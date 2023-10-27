تراند اليوم : فقدان الوزن: 5 مشروبات لزيادة التمثيل الغذائي البطيء

ليس كل شخص لديه معدل أيض مرتفع ( تمثيل غذائي بطيئ)، إذا كان فقدان الوزن هو هدفك، فأنت بحاجة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، في هذه المقالة سنخبرك ما هي جميع المشروبات التي ستساعد على زيادة التمثيل الغذائي، حيث إن القدرة على محاربة السمنة أو إنقاص الوزن الزائد لها علاقة كبيرة بعاداتك اليومية، لكن معدل الأيض في جسمك يلعب أيضًا دورًا، فإذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا، فمن الطبيعي أن تجد صعوبة في فقدانك للوزن، إن تناول الطعام الصحيح وتناول المشروبات المناسبة والانغماس في أفضل التمارين الرياضية يمكن أن يساعدك على حل المشكلة، دعنا نخبرك عن المشروبات الصحية لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

مشكلة فقدان الوزن

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد على جوانب مختلفة من صحتنا – بدءًا من وظيفة الإنجاب والجهاز التنفسي وحتى الذاكرة والمزاج، ووفقًا لجامعة هارفارد تي إتش تشان، تزيد السمنة أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض أو الحالات الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، لذلك، من المهم التعامل مع عملية التمثيل الغذائي البطيئة لإنقاص الوزن بشكل أسرع.

لماذا يعاني الناس من بطء عملية التمثيل الغذائي؟

قد يكون من المحبط جدًا التعرق وعدم تحقيق هدفك في إنقاص الوزن بسرعة، قد يكون ذلك بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي، والذي يعتمد على عوامل، بما في ذلك الوراثة والعمر وكتلة العضلات، كما يقول الدكتور أنكيت بوتدار، استشاري الجراحة العامة والمناظير، مستشفيات SRV، جوريجاون، ماهاراشترا.

تلعب الوراثة دورًا مهمًا، حيث يرث البعض معدل أيض أبطأ بشكل طبيعي، يمكن أن تؤثر جينات معينة على عوامل مثل كفاءة حرق السعرات الحرارية أو عمل هرمونات الغدة الدرقية، التي تلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي.

ويساهم العمر أيضًا لأن عملية التمثيل الغذائي تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى تباطؤ حرق السعرات الحرارية.

ويحدث أيضًا، أن الأشخاص الذين لديهم كتلة عضلية أقل يحرقون سعرات حرارية أقل أثناء الراحة.

يمكن أن تؤدي المشكلات الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

عوامل نمط الحياة مثل نمط الحياة المستقر والقيود الشديدة على السعرات الحرارية يمكن أن تؤدي إلى إبطاء معدل الأيض.

ما هي أفضل المشروبات لتعزيز عملية التمثيل الغذائي؟

في حين أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم عملية التمثيل الغذائي أبطأ بشكل طبيعي، فإن عوامل نمط الحياة العامة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم تلعب أيضًا دورًا مهمًا، يقول الخبير لـ Health Shots إن اتخاذ خيارات نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي أو تحسينها، إليك بعض المشروبات لتسريع عملية التمثيل الغذائي:

الشاي الأخضر

هناك سبب يجعل الشاي الأخضر وفقدان الوزن يسيران جنبًا إلى جنب، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مضادات الأكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي، اشربي كوبًا أو اثنين من الشاي الأخضر يوميًا حتى تتمكني من الاستمتاع بفوائد الشاي الأخضر .

خل التفاح

مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء وشربه قبل الأكل، قد يساعد القيام بذلك على زيادة حرق الدهون وتقليل الشهية، لذلك سوف لن يجعلك تبحث عن وجبات خفيفة غير صحية.

ماء الليمون

الليمون مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لجسمنا، من بين أشياء مختلفة، فهي غنية بفيتامين C وبالتالي قد تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي ودعم عمليات إزالة السموم في الجسم.

شاي الزنجبيل

يمكن للزنجبيل أن يضيف نكهة إلى أطباقك، كما أنه يعمل العجائب عندما تصاب بالبرد، يقول الدكتور بوتدار إن له خصائص توليد الحرارة، مما يعني أنه يمكن أن يزيد درجة حرارة الجسم قليلاً وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي، تناوله مع الشاي لجني الفوائد.

مشروب الكمبوتشا

هذا المشروب المخمر المصنوع من الشاي والسكر وثقافة تكافلية من البكتيريا والخميرة غني بالبروبيوتيك ومضادات الأكسدة، فهو يساعد في إزالة السموم ويعزز الهضم المعزز، وفي النهاية، يساهم في زيادة عملية التمثيل الغذائي.

نصائح لزيادة التمثيل الغذائي

وبصرف النظر عن هذه المشروبات لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد ترغب في الحد منها أو تجنبها إذا كنت ترغب في تجنب عملية التمثيل الغذائي البطيئة، والتي تشمل:

المشروبات السكرية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي، لذا تناول الماء أو الشاي غير المحلى أو القهوة السوداء بدلاً من ذلك.

يمكن أن تسبب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة والمعجنات ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساهم في زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي.

الدهون المتحولة الموجودة عادة في الأطعمة المصنعة مثل الأطعمة المقلية والمخبوزات يمكن أن يكون لها آثار سلبية على عملية التمثيل الغذائي.

الأطعمة المصنعة بشكل كبير مثل رقائق البطاطس، والبسكويت، والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعبأة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والسكريات المضافة والصوديوم، وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على عملية التمثيل الغذائي.

الإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يتداخل مع عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية ويساهم في زيادة الوزن.

إن اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالأطعمة الكاملة والعناصر الغذائية الكافية، هو ما تحتاجه للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.