو متوسط 4.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء والساسو اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء أول ديسمبر زيادة جديدة في أسعار بعض الشركات، وذلك على النحو التالي.

الشركة سعر اليوم العناني 10 جنيه القاهرة للدواجن 9 جنيه الوادي 9 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.25 جنيه الوطنية 10.75 جنيه سيد زكريا 9 جنيه منير السقا 7.25 جنيه كتكوت أبيض أهالي 7 جنيه كتكوت ساسو متوسط 5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض والساسو اليوم

ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات المنتجة للكتاكيت، وجاءت الأسعار وفق ما يلي.

شركة نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم 11 جنيه.

شركة الوطنية 10.75 جنيه.

شركة العناني 10 جنيه.

شركة الوادي 8.5 جنيه.

منير السقا 7.25 وهو أقل سعر اليوم.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

الكتكوت الساسو متوسط 5 جنيه.

الكتكوت الساسو بيور متوسط 6 جنيه.

الكتكوت الأبيض أهالي متوسط 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 28 نوفمبر

وقعت اليوم الأحد 28 نوفمبر الجاري بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الكتاكيت البيضاء بالشركات، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي.

كتكوت أبيض شركة العناني 10 جني.

شركة الوطنية 10.5 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه.

شركة الوادي 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

منير السقا 7 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد متوسط 5 جنيه للكتكوت.

سعر الكتكوت الأبيض السبت 27 نوفمبر

استقرت اليوم السبت 27 نوفمبر الجاري أسعار الكتاكيت وفق الأسعار التالية

الشركة سعر الكتكوت اليوم شركات العناني 10 جنيه الوادي 8.5 جنيه الوطنية 10.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 11 جنيه القاهرة للدواجن 8 جنيه الحرمين 7 جنيه سيد زكريا 8 جنيه الكتكوت الساسو متوسط 5.5 جنيه الكتكوت الساسو بيور متوسط 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

شهدت الكتكوت الأبيض اليوم تفاوتاً جديداً في الأسعار، ما بين استقرار وارتفاع طفيف في بعض الشركات المنتجة للكتكوت، لتأتي أسعار اليوم وفق القائمة التالي.

الشركة سعر اليوم الخميس العناني 9.75 جنيه الوادي 8.5 جنيه العناني 8 جنيه نيوهوب إيجيبت 11 جنيه الوطنية 10.5 جنيه الحرمين 7 جنيه سيد زكريا 8 جنيه الكتكوت الساسو متوسط 5.5 جنيه الساسو بيور متوسط 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 24 نوفمبر

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24 نوفمبر الجاري “شركات” وفق ما يلي.

شركة العناني 9.25 جنيه.

شركة الوادي 8.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 8 جنيه.

شركة الوطنية 10.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه.

منير السقا 6.5 جنيه.

أما الكتكوت الأبيض أهالي والكتكوت الساسو والبيور فسجل متوسط 6 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء 23 نوفمبر

تراج سعر الكتكوت الأبيض من جديد اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري، وجاءت أسعار الكتكوت في الشركت الآن وفق ما يلي.

الشركة العناني القاهرة للدواجن الوادي الوطنية نيوهوب إيجيبت منير السقا البنا السعر 9.25 جنيه 8 جنيه 8.75 جنيه 10.25 جنيه 11 جنيه الأعلى سعراً اليوم 5.75 جنيه 7.7 جنيه

أما أسعار الكتكوت الساسو والكتوت الأبيض أهالي فجاء وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الساسو 5.5 جنيه.

الكتكوت الساسو بيور 6 جنيه.

الكتكوت الأبيض أهالي 5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 22 نوفمبر

شهدت أسعار الكتاكيت تراجع جديد اليوم الإثنين 22 نوفمبر، لتسجل أدنى سعر لها اليوم في شركة منير السقا بـ6 جنيه فقط للكتكوت، أما أعلى سعر اليوم فكان في شركة نيوهوب إيجيبت بـ11 جنيه، وجاءت أسعار باقي الشركات اليوم كالتالي.

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 9.75 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 8 جنيه.

الوادي 8.75 جنيه.

الوطنية 10.25 جنيه.

الحرمين 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 21 نوفمبر

تراجعت اليوم الأحد 21 نوفمبر أسعار الكتاكيت البيضاء بشكل مفاجئ في معظم الشركات العاملة بالسوق، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي.

الشركة سعر اليوم الأحد 21 نوفمبر العناني 10 جنيه القاهرة للدواجن 7.5 جنيه الوطنية 10.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه منير السقا 6.25 جنيه الحمد للأعلاف 8 جنيه الحرمين 7.5 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء شركات اليوم السبت 20 نوفمبر

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء والساسو اليوم السبت 20 نوفمبر الجاري حالة من الإستقرار الملحوظ على نفس أسعار أمس الجمعة تقريباً، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

سعر الكتكوت الساسو 6 جنيه لأقل سعر و6.5 لأعلى سعر.

سعر الكتكوت الساسو بيور 6.5 لأقل سعر اليوم و7.5 جنيه لأعلى سعر.

أما الكتكوت الأبيض شركات فجاء وفق يلي،

الشركة العناني نيوهوب إيجيبت منير السقا الوطنية القاهرة للدواجن الحمد للأعلاف السعر 10 جنيه 11.75 جنيه 6.25 جنيه 11.75 جنيه 8.5 جنيه 8 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 19 نوفمبر 2021

يوجد اليوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري حالة من الإنخفاض بسعر الكتكوت الأبيض في بعض الشركات مع استقرار الأسعار في شركات أخرى.

كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت 11.75 جنيه.

كتكوت شركة الوطنية 11.75 جنيه.

كتكوت شركة العناني 10 جنيه.

شركة الوادي 9.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

الحمد للأعلاف 8 جنيه.

منير السقا 6.25 جنيه.

فراخ بيضاء 25 جنيه.

فراخ ساسو 32 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الخميس 18 نوفمبر

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 18نوفمبر الجاري تراجعاً في عدد من الشركات العاملة بالسوق، ويأتي ها التراجع تزامناً مع تراجع سعر الفراخ الساسو والتي سجلت اليوم 32 جنيه مقارنة بـ36 جنيه قبل يومين/ وجاءت أسعار الكتكيت والفراخ اليوم كالتالي.

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 10 جنيه.

شرركتي الوادي والقاهرة للدواجن 9.5 جنيه.

شركتي نيوهوب إيجيبت والوطنية 11.75 جنيه.

شركات البنا والحرمين 9 جنيه.

والحمد للأعلاف 8 جنيه

منير السقا 6.25 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه.

الفراخ الساسو 32 جنيه.

الفراخ الأمهات 19 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 17 نوفمبر 2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 17 نوفمبر الجاري حالة من التراجع الجديد، وذلك عقب تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو في بورصة الدواجن بمقدار جنيه في الكيلو، وسجلت أسعار الفراخ الساسو 35 جنيه والبيضاء 25 جنيه، وجاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم وفق ما يلي

اقرأ أيضاً:

الشركة العناني القاهرة للدواجن الوادي الحمد للأعلاف نيوهوب إيجيبت الوطنية منير السقا سعر الكتكوت اليوم 17 نوفمبر 10 جنيه 9.5 جنيه 10 جنيه 8 جنيه 12 جنيه 11.75 جنيه 7.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء 16 نوفمبر

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 16نوفمبر الجاري انخفاضاً في الأسعار بأغلب الشركات ليأتي سعره اليوم وفق ما يلي.

الشركة العناني القاهرة للدواجن الوادي الوطنية نيوهوب إيجيبت البنا منير السقا السعر 10 جنيه 9.5 جنيه 10 جنيه 12 جنيه 12 جنيه 9.2 جنيه 7.25 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض 15 نوفمبر 2021

شهد سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 15 نوفمبر انخفاضاً جديداً اليوم مع ثبات أسعار الفراخ البيضاء عند 26 جنيه للكيلو، والفراخ الساسو عند 36 جنيه، وجاء سعر الكتاكيت البيضاء اليوم في الشركات وفق ما يلي.

الشركة السعر نيوهوب إيجيبت 13 جنيه كأعلى سعر اليوم الوطنية 12 جنيه العناني 10 جنيه الوادي 10 جنيه القاهرة للدواجن 10 جنيه الحمد للأعلاف 9 جنيه المصرية الهولندية 9 جنيه الحرمين 8 جنيه رواد النيل 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 14 نوفمبر

حالة من التراجع الجديد شهدها سعر الكتكوت الأبيض الأحد 14 نوفمبر الجاري، وفق أسعار البورصة اليوم، وجاءت الأسعار في الشركات وفق ما يلي.

الشركة العناني الوادي القاهرة للدواجن الوطنية نيوهوب أيجيبت مكة المكرمة البنا سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 جنيه 10.5 جنيه 10.25 جنيه 12.25 جنيه 13 جنيه 11 جنيه 10.2 جنيه

أما أسعار الفراخ الأحد 14 نوفمبر فجاءت كما يلي.

فراخ بيضاء 26 جنيهة.

فراخ ساسو 36 جنيه.

فراخ أمهات 22 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض السبت 13 نوفمبر الجاري 2021

حالة من التراجع شهد الكتكوت الأبيض السبت 13 نوفمبر الجاري وذلك على النحو التالي.

الشركة السعر العناني 12 جنيه القاهرة للدواجن 10.5 جنيه الوادي 11 جنيه الوطنية 12.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 13.25 جنيه مكه المكرمة 11.5 جنيه سيد زكريا 11 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض تراجعا في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، وذلك على النحو التالي:

الشركة الوطنية نيوهوب إيجيبت العناني الوادي رواد النيل القاهرة للدواجن 10.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض 12.75 جنيه 13.5 جنيه 12 جنيه .5 جنيه11 0.5 جنيه1

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 10 نوفمبر فسجلت 26 جنيه، والفراخ الساسو 35 جنيه، والأمهات 22 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض

شهد سعر الكتكوت الأبيض تحركات جديدة وفق الأسعار التالية.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض 8 فبراير 2021 العناني 12.5 جنيه القاهرة للدواجن 11 جنيه الوادي 11.5 جنيه الوطنية 13 جنيه نيوهوب إيجيبت 14 جنيه البنا 11 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت 26 جنيه، والساسو 36 جنيه والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم على نفس أسعار الأمس وفق قائمة الأسعار التالية.

أما سعر الفراخ السبت فسجلت 26 جنيه للبيضاء و22 جنيه للأمهات، و34 جنيه للساسو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 5 نوفمبر الموافق الجمعة

وقعت اليوم بعض التغيرات الجديدة في أسعار الكتاكيت البيضاء بالشركات المنتجة للكتكوت، لتأتي على النحو التالي:

الشركة السعر العناني 12.5 جنيه الوادي 11.5 جنيه القاهرة للدواجن 11.5 جنيه الحمد للأعلاف 11 جنيه نيوهوب إيجيبت 14 جنيه الوطنية 13.25 جنيه السيد زكريا 12 جنيه

أما سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 فسجلت 26 جنيه للبيضاء و32 جنيه للساسو و22 جنيه للكيلو في الفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض 4 نوفمبر

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 3 نوفمبر الجاري 2021 بعض التغيرات في بعض الشركات وذلك على النحو التالي.

الشركة العناني نيوهوب إيجيبت القاهرة للدواجن الوادي الوطنية السعر 12.5 جنيه 14.5 جنيه 11.5 جنيه 11.5 جنيه 13.25 جنيه

أما أسعار الفراخ فشهدت استقراراً على نفس أسعار الأمس، لتسجل الآن 26 جنيه لكيلو الفراخ البيضاء و31 للفراخ الساسو و22 جنيه للفراخ الأمهات بيضاء.

سعر الكتكوت الأبيض 3 نوفمبر

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3 نوفمبر الجاري في الشركات وفق الأسعار الآتية.

شركة القاهرة للدواجن 11.5 جنيه.

شركة الوادي 12 جنيه.

شركة العناني 12.5 جنيه.

شركة الوطنية 13.5 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 14.5 جنيه.

البنا 11 جنيه.

سيد زكريا 12 جنيه.

أما أسعار البيضاء اليوم فسجلت 26 جنيه للكيلو، والفراخ الساسو متوسط 31 جنيه، والفراخ اأمهات بيضاء 22 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض 2 نوفمبر 2021

شعد أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري بعض التغيرات الجديدة بأسعار بعض الشركات، لتأتي على النحو التالي:

الشركة الوادي العناني القاهرة للدواجن مكة امكرمة نيوهوب أيجيبت الوطنية السعر 12 جنيه 12.5 جنيه 11.5 جنيه 12 جنيه 14.5 جنيه 13.5 جنيه

أما أسعار الفراخ فجاءت كما يلي:

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الحمراء الأمهات 26 جنيه 31 جنيه 22 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 1 نوفمبر

يوجد بعض التغيرات اليوم الإثنين 1 نوفمبر الجاري 2021 في أسعار كتاكيت الشركات، وجاءت تلك التغيرات عقب انخفاض أسعار الفراخ البيضاء، بالرغم من استقرار أسعار البيض وأسعار الفراخ الساسو، وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم وأسعار البيض فجاءت كما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ الساسو سعر كيلو الفراخ الأمهات بيضاء سعر كرتونة البيض الأحمر سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض البلدي 26 جنيه 31 جنيه 22 جنيه 42.5 جنيه 41.5 جنيه 54 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في الشركات فجاءت كما هو موضح بقائمة الأسعار الآتية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفع اليوم سعر الكتكوت الأبيض في بعض الشركات المنتجة للكتاكيت مع استقرارها في شركات أخرى، وذلك تزامناً مع تراجع سعر الفراخ البيضاء إلى 27 جنيه واستقرار الساسو عند 31 جنيه والأمهات البيض 23 جنيه لكيلو، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 13.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 13.25 جنيه.

شركة الوادي 12.75 جنيه.

شركة رواد النيل 11.5 جنيه.

شركة البنا وسيد زكريا 12 جنيه.

شركة الوطنية 14.5 جنيه.

مكة المكرمة 13 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض والفراخ اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 25 أكتوبر الجاري ع التغيرات في الأسعار ببعض الشركات المنتجة للكتاكيت، وذلك على النحو التالي:

الشركة السعر شركة العناني 13.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 13 جنيه شركة الوادي 12.5 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 14.5 جنيه الوطنية 14.5 جنيه سيد زكريا 12 جنيه مكة المكرمة 13 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 24 أكتوبر

استقرت اليوم الأحد 24 أكتوبر الجاري أسعار الكتاكيت البيض في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، لتأتي أسعار اليوم على النحو التالي:

الشركة نيوهوب إيجيبت العناني الوطنية الوادي القاهرة للدواجن السعر 14.5 جنيه 13.5 جنيه 14.25 جنيه 12.75 جنيه 12.75 جنيه

كما انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيه عن أسعار الأمس لتسجل سعر 30 جنيه للكيلو، كما سجلت الفراخ الساسو أيضاً 30 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 23 أكتوبر تغيرات جديدة في الأسعار عقب ارتفاع أسعار البيض اوالفراخ، حيث سجلت سعر كرونة البيض البلدي اليوم 54 جنيه والبيض الأحمر 48.5 جنيه، والأبيض 46.5 جنيه، أما سعر الكتكوت الأبيض شركات فجاء كما يلي.

الشركة السعر نيوهوب إيجيبت 14.5 جنيه وهوأعلى سعراليوم الوطنية 14.25 جنيه الوادي 12.75 جنيه 12.75 جنيه القاهرة للدواجن 12.75 جنيه المصرية الهولندية 10.75 جنيه العناني 13.5 جنيه البنا 12جنيه

أما سعر الفراخ اليوم فجاءت كما يلي:

سعر الفراخ البيضاء 31 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات بيضاء 25 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 30 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدسعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري بعض التغيرات الطفيفة في أسعار بعض الشركات، باالرغم من استقرار سعر الفراخ البيضاء اليوم عند 31 جنيه، والفراخ الحمراء 30 جنيه للكيلو، والفراخ الأمهات سجلت اليوم سعر 23 جنيه للكيلو،أما أسعار الكتاكيت شركات فجاءت وفق الأسعار الآتية.

الشركة العناني القاهرة للدواجن الوادي نيوهوب إيجيبت الوطنية سيد زكريا السعر 13.75 جنيه 12.5 جنيه 12.75 جنيه 14.5 جنيه 14 جنيه 12 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 18 أكتوبر

تغيرات جديدة شهدها سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري، حيث سجل الكتكوت الابيض في الشركات نحو 14.5 جنيه كأعلى سعر له اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت، و13.75 في شركة الوطنية، و12.25 في القاهرة للدواجن، و12.75 في الوادي، وفي شركة العناني سجل الكتكوت اليوم 13.75 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم فجاءت كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء 31 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 30 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 23 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 17 أكتوبر

شهد سعر الكتكوت الأبيض الأحد 17 أكتوبر الجاري استقراراً في الأسعار، وذلك تزامناً مع استقرار سعر الفراخ اليوم، والتي سجلت سعر 30 جنيه للكيلو، وذلك للفراخ البيضاء والساسو، أما الفراخ الأمهات بيضاء اليوم فسجلت سعر 23 جنيه للكيلو، وجاءت سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد كالتالي.

الشركة العناني القاهرة للدواجن الوادي نيوهوب إيجيبت الوطنية أمات سيد زكريا السعر 13.5 جنيه 11.5 جنيه 12.75 جنيه 14.5 جنيه كأعلى سعر اليوم 13.75 جنيه 13 جنيه 12 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء الإثنين 11 أكتوبرارتفاعاً جديداً بالرغم من تراجع أسعار الفراخ، ليسجل أعلى سعر للكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 14.75 في شركة الوطنية، و14.5 في شركة نيوهوب إيجيبت، و12.75 جنيه في شركات العناني والوادي والقاهرة للدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض

شهدت أسعار الكتكوت الابيض اليوم ارتفاعاً جديداً تزامناً مع الإرتفاع التي تشهده أسعار الفراخ البيضاء والتي وصلت اليوم السبت 9 إلى 32 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه، وجاءت أسعار الكتاكيت على النحو التالي.

العناني 13.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 13.5 جنيه.

الوادي 13 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 14.5 جنيه كأعلى سعر اليوم.

الوطنية 14.25 جنيه.

رواد النيل 12 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض

ما زالت أسعار الكتكوت الأبيض تشهد ارتفاعاً مستمراً ليصل الكتكوت اليوم إلى 14 جنيه كأعلى سعر موجود في السوق اليوم الإثنين 4 أكتوبر في شركة نيوهوب إيجيبت، وجاءت هذه الأسعار متزامنة مع زيادة أسعار الفراخ البيضاء، ووصول الكيلو إلى 30 جنيه، أما اللحم الأحمر فسجل اليوم 32 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق القائمة التالية.

سعر الكتكوت الأبيض

شهدت أسعر الكتكوت الأبيض السبت 2 أكتوبر زيادة جديدة في عدد من الشركات العاملة بالسوق، لتأتي أسعار اليوم وفق الأسعار التالية:

العناني القاهرة الوادي نيوهوب إيجيبت الوطنية مكة المكرمة رواد النيل الوطنية 12.5 جنيه 12 جنيه 11.75 جنيه 13.5 وهو أعلى سعر اليوم 12.75 جنيه 11 جنيه 10.5 جنيه 12.75 جنيه

وهذه قائمة كاملة بأسعار الكتاكيت والفراخ والبط والبيض اليوم السبت 2 أكتوبر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفع اليوم سعر الكتكوت الأبيض من جديد في عدد من الشركات العاملة بالسوق المصري، وذلك تزامناً مع ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء، والتي سجلت اليوم 28 جنيه في أغلب البورصات، أما الفراخ الساسو فسجلت 38 جنيه في أغلب البورصات، و33 جنيه في بورصة منير السقا، أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فجاء كما يلي.

نيوهوب إيجيبت 13 جنيه.

الوطنية 12.5 جنيه.

العناني 12 جنيه.

الوادي 11.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 11.25 جنيه.

منير السقا 9.75 جنيه.

رواد النيل 10.5 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الساسو اليوم فسجل أعلى سعر له عند 7 جنيه، وأقل سعر عند 6 جنيه، والكتكوت الأبيض قطعان سجل أعلى سعر له اليوم 9.2 جنيه، وأقل سعر 9 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم ارتفاعاً جديداً لتقترب لأول مرة منذ أسابيع من حاجز الـ13 جنيه للكتكوت، كما استقرت أسعار الفراخ اليوم، وجاءت الأسعار اليوم السبت 25 سبتمبر كاتالي:

العناني 11.25 جنيه.

القاهرة للدواجن والوادي 10.75 جنيه.

رواد النيل 10 جنيه.

الوطنية 11.75 جنيه.

نيوهب إيجيبت 1.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء فاستقرت عند 26 جنيه للكيلو، أما سعر الفراخ الساسو فسجلت 38 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم زيادة جديدة، لتأتي أسعار اليوم في الشركات كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض شركة نيوهوب إيجيبت 12.5 جنيه.

شركة الوطنية 11.5 جنيه.

شركة العناني 11 جنيه.

شركة الوادي 10.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه.

أما أعلى سعر اليوم للكتكوت الساسو فسجل 7 جنيه، وأقل سعر هو 6 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم زيادة جديدة في الأسعار وذلك على النحو التالي.

القاهرة للدواجن الوادي العناني نيوهوب إيجيبت الوطنية المراعي الإسكندرية رواد النيل 10 جنيه 10.25 جنيه 10.5 جنيه 12.25 جنيه 11.25 جنيه 9.5 جنيه 9 جنيه 9.25 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 26 جنيه والفراخ الساسو متوسط 42 جنيه، و20 جنيه للأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت اليوم الأحد 19 سبتمبر أسعار الكتكوت الأبي من جديد ليقترب من حاجز الـ12 جنيه لأول مرة منذ عدة أسابيع، ويسجل أعلى سعر له اليوم 11.75 جنيه للكتكوت كما في شركة نيوهوب أيجيبت، وأقل سعر له اليوم كان عند 8 جنيه، أما أسعار الفراخ البيضاء الأحد فسجلت 26 جنيه والساسو 42 جنيه، والأمهات 20 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض حالة من الإستقرار الملحوظ، ولم تحد أي تغيرات على أسعار الكتاكيت منذ نحو ثلاثة أيام تقريباً، وجاءت أسعار اليوم كالتالي.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 26 جنيه والساسو 44 جنيه والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 15 استقراراً على نفس أسعار أمس تقريباً دون حدوث أي تغيرات، ليسجل الكتكوت في شركة نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه وفي العناني 10 جنيه وفي الوطنية 10.75 جنيه، وفي الوادي 9.5 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 9 جنيه÷ وفي المراعي والإسكندرية 8.5 جنيه، أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت 26 جنيه اليوم، والساسو 44 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 14 على النحو التالي.

شركة العناني 10 جنيه شركة الوادي 9.5 جنيه المراعي 9 جنيه الوطنية 10.75 جنيه نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه رواد النيل 9 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 13 سبتمبر

شهدت أسعار الفراخ والكتاكيت بشكل عام اليوم الإثنين 13 سبتمبر حالة من الإستقرار الملحوظ، ليسجل الكتكوت الأبيض اليوم 11.25 كأعلى سعر له اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت، و6.5 جنيه أقل سعر له اليوم في بورصة منير اسقا.

أما سعر الفراخ فسجلت 26 جنيه للبيضاء و44 جنيه للساسو و21 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر استقراراً على نفس أسعار الأمس في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، وكذلك شهدت بورصة الدواجن استقراراً في سعر كيلو الفراخ البيضاء والساسو على النحو التالي:

سعر الكتكوت االأبيض شركة العناني 10 جنيه.

القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

الوادي 9.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.25 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء 26 جنيه.

سعر كيلو الساسو 43 جنيه.

الأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض السبت 11 سبتمبر

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 11 سبتمبر الجاري، لتسجل 11.25 جنيه كأعلى سعر للكتكوت شركات اليوم، بينما كأن أقل سعر اليوم في الشركات هو 8 جنيه، بينما سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر 26 جنيه، والساسو 43 جنية والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بعض الشركات، لتسجل 11.25 جنيه كأعلى سعر لها اليوم، وذلك كما في شركة نيوهوب إيجيبت، كما سجل 10.5 جنيه في شركة الوطنية، و10 جنيه في شركة العناني، و9.5 في شركة الوادي، و9.25 في شركة القاهرة للدواجن.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس فسجلت 25 جنيه، والساسو 43 جنيه والأمهات بيضاء سجلت اليوم 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض 8 سبتمبر

ارتفع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء من جديد لتسجل الآن في الشركات 11 جنيه بنيوهوب إيجيبت، و10.5 في الوطنية، وذ0 جنيه في العناني، و9.25 في شركتي القاهرة للدواجن والوادي، و8.5 في المراعي، و8.75 في رواد النيل.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فسجل 25 جنيه في جميع البورصات، والفراخ الساسو سجلت 43 جنيه، والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض 7 سبتمبر

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء ارتفاعاً جديداً في البورصة لتسجل سعر 11 جنيه كأعلى سعر لها اليوم، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت 11 جنيه.

العناني 10 جنيه.

الوادي 9 جنيه.

القاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

الوطنية 10.25 جنيه.

المراعي 8.5 جنيه.

رواد النيل 8.75 جنيه.

منير السقا 8 جنيه.

أما سعر الفراخ فسجلت اليوم 26 جنيه للبيضاء، و44 جنيه للساسوو و21 جنيه للأمهات، أسعار المزارع.

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين

ارتفع اليوم الإثنين 6 سبتمبر سعر الكتكوت الأبيض من جديد ليسجل أعلى سعر له عند 10:5 جنيه، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

العناني القاهرة للدواجن الوادي الوطنية نيوهوب إيجيبت المراعي رود النيل 9.75جنيه 8.75 جنيه 9 جنيه 10.25 جنيه 10.5 جنيه 8.5 جنيه 8.25 جنيه

أما سعر كيلو الفراخ فجاءت على النحو التالي:

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الأمهات 25 جنيه والتنفيذ على 24 جنيه 43 جنيه 21 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 5 سبتمبر

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض الأحد 5 سبتمبر بعض التغيرات في سعر بعض الشركات، لترتفع اليوم بشركة الوادي إلى 8.75 جنيه مقارنة بـ8.5 بالأمس، كما سجلت أعلى سعر لها اليوم عند 10.25 جنيه في شركة نيوهوب إيجيبت، بينما سجلت سعر 9.25 جنيه في شركة العناني والفيروز، و10 جنيه في شركة الوطنية، و8.5 جنيه في شركة القاهرة للدواجن.

اما سعر الفراخ اليوم فسجلت 25 جنيه في كل الشركات والبورصات بالسوق المصري، ماعدا منير السقا سجلت بها اليوم 26 جنيه، أما أسعار الفراخ الساسو فتراوحت ما بين 41 إلى 44 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض السبت

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم على نفس أسعار أمس تقريباً، لتسجل أعلى سعر لها اليوم عند 10.25 بنيوهوب إيجيبت، وجاءت الأسعار وفق ما يلي:

شركة العناني: 9.25 جنيه.

شركة الوادي 8.5 جنيه.

الوطنية 9.25 جنيه.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

المراعي 8 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 44 جنيه.

الفراخ الأمهات بيضاء 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الجمعة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 3 سبتمبر الجاري زيادة جديدة في عدد من الشركات العاملة بالسوق المصري في إنتاج الكتكوت، وكان السعر الأعلى للكتكوت الأبيض اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت حيث سجل بها اليوم 10.25 جنيه، أما أقل سعر اليوم فكان 7.5 جنيه، وجاءت الأسعار الجمعة كما يلي.

أما سعر الفراخ اليوم فسجلت 24 جنيه للكيلو، بينما سجلت الساسو 44 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض 2 سبتمبر

سجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم 2 سبتمبر الجاري زيادة جديدة في الأسعار، ليصل سعر الكتكوت الآن إلى 10 جنيه كأعلى سعر اليوم، وهو رقم لم يصل إليه الكتكوت منذ أسابيع كثيرة، أما أقل سعر للكتكوت الأبيض اليوم الخميس فسجل 7.25 جنيه كما في المصرية الهولندية، أما أسعار الفراخ البياء فسجلت اليوم 25 جنيه للكيلو، والساسو بـ44 جنيه، وجاءت أسعار الكتاكيت في الشركات كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم كالتالي:

9 جنيه في شركتي العناني ونيوهوب إيجيبت.

8 في شركة القاهرة للدواجن.

8 جنيه في القاهرة للدواجن.

8.25 في شركة الوطنية وشركة الفيروز.

7.25 في شركة المراعي.

أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 25 جنيه للكيلو.

والفراخ الساسو من 42 إلى 44 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 30 أغسطس

سجلتأسعار الكتاكيت اليوم 30 أغسطس الجاري زيادة في عدد من الشركات، لتسجل 9 جنيه في شركتي العناني ونيوهوب إيجيبت، و6.75 جنيه في شركة المراعي، و8.25 في الوطنيه، و7.25 في الوادي، و7 جنيه بالقاهرة للدواجن، أما سعر الفراخ البيضاء فاستقرت عند 24 جنيه، والساسو متوسط 42 جنيه، والأمهات بيضاء 18 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد زيادة جديدة في عدد من الشركات، لتأتي أسعار اليوم كالتالي:

شركة نيوهوب إيجيبت 9 جنيه.

شركة العناني 8.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 6.5 جنيه.

الوادي 7.25 جنيه.

الوطنية 8.25 جنيه.

المراعي 6.25 جنيه.

أما أسعار الفراخ اليوم فسجلت 24 جنيه للفراخ البيضاء، ومتوسط 42 جنيه للفراخ الساسو، و18 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض 28 أغسطس

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض السبت 28 أغسطس تحركات طفيفة في بعض الشركات اليوم لتأتي الأسعار كالتالي:

الشركة سعر الكتكوت اليوم 28 أغسطس شركة العناني 8.75 جنيه شركة السقا 5 جنيه شركة الوادي 7 جنيه القاهرة للدواجن 6.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه أمات 7.5 جنيه الوطنية 7.5 جنيه رواد النيل 6.5 جنيه 6.5 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقرت اليوم الخميس 26 أغسطس أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات، لتسجل أعلى سعر لها اليوم في شركة العناني بـ8.75 جنيه، وأقل سعر لها اليوم ب،5.5 جنيه في المراعي، أما الكتكوت الأبيض قطعان فسجل أعلى سعر اليوم 4.9 جنيه، وأقل سعر 4.7 جنيه.

وأسعار الفراخ جاءت كالتالي:

فراخ بيضاء فراخ ساسو فراخ أمهات 23 جنيه والتنفيذ 22 جنيه سعر البورصة متوسط 42 جنيه 18 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 25 أغسطس

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في بعض الشركات، واستقرار في أغلب الشركات العاملة بالسوق المصري، لتسجل الآن سعر 8.75 جنيه في شركة العاني، و6.75 جنيه في شركة الوادي، و6.5 في شركة القاهرة للدواجن، والوطنية 7 جنيه، ونيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه، والمراعي 5.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء 24 أغسطس

شركة العناني 8.75 جنيه.

أما شركة الوادي فسجل الكتكوت الابيض بها اليوم سعر 6.75 جنيه.

شركة المراعي 5.75 جنيه.

شركة مكة المكرمة 7 جنيه.

شركة الوطنية 7 جنيه.

شركة د سيد زكريا 7.5 جنيه.

شركة رواد النيل 6.25 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري، تراجعاً في أسعار أغلب الشركات المنتجة للكتكوت الأبيض، لتأتي أسعار اليوم السبت وفق ما يلي:

سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت في شركة العناني سجل 8:5 جنيه.

سعر الكتكوت في القاهرة لدواجن سجل 6.5 جنيه.

الزادي 7.25 جنيه.

الفيروز 5.5 جنيه.

الوطنية 7.75 جنيه.

المراعي 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 12 أغسطس انخفاضاً في عددمن الشركات، ليسجل الآن في شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه وفي الفيروز 5.5 وفي شركة الوادي 7.27 جنيه، وفي العناني 8.5 جنيه، وفي الوطنية 7.75 جنيه، و6 جنيه في رواد النيل و5.5 في شركة المراعي.

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند 23 جنيه للكيلو سعر المزارع اليوم و44 جنيه متوسط سعر الفراخ الساسو في البورصة والمزارع.

سعر الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 أغسطس في الشركات وفق الأسعار التالية:

شركة العناني 8 جنيه.

القاهرة للدواجن: 7 جنيه.

الوادي: 7.25 جنيه.

الوطنية 7.75 جنيه.

المراعي: 5.5 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء 23 جنيه.

الفراخ الساسو: متوسط 44 جنيه.

الفراخ الأمهات: 20 جنيه.

الكتكوت الساسو متوسط 3.60 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 9 جنيه في شركة نيوهوب إيجيبت، 8.5 جنيه في شركة العناني، و4 جنيه في شركة منير السقا، و7 جنيه في القاهرة للدواجن و7.25 في شركة الوادي، و7.75 في شركة الوطنية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 9 أغسطس

سجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 9 أغسطس تأرجحاً واضحاً، مع انخفاضها في بعض الشركات وارتفاعها في شركات أخرى، وذلك على النحو التالي:

الشركة السقا نيوهوب إيجيبت العناني القاهرة للدواجن الوادي الوطنية المراع سعر الكتكوت الأبيض 4 جنيه وهو أقل سعر 9 جنيه وهوأعلى سعر 8.5 جنيه 7 جنيه 7.25 جنيه 7.75 جنيه 5.5 جنيه

أما سعر الفراخ اليوم فسجلت 20 جنيه للأمهات، و23 جنيه للفراخ البيضاء تسمين، ومتوسط 44 جنيه لفراخ الساسو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس

شركة الوادي 7.25 جنيه. نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه. شركة العناني 8.5 جنيه. القاهرة للدواجن 7 جنيه. الوطنية 7.75 جنيه. مكة المكرمة 6 جنيه. سيد زكريا 7.5 جنيه. المراعي 5.5 جنيه. رواد النيل 6 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض قطعان فسجل 3.7 جنيه عند أعلي سعر، و3.5 جنيه لأقل سعر، وسجلت الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 428 جنيه، والساسو متوسط 44 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 4 أغسطس انخفاضاً مفاجئاً في أغلب الشركات العاملة بالسوق والمنتجة للدواجن، وجاءت الأسعار اليوم في الشركات كالتالي:

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم العناني 8.5 جنيه القاهرة للدواجن 7.75 جنيه الوادي 8.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 10 جنيه كأعلى سعر اليوم الأربعاء 4 أغسطس الوطنية 8.25 جنيه أمات 8 جنيه الكيان 7 جنيه المراعي 5.5 جنيه رواد النيل 6 جنيه

أسعار الكتكوت الابيض اليوم

شهدت اسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 2 أغسطس الجاري 2021 استقراراً في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت الأبيض، بينما ارتفعت فقط في شركة نيوهوب إيجبت ليسجل الكتكوت بها اليوم 10 جنيه كأعلى سعر في السوق، وجاءت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الإثنين كالتالي:

شركة نيوهوب إيجيبت 10 جنيه.

شركة العناني 9 جنيه.

شركة الوطنية 9 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن وشركة الوادي 8.25 جنيه.

شركة المراعي 6.5 جنيه.

شركة رواد النيل 6.75 جنيه.

أما سعر البيضاء 24 جنيه. والساسو متوسط 43 جنيه، والأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 1 أغسطس

سجلت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الأحد 1 أغسطس بعض التحركات في عدد من الشركات المنتجة للكتكوت، لتسجل الآن في شلرك المراعي 6.5 جنيه وفي نيوهوب إيجيبت سعر 9.75 جنيه، وفي شركة العناني 9 جنيه، وفي شركة القاهرةوكذلك الوادي 8.25 جنيه، كما سجل الكتكوت الأبيض اليوم في شركة الوطنية 9 جنيه.

أما أسعار الفراخ فسجلت اليوم 24 جنيه للفراخ البيضاء والفراخ الساسو تراوحت ما بين 41 إلى 45 جنيه، والأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات ارتفاع طفيف ببعض الشركات المنتجة للكتكوت، مع استقراره في أغلب الشركات العاملة بالسوق، كما استقرت أيضاً أسعار الفراخ البيضاء عند 24 جنيه، والفراخ الساسو متوسط أسعار اليوم 43 جنيه، والأمهات 20 جنيه.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فجاء وفق الأسعار التالية:

شركة العناني 9 جنيه.

الوادي 8.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 9.75 جنيه كأعلى سعر اليوم.

القاهرة للدواجن 8.25 جنيه.

المراعي 6 جنيه.

سعر الكتكون الابيض اليوم

سجل الكتكوت اليوم في شركة العناني سعر 9 جنيه، وفي شركة الوادي 8.5 جنيه، وفي شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه، وفي شركة نيوهب إيجيبت 9.75 جنيه وهو أعلى سعر للكتكوت اليوم، وفي شركة الوطنية 9 جنيه، وفي شركة سيد زكريا 8 جنيه، وفي مكة المكرمة 7 جنيه، وفي شركة المراعي 6 جنيه، وفي رواد النيل 6.5 جنيه.

أما سعر الفراخ فسجلت 24 جنيه للفراخ البيضاء ومتوسط سعر 42 جنيه للفراخ الساسو، و20 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 29 يوليو

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في بعض الشركات، لتسجل 9 جنيه في شركة العناني، و8.25 جنيه في شركتي القاهرة للدواجن والوادي، و7.25 في الفيروز، و9 جنيه في الوطنية، و5.5 جنيه في المصرية الهولندية.

سعرالكتكوت الأبيض الأربعاء 28 يوليو

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم ارتفاعً بعدد من الشركات العاملة بسوق الدواجن لتأتي اليوم وفق الأسعار التالية.

شركة نيوهوب إيجيبت 9.5 جنيه.

شركة العناني 9.25 جنيه.

شركة الحرمين 6 جنيه.

وادي النيل 6 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه.

شركية سيد زكريا 7.5 جنيه.

منير السقا 4.5 جنيه.

الوادي 8.25 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 27 يوليو

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 27 يوليو بالشركات زيادة في شركة نيوهوب إيجيبت ليسجل 9.25 كأعلى سعر اليوم، بينما سجل في شركة العناني اليوم 9 جنيه، وفي شركة الوادي 8 جنيه، وفي شركة القاهرة للدواجن 8,25 جنيه، وفي الوطنية 8.5 جنيه، وفي المراعي سجل الآن 5.5 جنيه، بينما سجل في الحرمين 6 جنيه.

بينما سجلت الفراخ البيضاء اليوم 24 جنيه للكيلو والفراخ الساسو متوسط 42 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 26 يوليو

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء ارتفاعاً جديداً اليوم 26 يوليو لتسجل 9 جنيه الآن في شركتي العناني ونيوهوب إيجيبت، و8.5 في شركة الوطنية، و8.25 في القاهرة للدواجن، و8 جنيه في شركة الوادي، وو5.5 في المراعي والكيان.

أما الكتاكيت قطعان فسجل أعلى سعر لها اليوم 3.9 وأقل سعر 3.7 جنيه، والكتكوت الساسو كان أعلى سعر له اليوم 3.3 جنيه، وأقل سعر اليوم 3 جنيه، أما الفراخ البيضاء لحم فسجلت 24 جنيه، والساسو متوسط 42 جنيه سعر البورصة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 25 يوليو

شهدت اليوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري أسعار الكتكوت الأبيض ارتفاعاً جديداً في عدد من الشركات والبورصات، وذلك بالرغم من تراجع سعر الفراخ والتي سجل سعر التنفيذ للفراخ البيضاء اليوم 22.5 جنيه في البورصة، والفراخ الساسو 41 جنيه للتنفيذ.

أما سعر الكتكوت الأبيض فجاء كالتالي:

شركة العناني 9 جنيه.

الوطنية 8.5 جنيه.

الوادي 7.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 8 جنيه.

المراعي 5.5 جنيه.

الكيان 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ارتفع اليوم سعر الكتكوت الأبيض ببعض الشركات المنتجة للكتكوت، ليسجل اليوم 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أعلى سعر له وهو 8.75 جنيه، أما أقل سعر للكتكوت اليوم في الشركات فكان 5 جنيه، أما الكتكوت الأبيض قطعان فكان أعلى سعر له اليوم 4.8 جنيه، وأقل سعر هو 4.6 جنيه، والكتكوت الساسو أعلى سعر له اليوم 3 جنيه، وأقل سعر 2.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أول أيام العيد

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 20 يوليو أول أيام العيد ارتفاعا جديداً بالرغم من انخفاض أسعار الفراخ والتي سجلت اليوم 24 جنيه والتنفيذ على 23 جنيه، وسعر التنفيذ في الفراخ الساسو بلغ اليوم 41 جنيه، أما أسعار الكتاكيت البيضاء فجاءت كالتالي:

العناني 8.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 7.75.

الوادي 7.75 جنيه.

الوطنية 8.25 جنيه.

المراعي 6 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 8.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 19 يوليو

ارتفعت اليوم 19 يولو أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات، وذلك تزامناً مع انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والساسو، حيث سجلت البيضاء 24 جنيه للكيلو، وسجلت الساسو 40 جنيه، والأمهات 21 جنيه، أما الكتكوت الابيض فسجل 8.5 في شركة العناني و8.25 في شركة الوطنية و7.75 في شركة الوادي و7.25 في شركة القاهرة للدواجن، والمراعي ورواد النيل 6 جنيه والحرمين 7 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض السبت 17 يوليو

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري، وذلك بعد موجة من الزيادات التي شهدتها أسعار الكتاكيت في الشركات الأيام الماضية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار التالية

شركة العناني 8 جنيه.

شركة الوادي 7.25 جنيه.

القاهرة للدواجن 7.5 جنيه.

الوطنية 7.75 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 8.75 جنيه كأعلى سعر اليوم.

المراعي 5.25 جنيه.

رواد النيل 5.5 جنيه.

أما أسعار الفراخ اليوم 17 يوليو فجاءت وفق الأسعار الموجود بالقائمة الآتية

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 16 يوليو

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 16 يوليو حالة من الإستقرار الحذر لتسجل في شركة العناني 8 جنيه وفي شركة الوادي 7.25 جنيه، وفي شركة الوطنية 7.75 جنيه، وفي شركة القاهرة للدواجن 7.25 جنيه، وفي نيوهوب إيجيبت 8.75 جنيه، وفي المراعي 5.25 جنيه، وفي رواد النيل 5.5 جنيه، وفي الإسكندرية للدواجن 5.5 جنيه، وفي المصرية الهولندية 4 جنيه.

كما انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتسجل 25 جنيه للكيلو والفراخ الساو سجلت متوسط 41 جنيه والفراخ الأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض 15 يوليو

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض الخميس في الشركات العاملة بالسوق والمنتجة للكتاكيت، وذلك على النحو التالي، كما هو موجود بقائمة الأسعار التالية.

أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم 15 يوليو الخميس فجاءت وفق قائمة الأسعار الآتية

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 12 يوليو ارتفاع جديد في كل البورصات والشركات المنتجة للكتكوت الأبيض، لتأتي أسعار اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت الابيض شركة رواد النيل 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركة العناني 8 جنيه.

شركة الوادي 7.25 جنيه.

شركة الإسكندرية 5.5 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 7.75 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه.

شركة سيد زكريا 7.5 جنيه.

الوطنية 7.75 جنيه.

وسجلت الفراخ اليوم 27 جنيه للأبيض ومتوسط 42 جنيه للساسو و20 جنيه للأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 11 يوليو

شركة العناني 7.5 جنيه.

شركة الوادي 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 5.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 7.75 جنيه.

الوطنية 7.5 جنيه.

أمات 6.5 جنيه.

المراعي 5.75 جنيه.

سيد زكريا 6 جنيه.

رواد النيل 5.5 جنيه

أما أسعار البي اليوم فسجلت 40.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض، و43.5 للبيض الأحمر، و45 جنيه للبيض البلدي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وقعت اليوم الإثنين 5 يوليو بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الكتاكيت، لتسجل في شركة العناني 6.25 جنيه، و4.5 جنيه في شركة القاهرة للدواجن بزيادة 50 قرش عن سعر أمس، أما الكتكوت الابيض فسجل اليوم فشركة الوادي 5.75 جنيه، وفي شركة نيوهوب إيجيبت 7.25 جنيه وهو أعلى سعر الآن، وفي الوطنية 6.5 جنيه، وفي المراعي 3.25 جنيه، وفي رواد النيل 4 جنيه.

أما أسعار البيض فسجلت اليوم 43.5 جنيه للكرتونة من البيض الأحمر و46.5 جنيه لكرتونة البيض البلدي، وسجل سعركيلو الفراخ اليوم الإثنين 28 جنيه للأبيض ومتوسط 38 جنيه للفراخ الساسو، و20 جنيه للأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 4 يوليو

جاءت أسعار الكتاكيت والفراخ اليوم الأحد 4 يوليو كما يلي:

العناني: 6.25 جنيه.

الوادي: : 5.7 جنيه.

رواد النيل 4.5 جنيه.

الوطنية 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 4 جنيه.

الإسكندرية 4 جنيه.

سعر الفراخ الساسو تراوحت ما بين 36 إلى 40 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء تأرجحت بين 27 إلى 28 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 3 يوليو

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 3 يوليو الجاري تراجع جديد في أسعار بعض الشركات لتصل اليوم ولأول مرة في بورصة الدواجنإلى 1.75 جنيه، أما أسعار الفراخ البيضاء فارتفعت إلى 27 جنيه، والساسو وصلت ببعض الشركات إلى 40 جنيه، والثلاث صور التالية موضح بها أسعار الفراخ والكتاكيت.

سعر الفراخ بيضاء وساسو اليوم 3 يوليو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 يوليو

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 3 يوليو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 2 يوليو

تراجعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 2 يوليو من جديد لتسجل كما يلي:

العناني: 5.25 جنيه.

القاهرة للدواجن: 5.5 جنيه.

الوادي: 5.75 جنيه.

السقا: 2 جنيه.

المراعي: 3.25 جنيه.

الوطنية: 6.5 جنيه.

رواد النيل: 4.5 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت 26 جنيه للكيلو، والساسو متوسط 34 جنيه، والفراخ البيضاء أمهات 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 1 يوليو

انخفضت اليوم الخميس 1 يوليو وبشكل مفاجئ أسعار الكتكوت الأبيض، ليسجل أدنى مستوى له منذ أيام، وتأتي أسعار اليوم للكتاكيت “شركات” وفق ما يلي.

شركة العناني 6 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه.

شركة الوادي سجل الكتكوت 5.75 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت سجل 7.25 جنيه.

الوطنية 7 جنيه.

المراعي 3.25 جنيه.

منير السقا 2 جنيه كأقل سعر اليوم.

رواد النيل 4.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء فانخفضت إلى 26 جنيه للكيلو اليوم، والساسو سجلت متوسط 34 جنيه، والأمهات 20 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 30 يونيو 2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 30 يونيو تغيرات طفيفة في بعض الشركات، لتسجل الآن 6.25 جنيه في شركة العناني، وتسجل في الوطنية 7 جنيه، ونيوهوب إيجيبت 7.25 جنيه، والقاهرة للدواجن 6 جنيه، والوادي 5.75 جنيه، والمراعي 4 جنيه، ورواد النيل 4.5 جنيه.

أما سعر الفراخ فسجلت اليوم 30 يونيو 33 جنيه للفراخ الساسو، واستقرت البيضاء عند 27 جنيه سعر الكيلو بالمزارع، أما الفراخ الأمهات البيضاء فسجلت 21 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 29 يونيو

شهدت أسعار البورصة اليوم الثلاثاء 29 يونيو استقرار الأسعار وفق ما يلي:

سعر الفراخ الثلاثاء 29 يونيو

أسعار الفراخ البيضاء: 27 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو سعر الكيلو 32 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات 21 جنيه.

أسعار البيض الثلاثاء 29 يونيو

سعر كرتونة البيض البلدي 46.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر 43.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الابيض 40.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 29 يونيو

الوطنية أعلى سعر اليوم: 7 جنيه.

السقا أقل سعر اليوم: 3 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

العناني: 6.75 جنيه.

رواد النيل: 4.5 جنيه.

الوادي: 5.75 جنيه.

القاهرة: 6 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

شهدت أسعار الكتكوت الابيض اليوم اللإثنين الموافق 28 يونيو تغيرات جديدة، وذلك بعد ارتفاع سعر الكتكوت في بعض الشركات وانخفاضه في شركات أخري، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

الشركة العناني الوادي القاهرة الإسكندرية سيد زكريا الوطنية مكة المكرمة سعر الكتكوت اليوم 6.75 جنيه 5.75 جنيه 5.5 جنيه 5.25 جنيه 6 جنيه 7 جنيه 6 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 27 يونيو

استقرت اليوم 27 يونيو أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات لتسجل في شركة العناني 6.5 جنيه، والوادي 5.5 جنيه، والقاهرة للدواجن 6 جنيه، والمراعي 4 جنيه وشركة رواد النيل 4.5 جنيه، أما أقل سعر اليوم فكان في المصرية الهولندية بـ3.5 جنيه، كما سجلت أسعار الفراخ اليوم 27 جنيه للبيضاء، والساسو 32 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

العناني: 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

الوادي 5.5 جنيه.

الوطنية 7 جنيه.

الحرمين 5 جنيه.

المراعي 4 جنيه.

رواد النيل 4.5 جنية.

الفراخ البيضاء 27 جنيه.

الفراخ الساسو 32 جنيه.

الأمهات 23 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم الخميس 24 يونيو

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات اليوم 24 يونيو لتسجل في العناني 6.5 جنيه، والوادي 6.5 جنيه، والقاهرة للدواجن 6.25 جنيه، والوطنية 7.5 جنيه، والمراعي 4 جنيه، والحرمين 5 جنيه، ورواد النيل 4.5 جنيه، ومنير السقا سجل اليوم 3 جنيه كأقل سعر للكتكوت الابيض في السوق، أما الفراخ البيضاء فاستقرت عند 27 جنيه للكيلو والفراخ الساسو 32 جنيه سعر الكيلو اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 23 يونيو

استقرت اليوم أسعار الكتاكيت البيضاء في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، ولكنها ارتفعت قليلاً في شركات أخرى وذلك وفق الأسعار التالية.

كتكوت شركة القاهرة للدواجن سجل اليوم 23 يونيو 6.25 جنيه.

كتكوت شركة الوادي سجل 6.5 جنيه.

كتكوت شركة العناني سجل 6.5 جنيه.

كتكوت شركة منير السقا سجل اليوم الأربعاء 3 جنيه، وهو أقل سعر اليوم.

كتكوت شركة الوطنية سجل اليوم 7.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم.

كتكوت شركة المراعي 4 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء فاستقرت عند 27 جنيه، والساسو 32 جنيه، والأمهات 23 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض الثلاثاء 22 يونيو

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم استقراراً في بعض الشركات وزيادة في أخرى، ليسجل أعلى سعر اليوم في شركة الوطنية بارتفاع 50 قرش عن الأمس، وذلك بسعر 7.5 للكتكوت، أما في شركة العناني فسجل الكتكوت الأبيض اليوم 6.5 جنيه، و4.5 جنيه في شركتي رواد النيل والمراعي، و6 جنيه في شركة الإسكندرية.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجل 27 جنيه والساسو 32 جنيه، والبيض الأحمر 43.5 جنيه سعر البورصة، و46.5 سعر كرتونة البيض البلدي، والبيض الأبيض 39.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 21 يونيو

سجل سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 21 يونيو الجاري ارتفاع في بعض الشركات المنتجة للكتكوت، لتسجل 7 جنيه كأعلى سعر اليوم في السوق بشركة الوطنية، وسجلت 4 جنيه في السقا والمصرية الهولندية كأقل سعر اليوم وتراوحت باقي الأسعار بين هذين السعرين.

أما الفراخ البيضاء فسجلت 28 جنيه والفراخ الساسو 32 جنيه، والبيض البلدي 45.5 جنيه، والبيض الأبيض 39 جنيه، والبيض الأحمر 42 جنيه، وسعر كيلو البط اليوم 45 جنيه، وهذه هي أسعار المزارع.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 20 يونيو

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم 20 يونيو في بعض الشركات المنتجة للكتكوت، ليسجل الكتكوت الابيض الآن 7 جنيه شركة الوطنية، و6.25 في شركة الوادي و5.5 في شركة القاهرة، و4 في منير السقا و4.5 في شركة المراعي، و6 جنيه في العناني و3.5 في المصرية الهولندية وهذا أقل سعر اليوم، أما الفراخ البيضاء فارتفعت لتسجل اليوم 28 جنيه مقارنةً بـ 27 أمس و26 جنيه أول أمس، والساسو 32 جنيه، كما ارتفعت الفراخ الأمهات البيضاء إلى 23 جنيه للكيلو اليوم الأحد.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 19 يونيو

يوجد حالة من الإستقرار اليوم السبت 19 في سعر الكتكوت الأبيض بعد انخفاضه بشكل كبير منذ أيام، وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:

شركة العناني: 6 جنيه.

الكيان: 6.5 جنيه.

شركة الوادي: 6 جنيه.

أمات: 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 4.5 جنيه.

الوطنية: 7 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 32 جنيه بالمزارع، وسجلت الفراخ البيضاء 27 جنيه للكيو، والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الجمعة 18 يونيو

استقرت اليوم أسعار الكتاكيت في العديد من الشركات، لتسجل اليوم 18 يونيو في شركة السقا 4 جنيه، و6 جنيه في العناني، وفي القاهرة للدواجن 4.5 جنيه، وفي الوطنية 7 جنيه، والحرمين 6 جنيه، كما انخفضت أسعار الفراخ إلى 26 جنيه للأبيض و32 جنيه للساسو.

سعر الكتكوت اليوم 17 يونيو

استقرت أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الخميس عند 27 جنيه لفراخ البيضاء و32 جنيه للفراخ الساسو، و31 جنيه للفراخ الأمهات، أما الكتاكيت البيضاء اليوم 17 يونيو، فكان أعلى سعر لها اليوم بالشركات هو 7 جنيه، وأقل سعر هو 3.5 جنيه، أما الكتكوت الأبيض قطعان، فكان أعلى سعر اليوم 3 جنيه وأقل سعر هو 2.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم 16 يونيو

سعر الكتكوت بشركة الوادي 6 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة العناني: 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة رواد النيل 5 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة المصرية الهولندية 4 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة القاهرة للدواجن 5.5.

سعر الكتكوت بشركة الإسكندرية 6 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة سيد زكريا 7 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة السقا 4 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة المراعي 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة الوطنية 7 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة الحرمين 6 جنيه.

وسجلت أسعار البيضاء اليوم 27 جنيه وأسعار الساسو 32 جنيه، والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

انخفضت اليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري أسعار الكتكوت الابيض من جديدة لتسجل الآن 3.5 في بورصة منير السقا، و6.5 جنيه في الوادي، و7.25 في شركة العناني، و6.5 جنيه في شركة القاهرة للدواجن، و7 جنيه في الوطنية و4.5 جنيه في شركة المراعي.

أما سعر الفراخ فيوجد حالة من التأرجح بها منذ يومين، لتسجل اليوم 15 يونيو ما بين 27 جنيه إلى 28 جنيه، كما تأرجحت الفراخ الساسو ما بين 33 و32 جنيه، بينما استقرت الفراخ الأمهات عند 21 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 14 يونيو.

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين الرابع عشر من يونيو الجاري انخفاض كبير في أسعار بشكل مفاجئ، وجاءت أسعار اليوم وفق الآتي:

سعر الكتكوت الابيض شركة العناني: 7.75 جنيه.

شركة القاهرة لدواجن: 6.5 جنيه.

الوادي: 7.25 جنيه.

الوطنية: 8 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

الحرمين: 7 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم فاستقرت على 27 جنيه للأبيض و32 جنيه للساسو ز21 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 13 يونيو

وقع اليوم الأحد 13 يونيو الجاري انخفاض مفاجئ في سعر الكتكوت الأبيض، ففق شركة المراعي على سبيل المثال انخفض سعر الكتكوت من 8 جنيه أمس السبت إلى 5.75 جنيه اليوم، كما سجل الكتكوت الابيض اليوم 8.5 في شركة العناني، مقارنةً بـ9.5 أمس، وانخفض في شركة رواد النيل إلى 6.5 جنيه اليوم، واستقر في شركة الوطنية عند 10.25 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد فسجلت 27 جنيه والفراخ الساسو سجلت 32 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم السبت 12 يونيو في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت الابيض شركة العناني: 9.5 جنيه.

شركة الوادي: 8.5 جنيه.

الإسكندرية: 8 جنيه.

القاهرة 9.25 جنيه.

رواد النيل 7 جنيه.

السقا: 6.5 جنيه.

الوطنية: 10.25 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 12 يونيو 27 جنيه.

سعر الساسو: 32 جنيه.

سعر الأمهات: 21جنيه.

سعر الكتاكيت والفراخ اليوم

سجل سعر الكتكوت الابي اليوم الجمعة 11 يونيو الجاري 10.25 في شركة الوطنية، و9.5 في شركة العناني، و7 جنيه في رواد النيل، و8.5 في الوادي، و9.25 في القاهرة للدواجن، وفي شركة الإسكندرية سجل الكتكوت اليوم 8 جنية.

أما أسعار الفراخ فشهدت انخفا جنيه في الكيلو عن سعر الخميس لتسجل اليوم الجمعة 11 يونيو 27 جنيه، وتسجل الفراخ الساسو 33 جنيه، أما أسعار البيض الأحمر فسجلت اليوم 42.5 لكرتونة، وسجل البيض الأبيض 39 جنيه، والبلدي 45 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم 10 يونيو 2021

سعر الكتكوت اليوم 10 يونيو 2021 في شركة المراعي: 8 جنيه.

كتكوت شركة رواد النيل: 7 جنيه.

كتكوت الوطنية: 10.25 جنيه.

كتكوت الوادي: 8.5 جنيه.

كتكوت العناني: 9.25 جنيه.

كتكوت شركة الإسكندرية للدواجن: 8 جنيه.

أما الفراخ الأمهات اليوم فسجلت 22 جنيه، والفراخ البيضاء سجلت 28 جنيه، والفراخ الساسو سعر الكيلو اليوم 33 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 9 يونيو

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 9 يونيو 10.25 في شركة الوطنية، و7.5 جنيه في الإسكندرية للدواجن، و8.5 في الوادي، و9.5 جنيه في شركة العناني، و9.25 في شركة القاهرة للدواجن، و7 جنيه في المراعي، و6.25 جنيه في رواد النيل.

أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 9 يونيو 28 جنيه سعر الكيلو، وسجلت الفراخ الأمهات 22 جنيه، وسجلت الساسو سعر 33 جنيه للكيلو.

سعر الكتاكيت البيضاء والفراخ اليوم الثلاثاء 8 يونيو

شهدت اسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 8 يونيو ارتفاعاً جديداً في بعض الشركات، لتسجل لأول مرة منذ أسابيع 10.25 جنيه كما شركة الوطنية وهو أعلى سعر موجود اليوم في السوق، وجاء أسعار اليوم كالتالي.

الوطنية: 10.25 جنيه.

العناني: 9.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9.25 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

مكة المكرمة: 8 جنيه.

الإسكندرية للدواجن: 8.5 جنيه.

الحرمين: 8 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 7 يونيو

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 7 يونيو الجاري 6.25 في رواد النيل كأقل سعر في السوق اليوم، و9.9 جنيه في شركة الوطنية، وهو أعلى سعر اليوم، وتراوحت الأسعار ما بين هذين الرقمين، لتسجل 8.5 في شركة الوادي، و9.5 في العناني، و7.5 جنيه في الإسكنتدرية، و7 جنيه في المراعي.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات، عند 27 جنيه و33 جنيه و20 جنيه بنفس الترتيب.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 6 يونيو

استقرت الكتاكيت البيضاء اليوم 6 يونيو في بعض الشركات، وارتفعت في شركات أخرى اليوم، لتسجل الآن في الإسكندرية للدواجن وسيد زكريا ومكة المكرمة 7.5 جنيه، وسجلت 7 جنيه في شركة المراعي، و6.5 في رواد النيل، و9.5 جنيه في العناني، و8.5 في الوادي، و9 جنيه في القاهرة للدواجن، كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات عند 27 جنيه و33 جنيه و20 جنيه لكل منهما بالترتيب.

سعر الكتكوت الأبيض 5 يونيو

شهد سعر الكتكوت الأبيض السبت 5 يونيو الجاري استقرار ملحوظ في جميع الشركات المنتجة للكتكوت، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

الوادي: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

العناني: 9.5 جنيه.

الوطنية: 9.75 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

نيوهوب إيجبت: 9.5 جنيه.

رواد النيل: 6.25 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم السبت فسجلت 27 جنيه للأبيض و33 الساسو، والفراخ الأمهات بـ20 جنيه.

سعر الفراخ والكتكوت الأبيض الجمعة 4 يونيو

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 4 يونيو وفق الأسعار التالية

العناني: 9.5 جنيه.

الوطنية: 9.75 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

الوادي 8.5 جنيه.

مكة المكرمة: 7.5 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

سيد زكريا: 7.5 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يونيو فجاءت كما يلي

سعر الفراخ البيضاء اليوم: 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم: 33 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات: 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 يونيو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 يونيو ارتفاعاً ببعض الشركات مثل العناني والقاهرة للدواجن، حيث سجل في الأولى 9.5 جنيه، وفي الثانية 9 جنيه، كما سجل الكتكوت 9.5 في الوطنيه، و8.5 في الوادي، و5.25 في السقا، و6.8 جنيه في المراعي.

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت 27 جنيه والساسو 33 جنيه، والأمهات 20 جنيه لسعر الكيلو اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض 2 يونيو

استقر اليوم سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء 2 يونيو عند 9.3 في شركة الوطنية، و9.5 في شركة العناني، و7 جنيه في شركة الإسكندرية، و8.5 في شركتي القاهرة للدواجن والوادي، و5.25 في شركة منير السقا، و6.8 في شركة المراعي.

أما أسعار الفراخ فسجلت اليوم 27 جنيه للأبيض ومتوسط 33 للساسو و20 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء 2 يونيو

شهد سعر الكتكوت الأبيض زيادة ببعض الشركات، ليسجل اليوم في شركة العناني 9.25 جنيه، و8.5 جنيه في شركتي القاهرة للدواجن والوادي، و9.3 في الوطنية، و6.8 في المراعي، أما سعر كيلو الفراخ اليوم 1 يونيو فسجل 26 جنيه للبيضاء و33 للساسو و20 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت اليوم واسعار الفراخ الإثنين 31 مايو

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 31 مايو زادة جديدة في عدد من الشركات وفق الأسعار التالي.

العناني: 9.25 جنيه.

الوادي: 8.25 جنيه.

القاهرة: 8.5 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

السقا: 5.25 جنيه.

المراعي: 6.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم 31 مايو فسجلت 26 جنيه والأمهات 20 جنيه للكيلو، والساسو 33 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 30 مايو

استقرت اليوم الأحد 30 مايو أسعار الفراخ البيضاء عند 27 جنيه للكيلو، والساسو عند 34 جنيه كمتوسط الأسعار اليوم، و20 جنيه للفراخ الأمهات، أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 30 مايو 20211 فجاءت وفق ما يلي.

العناني: 9.5 جنيه.

القاهرة: 8.5 جنيه.

الوادي: 7.75 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

سعر الفراخ والكتكوت الأبيض السبت 29 مايو

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت تحركات جديدة في عدد من الشركات المنتجة والموزعة للكتكوت، وجاءت سعر الكتاكيت البيضاء اليوم 29 مايو وفق ما يلي.

القاهرة للدواجن: 7.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 8 جنيه

العناني: 8.5 جنيه.

الوادي: 7.5 جنيه.

المراعي: 6.25 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

الفيروز: 7 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

أما أسعار الفراخ فجاءت كما في الجدول الآتي

الفراخ البيضاء اليوم السبت الفراخ الساسو اليوم 29 مايو الفراخ الأمهات 27 جنيه تراوحت ما بين 33 و35 جنيه 20 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الجمعة 28 مايو

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم ببعض الشركات، واستقرت في شركات أخرى ولك وفق الأسعار الآتية:

العناني: 8.5 جنيه.

الوادي: 7.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 7.75 جنيه.

المراعي: 6.25 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

البنا: 6 جنيه.

الحرمين: 7 جنيه.

أما سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 مايو فسجلت متوسط 27 جنيه في أغلب الشركات، والفراخ الساسو تراوحت ما بين 33 و35 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 27 مايو

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 27 مايو بالعديد من الشركات المنتجة للكتكوت، ليسجل الكتكوت الأبيض الآن 8.5 في شركتي الوطنية والعناني، و6.25 جنيه في شركة المراعي، و7.25 في شركتي القاهرة للدواجن ونيوهوب إيجيبت، و7 جنيه في الوادي.

أما سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 27 مايو فسجل 27 جنيه، والساسو تأرجحت بين 33 و35 جنيه، والفراخ الأمهات سجلت اليوم 18 جنيه سعر الكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض 26 مايو “الأربعاء”

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 26 مايو في العديد من الشركات وفق الأسعار التالية.

الوادي: 6.75 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

العناني: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 7 جنيه.

المراعي: 6 جنيه.

الفيروز: 7 جنيه.

أمات: 6.5 جنيه.

مكة المكرمة: 7.5 جنيه.

سيد زكريا: 6.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء فانخفضت اليوم 26 مايو إلى 27 جنيه للكيلو، وسجلت الفراخ الساسو الآن في بورصة الدواجن من 33 إلى 35 جنيه، والأمهات 18 جنيه.

سعر الكتكتوت الابيض والفراخ اليوم الثلاثاء 25 مايو

رواد النيل.. 5.5 جنيه.

البنا.. 5.7 جنيه.

العناني.. 8 جنيه.

الوطنية.. 8.5 جنيه.

الحرمين.. 6.5 جنيه.

الريان.. 7 جنيه.

المراعي.. 6 جنيه.

الوادي.. 6.5 جنيه.

القاهرة.. 6.75 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 25 مايو سعر 28 جنيه، والساسو متوسط 33 جنيه، والأمهات.. 17 جنيه.

سعر الفراخ والكتكوت اليوم

ارتفعت اليوم الإثنين 24 مايو أسعار الكتكوت الابيض بالعديد من الشركات، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الفراخ البيضاء انخفاضاً مقارنةً بأسعار الأيام الماضية.

أسعار الكتاكيت البيضاء 24 مايو

العناني: 8 جنيه.

القاهرة: 6.75 جنيه.

الوادي.. 6.5 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

أمات: 6 جنيه.

المراعي: 5 جنيه.

الكيان: 5.5 جنيه.

البنا: 5 جنيه.

رواد النيل: 5 جنيه.

سيد زكريا:6 جنيه.

المصرية الهولندية: 5 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم 24 مايو

الفراخ البيضاء.. 28 جنيه سعر الكيلو اليوم.

الفراخ الساسو.. 32 جنيه سعر الكيلو اليوم

الفراخ الأمهات.. 17 جنيه

أسعار الكتكوت والفراخ اليوم الأحد 23 مايو 2021

ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 23 مايو في العديد من الشركات، عقب استقرار لم يدم طويلاً، وجاءت أسعار اليوم وفق الآتي.

الشركة العناني القاهرة الوادي نيوهوب إيجيبت السقا الوطنية المراعي رواد النيل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 7.25 جنيه 6.25 جنيه 6.25 جنيه 6.75 جنيه 4 جنيه 8 جنيه 5 جنيه 5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 22 مايو فاستقرت على نفس أسعار السبت، وذلك وفق الأسعار التالية.

سعر كيلو الفراخ البيضه 29 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الأحد 23 مايو 32 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم 17 جنيه

سعر الكتكوت الابيض السبت 22 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 22 مايو استقراراً في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض السبت 22 مايو السقا 3.5 جنيه العناني 7.25 جنيه الوادي 6 جنيه المراعي 4.75 جنيه الوطنية 7.25 جنيه القاهرة 5.5 رواد النيل 4.5 جنيه

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بولرصة الدواجن وفق الأسعار التالي ذكرها.

فراخ بيضا متوسط أسعر السوق السبت 29 جنيه فراخ ساسو متوسط 32 جنيه فراخ أمهات 17 جنيه سعر الكيلو اليوم

أسعار الكتاكيت والفراخ اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم 21 مايو وفق الأسعار التالية.

الوادي: 5.25 جنيه.

القاهرة: 5.5 جنيه.

المراعي: 4.75 جنيه.

الوطنية: 6.75 جنيه.

رواد النيل: 4.5 جنيه.

د سيد زكريا: 6 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم فجاءت كالتالي.

الفراخ البيضاء: 30 جنيه بارتفاع جنيه عن الأمس

الفراخ الساسو: 32 جنيه بزيادة عن أسعار الأمس.

الفراخ الأمهات: 18 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 19 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 19 مايو زيادة جديدة في عدد من الشركات واستقراراً بشركات أخرى وفق ما يلي.

العناني الوادي القاهرة الوطنية المراعي رواد النيل أمات 7.25 جنيه 5.25 جنيه 5.5 جنيه 6.75 جنيه 4.5 جنيه 4.5 جنيه 5.5 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البلدي والساسو والبط وفق أسعار بورصة منير السقا فجاءت كالتالي

نوع الكتكوت سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 19 مايو ساسو 2 جنيه بلدي 2 جنيه فيومي 2 جنيه هجين 2 جنيه بط مولر 6 جنيه بط مسكوفي 7 جنيه سمان عمر أسبوعين 2.75 جنيه كتكوت ابيض 3.5 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 19 مايو فارتفعت مقارنة بأسعار الأمس لتسجل الآن في بورصة الدواجن 29 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل اليوم 30 جنيه، واستقرت افراخ الأمهات عند 18 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم وأسعار الفراخ

الشركة العناني السقا القاهرة الوادي الوطنية سيد زكريا المراعي رواد النيل سعر الكتكوت الابيض الثلاثاء 7 جنيه 3.5 جنيه 5.25 جنيه 5.25 جنيه 6.5 جنيه 6 جنيه 4 جنيه 4.5 جنيه

وحول سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 مايو فجاء وفق الآتي

سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم سعر الفراخ الأمهات اليوم 28 جنيه 31 جنيه 18 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 17 مايو

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 17 مايو زيادة مفاجئة في بعض الشركات واستقرار حذر في شركات أخرى، وذلك على النحو التالي:

العناني الوادي الوطنية السقا المصرية الهولندية مكة المكرمة رواد النيل الإسكندرية 7 جنيه 5 جنيه 6 جنيه 3.5 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 4.5 جنيه 4.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم فجاء كما يلي.

سعر الفراخ البيضا 29 جنيه سعر الساسو اليوم 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات 18 جنيه

سعر الكتكوت اليوم والفراخ الأحد 16 مايو

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري 2021 على نفس أسعار الأمس، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 2.5 جنيه كما في المصرية الهولندية وهو أقل سعر في السوق، و7.5 جنيه كما كأعلى سعر اليوم كما في شركة العناني، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو والبيضاء اليوم الأحد 31 جنيه.

اقرأ أيضاً:

شهدت أسعار الكتاكيت والفراخ اليوم السبت الموافق الخامس عشر من مايو الجاري استقراراً في الأسعار على نفس أسعار اليومين الماضين وعدم حدوث أي تغيرات في الأسعار، لتسجل الفراخ البيضاء 31 جنيه والساسو 32 جنيه، كما تراوح الكتكوت الأبيض ما بين 2.5 جنيه كأقل سعر كما في المصرية الهولندية، و7.5 لشركة العناني وهو أعلى سعر اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 14 مايو

استقر اليوم الجمعة 14 مايو الجاري أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء، لتسجل الفراخ الساسو الآن 32 جنيه والفراخ البيضاء 31 جنيه، وسعر الكيلو في الفراخ الأمهات يسجل اليوم 16 جنيه.

أما أسعار الكتاكيت فاستقرت هي الأخرى على نفس أسعار أمس الخميس ليسجل الكتوت 3 جنيه بمنير السقا، و7.5 بالعناني، و3.5 برواد النيل و4 جنيه بالمراعي، و5 جنيه بالوادي، و2.5 بالمصرية الهولندية.

سعر الكتكوت الأبيض الخميس 14 مايو

ارتفع اليوم الخميس 13 أبريل أول أيام عيد الفطر سعر الكتكوت الابيض بعدد من الشركات الكبرى المنتجة والموزعة للكتاكيت على نحو ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت أول يوم العيد العناني 7.5 جنيه الوطنية 6 جنيه الإسكندرية للدواجن 4.5 جنيه الوادي 5 جنيه السقا 3 جنيه المراعي 4 جنيه القاهرة 4.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم الخميس 13 مايو فارتفعت هي الأخرى مع قدوم أول بيوم لعيد الفطر، لتسجل الفراخ البيضاء 31 جنيه والفراخ الساسو 32 جنيه والفراخ الأمهات 16 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض الأربعاء 12 مايو

شهد سعرالكتكوت الأبيض الأربعاء 12 مايو زيادة مفاجئة وكبيرة اليوم، وتأتي هذه الزيادة في أسعار الكتاكيت تزامناً مع ارتفاع أسعار الفراخ الأربعاء آخر أيام شهر رمضان الكريم، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

الشركة العناني الوادي الفيروز السقا الوطنية البدرشين المراعي رواد النيل سعر الكتكوت الابيض الأربعاء 7.5 جنيه 5 جنيه 5.5 جنيه 3 جنيه 6 جنيه 4.5 جنيه 4 جنيه 3.5 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 12 مايو فارتفعت جنيهاً في سعر اليلو مقارنة بأسعار الأمس، وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء آخر يوم في رمضان سعر الفراخ الساسو 12 مايو سعر الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء 31 جنيه 32 جنيه 16 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض والفراخ البيضاء اليوم 12 مايو

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 مايو بعد موجة كبيرة من الإنخفاضات على مدار الأيام الماضية، وجاء سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء وفق ما يلي.

العناني: 6 جنيه.

الإسكندرية: 4.5 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

السقا: 2 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

المصرية الهولندية: 3 جنيه.

الوطنية: 6 جنيه.

الوادي: 4.75 جنيه.

القاهرة: 4.5 جنيه.

أسعار الفراخ الثلاثاء 11 مايو

أما سعر الفراخ اليوم “البيضاء” فسجلت 30 جنيه.

وحول سعر كيلو الفراخ الساسو فسجلت 31 جنيه.

أما الفراخ الأمهات، فسجلت الآن 16 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 مايو

واصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 10 مايو تأرجحة من جديد، ليرتفع سعره ببعض الشركات وينخفض في شركات أخرى ويستقر في أغلب الشركات، حيث انخفض جنيهاً في شركة الإسكندرية ويرتفع 25 قرش في شركتي الوادي والقاهرة، وجاءت أسعار اليوم كالآتي.

الشركة العناني الإسكندرية الحرمين السقا الوادي رواد النيل القاهرة المصرية الهولندية سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 10 مايو 6 جنيه 4.5 جنيه 5 جنيه 2 جنيه 4.75 جنيه 3.5 جنيه 4.5 جنيه 3 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 10 مايو فارتفعت لتسجل 30 جنيه للكيلو، كما ارتفعت الفراخ الساسو لـ31 جنيه، واستقرت الفراخ الأمهات عند 16 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 9 مايو

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 9 مايو على نفس أسعار أمس السبت، لتسجل 6 في شركتي العناني والوطنية، و2 جنيه في بورصة منير االسقا، و3.5 في شركة رواد النيل، و3 جنيه في المصرة الهولندية، و5.5 جنيه في المصرية الهولندية، أما سعر الكتكوت الساسو والبلدي والهجين والفيومي فسجل اليوم 1.75 جنيه وفق أسعار بورصة منير السقا.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 29 جنيه، بينما سجلت الساسو اليوم 31 جنيه سعر الكيلو، والفراخ الأمهات استقرت اليوم الأحد 9 مايو عند 16 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 8 مايو

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 8 مايو لتسجل 2 جنيه في منير السقا و3 جنيه بالمصرية الهولندية و3.5 في رواد النيل، و6 جنيه في العناني والوطنية، و5.5 جنيه في الإسكندرية، أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 8 مايو “السبت” فسجلت 29 جنيه للأبيض و31 جنيه للساسو و16 جنيه للفراخ الأمهات.

أسعار الكتكوت والفراخ الجمعة 7 مايو

استقرت اليوم أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 7 مايو بعد موجة كبيرة من الإنخفاض في الأسعار على مدار الأسبوع الماضي، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

السقا: 2 جنيه.

العناني: 6 جنيه.

القاهرة: 4.25 جنيه.

الوادي: 4.5 جنيه.

الإسكندرية: 5.5 جنيه.

المصرية الهولندية: 3 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 مايو فجاءت كالتالي:

الفراخ البيضاء: 28 جنيه.

الفراخ الساسو: 30 جنيه.

الفراخ الأمهات: 16 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 6 مايو

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس الموافق السادس من مايو الجاري وفق ما يلي: