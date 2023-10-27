تراند اليوم : الآثار الجانبية للمخللات.. أسباب قد تكون ضارة بصحتك لذا يجب تجنب تناولها

في حين أننا جميعًا نحب النكهة المنعشة للمخللات، إلا أن المحتوى الذي يدخل في صنعها يمكن أن يكون لها بعض من الآثار الجانبية للمخللات وضارًا بصحتك، بالرغم من من المذاق الرائع، حيث غالبًا ما تكون كإضافة إلى الطبق للمساعدة في إضافة بعض النكهة إلى الأطباق التي قد تبدو أحيانًا لطيفة جدًا، ولكن في حين أننا جميعًا نحب المذاق المنعش، فإن الحاجة إلى الاهتمام بصحتنا هي التي تقنع عقولنا بتحويل تركيزنا إلى طعام صحي أكثر .

الآثار الجانبية للمخللات

إن عادة تناول الكثير من المخللات يمكن أن تضعك في مشكلة، حيث هناك بعض الآثار الجانبية للمخللات التي يجب أن تعرفها، والتي تجعلك تتجنب تناولها:

انخفاض القيمة الغذائية

تتضمن عملية صنع بعض المخللات بشكل أساسي تقطيع الفواكه أو الخضار وتركها تحت أشعة الشمس حتى تجف، لا يسمح ببقاء أي كمية من الماء في الفواكه أو الخضار، فالتجفيف في ضوء الشمس يدمر معظم العناصر الغذائية، كما يتم وضع طبقة من الملح عليها أثناء عملية التجفيف، مما يزيد الأمر سوءًا، باختصار، عملية تحضير المخللات تقلل من قيمته الغذائية.

يمكن أن يزيد من مستويات ضغط الدم

يتم وضع الملح الزائد أيضًا أثناء عملية التصنيع، والملح الزائد في المخللات يزيد من محتوى الصوديوم فيها، مما يجعلها ضارة للغاية لصحتك، يمكن للصوديوم الموجود في هذه الأطعمة المالحة مثل المخللات أن يزيد من مستويات ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب أيضًا، في حين أن تناول المخللات من حين لآخر لن يكون ضارًا، إلا أن الاستهلاك المنتظم للصوديوم الزائد يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

تمتص أمعائنا الصوديوم أثناء عملية الهضم، مما يسبب زيادة في إلكتروليتات الصوديوم. يؤدي هذا إلى هجرة السوائل إلى مجرى الدم لتخفيفها، تمارس السوائل الزائدة قوة أكبر على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. عندما يتجاوز تناول البوتاسيوم تناول الصوديوم، يحافظ الجسم على توازن الكهارل. وفي هذه النسبة يعمل البوتاسيوم على تخفيف نشاط الصوديوم. إذا كان الجسم يتلقى صوديومًا أكثر من البوتاسيوم، يصبح نظام الصوديوم غير منظم، مما قد يؤدي إلى مشاكل.

مضرّ بالكليتين

هل تعلم أن مخلل المانجو العادي متوسط ​​الحجم يحتوي على 569 ملغ من الصوديوم؟ وتبلغ الاحتياجات اليومية لأجسامنا 2300 ملجم، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاستخدام المفرط للملح في المخللات يمكن أن يزيد من كمية الصوديوم في نظامنا الغذائي، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل احتباس الماء، والانتفاخ، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة العبء على الكلى.

يؤدي النظام الغذائي الغني بالملح أيضًا إلى زيادة كمية السوائل ويمكن أن يكون سامًا للقلب والأوعية الدموية والكلى وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.

يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكولسترول

تتضمن عملية صنع المخللات أيضًا نقع الخضروات في الزيت، الذي يعمل بمثابة حاجز للرطوبة ويحافظ عليها، يزيد هذا الزيت أيضًا من مستويات الكوليسترول ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو تفاقمها، وقد وجدت الدراسات أيضًا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزيت المستخدم في صنع المخللات على دهون متحولة، والتي تحدث بسبب الهدرجة، تزيد الدهون المتحولة من مدة صلاحية المخللات، ولكنها تزيد من نسبة الكولسترول الضار (LDL) وتخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL)، هذه أيضًا تزيد من مستوى الدهون الثلاثية.