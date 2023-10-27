تراند اليوم : مسؤول في حماس: إطلاق سراح الرهائن يتطلب وقف إطلاق النار

ربط مسؤول من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بوقف إطلاق النار في القصف الإسرائيلي للقطاع والذي بدأ بعد هجوم مميت شنه نشطاء حماس على جنوب إسرائيل قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتقول إسرائيل إنها تستعد لغزو بري، لكن الولايات المتحدة والدول العربية حثتها على تأجيل العملية التي من شأنها مضاعفة عدد الضحايا المدنيين في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان وقد تشعل صراعا أوسع.

وأشار استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة إلى أن نصف الإسرائيليين تقريبا يريدون الآن تأجيل الغزو البري خوفًا من احتجاز ما لا يقل عن 224 رهينة هناك، ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو في وفد حماس الذي يزور موسكو قوله إن هناك حاجة إلى وقت لتحديد مكان جميع الذين اختطفتهم فصائل فلسطينية مختلفة في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وقال أبو حامد: “لقد خطفوا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم”، وأضاف أن حماس التي أفرجت عن أربع رهائن حتى الآن وأنها تعتزم إطلاق سراح “سجناء مدنيين، ولكنه قال إن ذلك يتطلب “بيئة هادئة” مكررًا تأكيده على أن القصف الإسرائيلي أدى بالفعل إلى مقتل 50 من المحتجزين.

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، قال 49% من الإسرائيليين إنه “سيكون من الأفضل الانتظار” قبل بدء هجوم بري واسع النطاق، بينما عارض ذلك 29%. وقبل ذلك بأسبوع كانت نسبة من 65% تؤيد الغزو البري.

وقالت معاريف “من شبه المؤكد أن التطورات المتعلقة بمسألة الرهائن، التي تتصدر جدول الأعمال الآن، كان لها تأثير كبير على هذا التحول”.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في منطقتين على الأقل داخل قطاع غزة، في أحدث سلسلة من التوغلات الصغيرة النطاق، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد هذه التقارير على الفور.

وقال سكان في وسط غزة إنهم سمعوا تبادلا واضحا لإطلاق النار فضلا عن قصف عنيف وغارات جوية على طول الحدود، حيث أسقطت الطائرات الإسرائيلية قنابل مضيئة وقنابل.

وقالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس إن قوات إسرائيلية حاولت الهبوط على شاطئ البحر في الطرف الجنوبي من القطاع، وقالت إسرائيل إن طائراتها المقاتلة قصفت ثلاثة من كبار نشطاء حماس الذين لعبوا أدوارًا مهمة في هجوم 7 أكتوبر، على الرغم من عدم وجود إعلان من قبل حماس.

وفي وقت مبكر من بعد الظهر، دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء جنوب إسرائيل، وقال مسعف إسرائيلي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا عندما أصاب صاروخ مبنىً سكنيًا في تل أبيب. المصدر وكالة رويترز للأنباء العالمية.