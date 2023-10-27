تراند اليوم : انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

شهدت سعر الفراخ اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 تأرجحاً جديداً بالأسعار وفق أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، وخلال الأيام الماضية كان هناك تأرجح في أسعار الدواجن البيضاء والساسو، وهذا أمر طبيعي في أسعار الفراخ، لأنها تخضع لحالة السوق والعرض والطلب، بالإضافة إلى أزمة الأعلاف التي ما زالت مستمرة.

سعر الفراخ اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

شهدت أسعار الفراخ ايوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري انخفاضاً كبيراً بالنسبة إلى أسعار الساسو، وجاء الأسعار الآن في بورصة الدواجن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة الآن 68 جنيه سعر الفراخ الساسو 85 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري تراجعاً ملحوظاً في بورصة الدواجن، مقارنةً بأسعار أمس الأحد، وجاءت الأسعار الآن للفراخ البيضاء والساسو وفق ما يلي.

كيلو الفراخ البيضاء في البورصة الآن 69 جنيه كيلو الفراخ الساسو 97 جنيه

سعر الفراخ

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 15 أكتوبر تراجعاً طفيفاً، بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو على النحو التالي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة الآن 71 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة الآن 100 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء واساسو اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الإثنين، وجاءت الأسعار الآن في البورصة وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 74 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو 100 جنيه.

معلن شركات كتاكيت من 27 إلى 34 جنيه للكتكوت.

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار اليوم الإثنين 9 أكتوبر ارتفاعها عقب الإرتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الكتاكيت، وجاءت الأسعار اليوم وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 72 جنيه أسعار الفراخ الساسو 98 جنيه أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم من 27 إلى 34

أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 17 أغسطس الجاري، بنحو 7 جنيه في سعر الكيلو مقارنة بأسعار بداية الأسبوع الحالي، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 60 جنيه سعر البورصة الآن سعر الفراخ الساسو 105 سعر الكيلو الآن

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء من جديد بعد أن تراجعت عقب عيد الأضحى الماضي، ليسجل سعر الكيلو في القرى نحو 300 جنيه تقريباً، بينما وصل إلى 400 جنيه في المدن، وتأتي هذه الزيادة في اسعار اللحم الأحمر تزامناً مع ارتفاع أسعار العلف والتكاليف، وانتشار مرض حمى الثلاث أيام التي تصيب البقر، أما أساعار الفراخ فاستقرت تقريباً عند الـ64 جنيه لكيلو الفراخ البيضاء، أما الفراخ الحمراء “الساسو” فسجلت 105 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الأحد 9 يوليو الجاري أسعار الفراخ الساسو بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 67 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 96 جنيه

سعر الفراخ الآن

ننشر لمتابعي موقع مصر فايف أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 يونيو الجاري، والأسعار المذكورة هي أسعار البورصة، أما أسعار محلات التجزئة فترتفع عن الأسعار المرفقة بالخبر.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة الآن 66 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 76 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 19 يونيو الجاري في بورصة الدواجن وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 68 جنيه أسعار الفراخ الساسة في البورصة الآن 83 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ننشر لمتابعينا في موقع مصر فايف أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 14 يونيو بعد التراجع الكبير في أسعار الكتاكيت، والتي وصلت إلى مستويات متدنية، أما الكتاكيت في الشركات فتراوحت ما بين 10 إلى 6 جنيه، وحول أسعار الفرخ البيضاء والساسو اليوم فجاءت وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 69 جنيه سعر كيلو الساسو في البورصة اليوم 84 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار الفراخ اليوم الخميس 25 مايو 2023 والتي جاءت في البورصة وفق الأسعار الآتية

سعر كيلو الفراخ البيضاء 63 جنيه للكيلو سعر كيلو الساسو في البورصة اليوم 70 جنيه

سعر الفراخ

جاءت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 مايو الجاري وفق الأسعار الآتية

أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم في البورصة 62 جنيه أسعار الساسو اليوم 69 جنيه أسعار الكتاكيت معلن شركات من 12 إلى 19 جنيه بحسب كل شركة

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس مايو الجاري بقيمة وصلت إلى 16 جنيه في الكيلو مقارنةً بأسعارها الأسبوع الماضي، وذلك بعد قيام الحكومة برفع أسعار السولار اليوم بقيمة جنيه في سعر اللتر الواحد، مع توقعات بزيادات متتالية ستضرب أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة لتأتي أسعار الساسو والفراخ البيضاء الآن وفق ما يلي.

أسعار الفراخ الساسو في البورصة الآن 82 جنيه أسعار الفراخ البيضاء الآن في البورصة 68 جنيه

سعر الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 أبريل من جديد لتأتي الأسعار الآن وفقما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء 63 جنيه سعر البورصة أسعار الساسو 66 جنيه للكيلو سعر البورصة أسعار الكتاكيت شركات من 9 إلى 14 جنيه

أسعار الفراخ

سعر الفراخ البيضاء 66 جنيه سعر الفراخ الساسو 73 جنيه سعر الكتاكيت معلن شركات من 9 إلى 16 جنيه

أسعار الفراخ

انخفضت اليوم الخميس 20 أبريل أسعار الفراخ من جديد، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء 68 جنيه.

الفراخ الساسو 73 جنيه.

معلن شركات الكتاكيت من 9 إلى 16 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 17 أبريل انخفاضها من جديد، وذلك استمراراً للإنخفاض الذي يحدث منذ أيام، وجاءت الأسعار الآن في البورصة وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء الآن 68 جنيه الفراخ الساسو 78 جنيه معلن شركات الكتاكيت البيضاء من 7.5 لـ15 جنيه

سعر الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ الساسو بقيمة 4 جنيه في الكيلو تقريباً، وذلك وفق أسعار بورصة الدواجن، أما الفراخ البيضاء فمستقرة منذ أيام على 71 جنيه، وجاءت الأسعار الآن في البورصة وفق ما يلي.

الفراخ الساسو 83 جنيه الفراخ البيضاء 71 جنيه

أسعار الفراخ الأربعاء

وجاءت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 أبريل وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء 71 جنيه الفراخ الساسو 87 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

شهد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11 أبريل زيادة جديدة بقيمة جنيها في سعر الكيلو، لتأتي الأسعار الآن كالتالي.

أسعار كيلو الفراخ البيضاء الآن في البورصة 71 جنيه سعر كيلو الساسو 87 جنيه كتاكيت بيضاء قطعان 5 جنيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين 10 أبريل بينما انخفضت الفراخ البيضاء، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

فراخ بيضاء 69 جنيه للكيلو فراخ ساسو 87 جنيه معلن شركات كتاكيت من 6 إلى 12 جنيه

أسعار الفراخ البيضا والساسو اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 أبريل حالة من الإستقرار بالنسبة للفراخ الساسو، أما سعر الفراخ البيضاء فانخفضت جنيه في سعر الكليو، كما واصلت أسعار الكتاكيت تراجعها الحاد، وجاءت الأسعار الآن كالتالي.

أسعار الفراخ البيضاء 70 جنيه. الفراخ الساسو 87 جنيه. الكتاكيت سجلت اليوم 5 جنيه للكتكوت.

أسعار الدواجن اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد ثباتاً حذراً منذ أيام، وجاءت الأسعار اليوم السبت 8 أبريل للفراخ البيضاء والساسو والكتاكيت وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاء 71 جنيه للكيلو سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 87 جنيه سعر الكتاكيت شركات من 6 إلى 13 جنيه

سعر الفراخ اليوم

بالرغم من التراجع الكبير في أسعار الكتاكيت إلا أن أسعار الفراخ اليوم الجمعة 7 أبريل شهد ثباتاً حذراً في بورصة الدواجن لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 71 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو الآن 87 جنيه.

الكتاكيت عمر يوم وصلت لـ8 جنيه سعر الكتكوت.

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 أبريل تراجعاً جديداً في سعر الفراخ الساسو والبيضاء، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو الآن في البورصة 87 جنيه سعر الفراخ البيضاء الآن في البورصة 71 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 وفق ما يلي.

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 3 أبريل الجاري حالة من التذبذب الكبير في الأسعار، حيث ارتفعت الفراخ البيضاء بينما تراجعت أسعار الفراخ الساسو بشكل كبير، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في البورصة 71 جنيه.

أما الفراخ الساسو فسجل الكيلو 90 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة الآن 71 جنيه أسعار الفراخ الساسو تراجعت وسجل سعر الكيلو الآن 90 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد تراجعاً ملحوظاً، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان، وأرجع البعض هذا التراجع نتيجة الفراخ المستوردة من البرازيل، وجاءت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29 مارس الجاري وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 66 جنيه، وهذا سعر البورصة.

سعر الفراخ الساسو 105 جنيه سعر البورصة.

أسعار الكتاكيت بالشركات تتراوح بين 10 إلى 19 جنيه على حسب كل شركة.

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 مارس انخفاضها من جديد، لتسجل تراجع بقيمة 2 جنيه في سعر الكيلو، وجاءت أسعار الفراخ في البورصة اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 64 جنيه سعر الفراخ الساسو 107 جنيه أسعار الكتاكيت في الشركات من 10 إلى 19 جنيه

سعر الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ اليوم السبت 25 مارس الجاري على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان، وجاءت أسعار اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة 66 جنيه سعر الفراخ الساسو 105 جنيه معلن شركات كتاكيت من 15 إلى 21 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة 69 جنيه سعر الفراخ الساسو 100 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 19 مارس الجاري زيادة جديدة في أسعار الفراخ الساسو مع استقرار أسعار الدواجن البيضاء، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الآن في البورصة 73 جنيه سعر الفراخ الساسو الآن في البورصة 107 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 18 مارس 2023 حالة من الإستقرار الحذر، وتوقعات بارتفاع كبير خلال الأيام المقبلة ومع دخول شهر رمضان، نظراً لإقبال المواطنين عليها في الشهر الكريم، وتزامناً مع الارتفاع الجديد والكبير بأسعار الأعلاف، وجاءت أسعار الفراخ الساسو والبيضاء اليوم وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 105 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة والمزارع 73 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم 15 مارس تغيرات جديدة في أسعار الساسو والتي انخفضت 3 جنيه في الكيلو، بينما استقرت الفراخ البيضاء.

سعر الفراخ الساسو الخميس 16 مارس 112 جنيه سعر الفراخ البيضاء 73 جنيه

سعر الفراخ اليوم 15 مارس

ننشر لمتابعينا في مصر فايف أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، والتي جاءت وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء الآن في البورصة 73 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 115 جنيه

سعر الفراخ اليوم

وحول أسعار الفراخ اليوم 14 مارس 2023 فقد شهدت ارتفاعاً جديداً في أسعار الدواجن الساسو والبيضاء، وكذلك ارتفاع أسعار الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة 74 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 110 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد 12 مارس 2023 وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضا 71 جنيه سعر البورصة والمزارع سعر الفراخ الساسو 104 جنيه أسعار الكتاكيت بالشركات من 22 إلى 28 جنيه

سعر الفراخ اليوم

تراجعت اليوم السبت 11 مارس أسعار الفراخ بشكل طفيف مقارنةً بأسعار الأيام الماضية، لتأتي أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم في بورصة الدواجن وفق الأسعار الآتية.

سعر الفراخ الساسو في البورصة اليوم 112 جنيه سعر الفراخ البيضاء اليوم في البورصة 73 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 أسعار الفراخ الساسو من جديد، مع استقرار أسعار الفراخ البيضاء، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو في البورصة اليوم 117 جنيه سعر الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 73 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو الآن في البورصة 115 جنيه للكيلو سعر الفراخ البيضاء الآن في البورصة 74 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6 مارس بعض التغيرات، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه عن أسعار الأمس، وارتفعت أسعار الكتاكيت، واستقرت أسعار الفراخ الساسو، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الآن في البورصة 71 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 110 جنيه للكيلو سعر الكتاكيت بالشركات من 23.5 جنيه إلى 27.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم 5 مارس 2023

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 مارس استقراراص على نفس أسعار الأمس تقريباً، لتأتي الأسعار الآن في البورصة وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 73 جنيه سعر الفراخ الساسو 110 جنيه سعر الكتاكيت “شركات” من 23.5 إلى 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد زيادات متتالية، بالرغم من وجود فراخ برازيلي بأسعار مخفضة في الأسواق، ولكن يبدو أن بعض المواطنين يفضلون الفراخ المصرية المحلية الطازه، واليوم السبت 4 مارس ارتفعت سعر الفراخ الساسو إلى 110 جنيه للكيلو في المزارع، أما الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 76 جنيه للكيلو، وجاء الأسعار اليوم السبت كما يلي.

أسعار الفراخ الآن

ارتفعت اليوم الخميس 2 مارس 2023 أسعار الفراخ الساسو لتسجل لأول مرة في المزارع وبورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو، وسجلت 105 جنيه للكيلو في محلات التجزئة، أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمزارع فسجل الكيلو 71 جنيه، وترتفع الأسعار عن هذا الرقم في محلات الدواجن، كما أن الأسعار تتغير من مكان إلى مكان.

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد زيادات مستمرة بعد انخفاضها منذ يومين إلى 65 جنيه للكيلو، حيث ارتفعت أمس إلى 71 جنيه، واليوم اليوم إلى 74 جنيه للكيلو، وهذه هي أسعار البورصة والمزارع، وجاءت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم 28 فبراير وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في االمزارع 74 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسوو 98 جنيه سعر الكتكوت معلن شركات من 19 إلى 25 جنيه للكتكوت عمر يوم

أسعار الفراخ اليوم

بدأت أسعار الفراخ ترتفع مرة أخرى اليوم، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء إلى 65 جنيه للكيلو لمدة يوم واحد، وبدأت منذ أمس تصعد من جديد لترتفع إلى 71 جنيه مرة أخرى، وجاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 فبراير وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في البورصة 71 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم في البورصة 98 جنيه

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الأحد 26 فبراير انخفاضها من جديد وذلك لليوم الثالث على التوالي، ليصل الإنخفاض في سعر الكيلو حتى الآن إلى 15 جنيه تقريباً، وجاءت أسعار الدواجن البيضاء والساسو الآن في البورصة وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 65 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 97 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

انخفضت اليوم السبت 25 فبراير أسعار الفراخ مقارنةً بأسعار الأسبوع الماضي، وذللك بعد القرارات الحكومية الأخيرة، والتي كان منها استيراد فراخ من البرازيل بأسعار تقل كثيراً عن أسعار الفراخ المصرية، وجاء سعر الفراخ الآن في بورصة الدواجن وأسعار الكتاكيت وفق قائمة الأسعار التالية.

الفراخ البيضاء 70 جنيه للكيلو الفراخ الساسو 93 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

وقعت اليوم الخميس 23 فبراير تغيرات في سعر الفراخ ببورصة الدواجن للتراجع قليلاً مع بداية طرح الفراخ البرازيلي المجمدة في الأسواق المصرية للسيطرة على الإرتفاع الجنوني الواقع بأسعار الدواجن، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 78 جنيه سعر الفراخ الساسو 94 جنيه سعر الكتكوت الأبيض عنر يوم واحد وصل إلى 33 جنيه كما في شركة الوطنية

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً بالرغم من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً والتي تتمثل في استيراد فراخ من الخارج، وإعفاء أصحاب المزارع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وجاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 فبراير وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الآن في البورصة والمزارع 81 جنيه سعر الفراخ الساسو 96 جنيه سعر الكتاكيت البيضاء عمر يوم “شركات” من 27 إلى 30 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

اتخذت الحكومة المصرية قراراً بإعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات، وذلك أملاً في تخفيض أسعار الفراخ، ولكن هذا لن يمنع الزيادة المستمرة فس أسعار الدواجن، لأن أسعار الأعلاف ما زالت مرتفعة جداً وبدأت الأزمة تظهرهذه الأيام مرة أخرى، والحل الوحيد لتخفيض أسعار الفراخ هو توفير الأعلاف بأسعار معقولة أو إلغاء الجمارك على الأعلاف.

والحل الأفضل من ذلك كما يقوم مربي الدواجن في مصر هو إنتاج الأعلاف في مصر، والإكتفاء الذاتي من الذرة والصويا والمستلزمات التي تدخل في صناعة الأعلاف، فالمربين لا يمتنعون عن دفع الضرائب على المزارع، ولكن يحتاجون إلى توفير الأعلاف.

وجاءت أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 فبراير وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو في البورصة 97 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء 76 جنيه.

الكتكوت الأبيض عمر يوم من 26 جنيه إلى 28.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

ننشر لمتابعينا في مصر فايف أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، والتي تشهد زيادة مستمرة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وجاءت الأسعار الآن في بورصة الدواجن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة 73 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو في البورصة 96 جنيه سعر طبيق البيض 120 جنيه سعر الكتكوت الأبيض وصل إلى 28 جنيه في بعض الشركات

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الأحد 12 فبراير ارتفاعها من جديد، ليسجل سعر كيلو الفراخ الساسو في محلات التجزئة 100 جنيه، والفراخ البيضاء سجلت 80 جنيه، في محلات التجزئة، أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأحد 12 فبراير في البورصة والمزارع فجاءت وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 73 جنيه.

سعر الساسو 96 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد زيادات ملحوظة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار بشكل جنوني في رمضان المقبل نظراً لإقبال الناس عليها، كما تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار الفراخ عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، وجاءت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 فبراير في البورصة وفق ما يلي.

سعر الفراخ اليوم في بورصة منير السقا 66 جنيه لكيلو الفراخ البيضاء 90 جنيه للفراخ الساسو بورصة عنتر سرور 70 جنيه للبيضاء 92 جنيه للساسو بورصة حجاج الجعف 70 للبيضاء 90 جنيه للساسو

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ الساسو تشهد زيادة كبيرة في سعر الكيلو، مع استقرار أسعار الفراخ البيضاء، لتأتي أسعار اليوم الأربعاء 8 فبراير وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو في المزارع والبورصة الآن 89 جنيه للكيلو سعر الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم أسعار الفراخ الساسو بشكل لتسجل في البورصة والمزارع 85 جنيه، وفي محلات التجزئة سجلت 90 جنيه للكيلو، أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 5 فبراير فسجلت في البورصة 71 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

شهد أسعار الفراخ اليوم السبت 4 تراجعاً طفيفاً مقارنة بأسعار الأيام الماضية، لتأتي أسعار الفراخ الآن في البورصة وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو 76 جنيه سعر الفراح البيضاء 71 جنيه سعر الفراخ الأمهات 61 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 أسعار الفراخ الساسو بشكل كبير، بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء على نفس أسعار الأيام الماضية تقريباً، لتأتي الأسعار الآن في البورصة وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو الآن في المزارع 81 جنيه للكيلو. سعر الفراخ البيضاء في المزارع 77 جنيه. سعر الفراخ الأمهات 62 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 يناير ارتفاعها من جديد، استمراراً للزيادات التي تشهدها الدواجن منذ أسابيع قليلة، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الآن في البورصة والمزارع 68 جنيه سعر الفراخ الساسو 75 جنيه سعر الفراخ الأمهات البيضاء 60 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 يناير بشكل جنوني، ليلامس الكيلو الـ70 جنيه لأول مرة، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو اليوم 67 جنيه سعر الكيلو في المزارع سعر الفراخ البيضاء 64 جنيه سعر الفراخ الأمهات 60 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد زيادات متتالية في سعر الكيلو، لتأتي الأسعار الآن الثلاثاء 24 يناير وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الساسو 63 جنيه سعر الفراخ الأمهات 54 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 يناير في المزارع والبورصة زيادة جديدة مقارنةً بأسعار الأيام الماضية، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء في المزارع 60 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو 63 جنيه سعر الفراخ الأمهات 5 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 يناير 2023 وفق الأسعار التالية

سعر الفراخ البيضاء 55 جنيه سعر الفراخ الساسو 60 جنيه سعر الفراخ الأمهات 49 جنيه

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الخميس 12 يناير ارتفاعها لتسجل أرقاماً قياسية وغير مسبوقة وذلك على النحو التالي.

أسعار الفراخ البيضاء 54 جنيه سعر الكيلو في المزارع.

أسعار الفراخ الساسو 62 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات 49 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعالر الفراخ تشهد زيادة جديدة، استمراراً للزيادات المتتالية خلال الأيام الماضية، وجاء سعر كيلو الفراخ اليوم الثلاثاء 10يناير وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة 55 جنيه سعر الفراخ الساسو 63 جنيه سعر كيلو الأمهات في البورصة اليوم 51 جنيه

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الأحد 8 يناير 2023 ارتفاعها لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وننشر لمتابعينا سعر كيلو الفراخ اليوم في البورصة والمزارع، أما أسعار المحلات فتزيد عن الأسعار المذكورة بقيمة تصل إلى 5 جنيه في الكيلو.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 53 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الساسو 63 جنيه سعر الفراخ الأمهات 51 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ووصلت أسعار الفراخ اليوم مع صباح السبت الموافق 7 يناير إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلو اليوم في المزارع إلى 60 جنيه بالنسبة للفراخ الساسو، وفي أسعار محلات التجزئة وصل سعر الكيلو إلى 65 جنيه، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصىة الآن سجل 54 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو 61 جنيه سعر البورصة.

سعر كيلو الفراخ الأمهات 51 جنيه.

وما زالت هناك معاناه من المربين في أمر أسعار الدواجن والفراخ وذلك نظراً لأن الأسعار الحالية لا تتناسب مطلقاً مع أسعار الأعلاف، فبالرغم من أن أسعار الأعلاف مرتفعة إلا أن أسعار الدواجن أقل من سعر التكلفة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على صغار المربين.

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سعر الفراخ اليوم بيضاء وساسو وأمهات

واصلت أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يناير ارتفاعها، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 51 جنيه للكيلو سعر البورصة سعر الفراخ الساسو 61 جنيه سعر الفراخ الأمهات 46 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم أسعار الفراخ الساسو للتجاوز الـ60 جنيه للمرة الأولى، وفق أسعار البورصة، وجاءت الأسعار اليوم 4 يناير وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو اليوم 61 جنيه للكيلو سعر المزارع.

سعر الفراخ البيضاء 49 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات 46 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

تجاوزت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 3 يناير حاجز الـ50 جنيه في محلات التجزئة، ولامست الـ50 جنيه للكيلو في المزارع، وجاءت أسعار البورصة الآن وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء سعر البورصة الآن 49 جنيه للكيلو الفراخ الساسو 60 جنيه الفراخ الأمهات 44 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد بداية شهر يناير وبداية العام الجديد 2023، وفق ما يلي، علماً بأن هذه هي أسعار البورصة، وترتفع الأسعار في محلات التجزئة عن السعر المذكور.

الفراخ البيضاء 45 جنيه للكيلو سعر البورصة الآن الفراخ الساسو 60 جنيه للكيلو سعر البورصة الفراخ الأمهات 42 جنيه للكيلو سعر البورصة

أسعار الفراخ اليوم نهاية عام 2022

ارتفعت اليوم أسعار الفراخ بشكل كبير وغير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو إلى 60 جنيه في المزارع، لأول مرة، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء في المزارع 45 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الساسو 60 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الأمهات 41 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 25 ديسمبر الجاري قفزة قوية في سعر كيلو الفراخ، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 42 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو 57 جنيه سعر الفراخ الأمهات 36 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 مع استقرار الساسو وزيادة سعر كيلو الفراخ الأمهات، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 41 جنيه سعر الفراخ الساسو 56 جنيه سعر كيلو الأمهات اليوم 35 جنيه

أسعار الفراخ الآن

تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 21 ديسمبر عن أسعار الأمس بينما ارتفعت الفراخ البيضاء، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 40 جنيه سعر الفراخ الساسو 56 جنيه سعر الفراخ الأمهات 30 جنيه

سعر الفراخ اليوم

وقع اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر تراجع طفيف في أسعار الفراخ ببورصة الدواجن، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه سعر الفراخ الساسو 57 جنيه سعر الفراخ الأمهات 31 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء40 جنيه.

سعر الفراخ الساسو59 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات31 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء الآن سعر البورصة 40 جنيه. أسعار الفراخ الساسو سعر البورصة 60 جنيه. أسعار الفراخ الأمهات سعر البورصة 27 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ الأربعاء 14 ديسمبر الجاري وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة االآن 40 جنيه أسعار الساسو 59 جنيه أسعار الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

وقعت اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر الجاري بعض التغيرات الطفيفة في أٍعار الفراخ الساسو مع استقرار أسعار الفراخ الأمهات والبيضاء، لتأتي الأسعار الآن وفق أسعار بورصة الدواجن كما يلي.

سعر الفراخ الساسو 58 جنيه سعر الفراخ البيضاء 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

وقعت اليوم الأحد 11 ديسمبر يعض التحركات في أسعار الفراخ، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

أسعار الفراخ الساسو 56 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 25 جنيه أسعار الفراخ البيضاء 39 جنيه

سعر الفراخ اليوم السبت 10 ديسمبر

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم السبت 10 ديسمبر الجاري بشكل مفاجئ، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الآن في البورصة 41 جنيه سعر الفراخ الساسو 55 جنيه سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 8 ديسمبر استقراراً في بورصة الدواجن، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي:

سعر الفراخ الساسو في الآن 57 جنيه

سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه.

علماً بأن هذه الأسعار هي أسعاراليوم، أما سعر الفراخ في محلات التجزئة فترتفع عن ذلك بكثير، بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ اليوم

استقرت اليوم الأربعاء 7 ديسمبر أسعار الفراخ البيضاء والساسو على نفس أسعار الأمس تقريباً، بينما انخفضاليومت أسعار الفراخ الأمهات، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة 39 جنيه سعر الفراخ الساسو 56 جنيه سعر الفراخ الأمهات الآن 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر من جديد، وذلك تزامناً مع ارتفاع أسعار الأعلاف

أسعار الفراخ الساسو 56 جنيه سعر البورصة أسعار الفراخ البيضاء 39 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 28 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 ديسمبر من جديد، ليأتي سعر الكيلو الآن في البورصة وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء 40 جنيه أسعار الفراخ الساسو 53 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الجمعة 2 ديسمبرأسعار الفراخ الساسو بقيمة جنيهاً واحدا في سعر الكيلو، بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء، لتأتي أسعار اليوم وفق بورصة الدواجن، كما يلي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 35 جنيه سعر الفراخ الساسو 51 جنيه سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ننشر أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في بورصة الدواجن.

استقرت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري 2022، على نفس أسعار الأمس تقريباً، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 35 جنيه، أما الفراخ الساسو فسجلت 50 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو الفراخ الأمهات بيضاء 28 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء الآن في البورصة 35 جنيه أسعار الفراخ الساسو 50 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 28 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن وفق ما يلي

الفراخ البيضاء 37 جنيه الفراخ الساسو 50 جنيه الفراخ الأمهات 29 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ننشر أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الخميس 24 نوفمبر وفق أسعار البورصة الآن، والتي جاءت كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر الفراخ الساسو 48 جنيه سعر الفراخ الأمهات 33 جنيه

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء الآن في البورصة 38 جنيه أسعار الفراخ الساسو الآن في البورصة 48 جنيه أسعار الفراخ الأمهات الآن في البورصة 32 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ننشر سعر كيلو الفراخ اليوم الخميس 17 نوفمبر وفق أسعار البورصة

سعر الفراخ البيضاء 38 جنيه سعر الفراخ الساسو 49 جنيه سعر الفراخ الأمهات 32 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ننشر أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15نوفمبر وفق أسعار البورصة، والتي جاءت كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه سعر الفراخ الساسو 50 جنيه سعر الفراخ الأمهات 32 جنيه

سعر الفراخ الآن

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد 13 نوفمبر في بورصة الدواجن وفق الأسعار التالية

الفراخ البيضاء 40 جنيه للكيلو سعر البورصة الفراخ الساسو 50 جنيه الفراخ الأمهات 32 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الخميس 10 نوفمبر أسعار الفراخ الساسو، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ الساسو 51 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه سعر الفراخ الأمهات 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الأربعاء 9 نوفمبر أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 40 جنيه أسعار الفراخ الساسو الآن في البورصة 50 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 31 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر زيادة جديدة للفراخ الساسو، مع استقرار البيضاء والأمهات وذلك على النحو الآتي.

سعر الفراخ الساسو 50 جنيه سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه سعر الفراخ الأمهات 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد السادس من نوفمبر الجاري زيادة جديدة، وشملت هذه الزيادة الفراخ البيضاء والفراخ الأمهات، لتأتي أسعار بورصة الدواجن الآن على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء 40 جنيه سعر الفراخ الساسو 48 جنيه سعر الفراخ الأمهات 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم 3 نوفمبر ارتفاعاً جديدا مقارنة بأسعار الأيام الماضية، لتأتي الأسعار الآن في البورصة وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء الآن في البورصة 38 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو الآن 49 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات الآن 27 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أسعار الفراخ من جديد، مع استمرار أزمة الأعلاف وارتفاعها بشكل كبير، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 37 جنيه سعر الفراخ الساسو 49 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم نهاية أكتوبر 2022

ارتفع سعر الفرا اليوم الإثنين 31 أكتوبر بشكل كبير، وذلك بالنسبة للفراخ الساسو والأمهات، مع استقرار أسعار الفراخ البيضاء، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

الفراخ الساسو 47 جنيه الفراخ الأمهات 37 جنيه الفراخ البيضاء 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم لتأتي وفق الأسعار الآتية.

سعر الفراخ البيضاء 37 جنيه سعر الفراخ الساسو 47 جنيه الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت بورصة الدواجن اليوم السبت 29 أكتوبر حالة من الإستقرار في الأسعار بالرغم من التغيرات المفاجئة في أسعار الدولار، وجاءت الأسعار الآن كالتالي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة 35 جنيه الفراخ الساسو 45 جنيه الأمهات 21 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

وقعت اليوم السبت 27 أكتوبر الجاري تغيرات في سعر الفراخ اليوم، حيث انخفضت الفراخ البيضاء والأمهات بقيمة جنيه في سعر الكيلو، وذلك بالرغم من قرارات البنك المركزي اليوم، حيث تم تحرير سعر الصرف وتخطى سعر الدولار حاجز الـ23 جنيه لأول مرة في تاريخه، وسوف يؤثر ذلك بالسلب على أسعار الأعلاف، وتتسبب في خسارة جديدة لأصحاب المزارع، وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي.

الفراخ البيضاء 34 جنيه سعر البورصة الآن الفراخ الأمهات 21 جنيه الفراخ الساسو 45 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار كيلو الفراخ اليوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 35 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم 45 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء استقراراً حذراً، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر البورصة اليوم الفراخ الساسو 45 جنيه الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 أكتوبر الجاري تغيرات جديدة في الأسعار وذلك على النحو الآتي.

أسعار الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر البورصة أسعار الساسو 45 جنيه سعر البورصة أسعار الفراخ الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاء 46 جنيه سعر البورصة سعر الساسو 44 جنيه سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الخميس 20 أكتوبر أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيه في الكيلو، بينما انخفضت أسعار الساسو جنيهاً في سعر الكيلو، وذلك وفق أسعار بورصة الدواجن ومع استمرار أزمة الكتاكيت والأعلاف، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر الفراخ الساسو 46 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 17 أكتوبر تغيرات جديدة عقب قيام العديد من المربين بإعدام الكتاكيت بعد وصول الأعلاف إلى أسعار غير مسبوقة في ظل عدم الإفراج عن الأعلاف في الموانئ المصرية تزامناً مع أزمة الدولار.

وجاءت أسعار الفراخ اليوم 17 أكتوبر وفق ما يلي.

أسعار الفراخ الساسو 47 جنيه أسعار الفراخ البيضاء 34 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 22 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الأحد أسعار الفراخ من جديد تزامناً مع أزمة الأعلاف الطاحنة التي تضرب أسواق الدواجن الآن، وما زالت مستمرة بالرغم الوعود الحكومية بالإفراج عن الأعلاف الموجودة في المواني، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء 35 جنيه للكيلو سعر البورصة الفراخ الساسو 46 جنيه سعر البورصة الفراخ الأمهات 23 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم 14 أكتوبر الأسعار الآتية.

سعر الفراخ البيضاء 34 جنيه سعر الفراخ االساسو 44 جنيه سعر الفراخ الأمهات 23 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 34 جنيه 44 جنيه 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سادت حالة من الغضب والإستياء بين مربي الدواجن، نظراً لاستمرار أزمة الأعلاف وجنون أسعار ووصول سعر الطن إلى أرقام فلكية، الأمر الذي يزيد من خسارة المربين، بل إن ارتفاع أسعار الأعلاف جعل الكثير من المربين يغلقون مزارعهم لوقف نزيف الخسارة المستمرة، لأن أسعار الفراخ لاتتناسب مطلقاً مع أسعار الأعلاف، وحول سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 أكتوبر فقد جاءت وفق ما يلي.

فراخ بيضاء سعر البورصة 34 جنيه فراخ ساسو سعر البورصة 44 جنيه فراخ أمهات 25 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري في بورصة الدواجن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 34 جنيه سعر الساسو 44 جنيه سعر الأمهات 26 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الإثنين 10 أكتوبر أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات من جديد، وذلك مقارنة بأسعار الأيام الماضية، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة أزمة الأعلاف التي ما زالت مستمرة، وسجل سعر طبق البيض الآن في البورصة 75 جنيه، وتجاوز الـ80 جنيه في محلات التجزئة، وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي.

أسعار الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر التنفيذ أسعار الفراخ الساسو 45 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 26 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر الجاري وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 36 جنيه سعر البورصة الفراخ الساسو 45 جنيه الفراخ الأمهات 26 جنيه

سعر الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري، وذلك بالرغم من الزيادة الكبيرة في الأعلاف، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

كيلو الفراخ البيضاء سعر البورصة الآن 34 جنيه كيلو الفراخ الساسو سعر البورصة 42 جنيه كيلو الفراخ الأمهات 25 جنيه

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 أكتوبر من جديد، ليشهد سعر الكيلو 6 جنيه زيادة مقارنةً بأسعار بداية الأسبوع الجاري، وجاءت الأسعار اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 36 جنيه سعر الفراخ الساسو 42 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهد سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري تحركات جديدة في الأسعار، وذلك استمراراً لزيادة الأمس، وتأتي هذه الزيادة في الأسعار تزامناً مع استمرار أزمة الأعلاف الطاحنة التي تضرب سوق الدواجن في مصر، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء سعر البورصة الآن 35 جنيه الفراخ الساسو 39 جنيه الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم 4 أكتوبر

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر تحركات بقيمة 2 جنيه في سعر الكيلو، وذلك بالنسبة إلى الفراخ البيضاء، مع استقرار أسعار الساسو والفراخ الأمهات، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 32 جنيه سعر الفراخ الساسو 39 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

يوجد حالة من التخوفات الكبيرة حول ارتفاع سعر الفراخ بشكل جنوني، وذلك نظراً لأن رصيد الأعلاف في مصر أصبح صفر الآن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر طن الأعلاف، والذي وصل إلى 18 ألف جنيه طن العلف بروتين 28%، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

وجاءت أسعار الفراخ الآن في البورصة كالتالي

فراخ بيضاء بسعر 30 جنيه للكيلو.

فراخ ساسو بسعر 40 و39 جنيه للكيلو.

فراخ أمهات 24 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 30 جنيه سعر الساسو 40 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم السبن 1 أكتوبر

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت بداية شهر أكتوبر 2022 وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء الآن 30 جنيه أسعار الفراخ الساسو اليوم 40 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 24 جنيه

أسعار الفراخ اليوم 30 سبتمبر 2022

جاءت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري وفق ما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 30 جنيه 40 جنيه 24 جنيه

أسعار الفراخ اليوم الخميس 29 سبتمبر

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 29 سبتمبر استقراراً ملحوظاص في الأسعار وذلك على النحو الآتي.

الفراخ البيضاء سعر البورصة الآن 31 جنيه الفراخ الساسو سعر البورصة الآن 41 جنيه الفراخ الأمهات 24 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس فجاءت وفق الأسعار التالية

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 31 جنيه سعر الساسو 41 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 31 جنيه أسعار الفراخ الساسو 41 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 26 سبتمبر في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار الأيام الماضية، وذلك على النحو التالي.

الفراخ البيضاء 29 جنيه الفراخ الساسو 41 جنيه الفراخ الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ اليوم السبت 24 سبتمبر على النحو التالي.

أسعار الفراخ البيضاء 30 جنيه أسعار الساسو 39 جنيه أسعار الأمهات 26 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 23 سبتمبر في البورصة وفق ما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء الآن في البورصة 31 جنيه أسعار الفراخ الساسو 41 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 26 جنيه

سعر الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 سبتمبر تراجعها من جديد، وذلك على النحو التالي.

أسعار الفراخ البيضاء 31 جنيه أسعار الفراخ الساسو 39 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ اليوم بشكل كبيرمقارنةً بأسعار الأيام الماضية وذلك وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة 31 جنيه أسعار الساسو 41 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 26 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الإثنين 19 سبتمبر أسعار الفراخ الأمهات، واستقرت الفراخ البيضاء والساسو، وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء 32 جنيه سعر الفراخ الساسو 43 جنيه سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 سبتمبر في بورصة الدواجن وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 32 جنيه متوسط 42 جنيه 24 جنيه

سعر الفراخ السبت

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت 17 سبتمبر وفق ما يلي

فراخ بيضاء 32 جنيه فراخ ساسو 42 جنيه فراخ أمهات بيضاء 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيه أسعار الفراخ الساسو 44 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم وفق ما يلي

الفراخ البيضاء 32 جنيه الساسو 44 جنيه الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم 33 جنيه للبيضاء سعر الفراخ الساسو 46 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 تقلبات في الأسعار، حيث ارتفعت الفراخ البيضاء وتراجعت الساسو وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء 33 جنيه سعر الفراخ الساسو 46 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ اليوم 12 سبتمبر مقارنة بأسعار اليومين الماضيين، وذلك على النحو التالي.

الفراخ البيضاء سجلت اليوم 32 جنيه للكيلو سعر البورصة الساسو 47 جنيه الأمهات 24 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الأحد 11 سبتمبر في بورصة الدواجن وفق الأسعار التالية.

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 33 جنيه سعر الكيلو في البورصة اليوم 48 جنيه للكيلو 24 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ مع صباح اليوم السبت 10 سبتمبرارتفاعاً جديدا في أسعار بورصة الدواجن وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 33 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الساسو 48 جنيه سعر الفراخ الأمهات 23 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 8 سبتمبر تحركات طفيفة في الأسعار، لتاتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

فراخ بيضاء سعر البورصة 32 جنيه فراخ ساسو 48 جنيه للكيلو فراخ أمهات 22 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر وأسعار البيض وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء في البورصة 30 جنيه سعر الساسو 47 جنيه سعر الأمهت 21 جنيه سعر طبق البيض الأبيض في البورصة 64.75 جنيه طبق البيض الأحمر 65 جنيه طبق البيض البلدي 67 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ مع بداية اليوم الأول من شهر سبتمبر 2022 تغيرات جديدة وذلك على النحو التالي.

أسعار الفراخ البيضاء 30 جنيه أسعار الفراخ الساسو 48 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 21 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري وتراجعت أسعار الساسو على النحو الآتي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في البورصة 31 جنيه، بزيادة جنيه عن أسعار الأمس.

سعر الفراخ الساسو الآن 49 جنيه، بتراجع جنيهان في الكيلو أسعار الأمس.

سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه.

سعر الفراخ الآن

جاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضا في البورصة سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 30 جنيه 51 جنيه 22 جنيه

سعر الفراخ اليوم 28 أغسطس

جاءت أسعار الفراخ االيوم الأحد 28 أغسطس وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء اليوم في البورصة سجلت 30 جنيه سعر الفراخ الساسو 50 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه

أما أسعار البيض اليوم 28 أغسطس فجاءت وفق ما يلي.

طبيق البيض الأبيض 56.5 جنيه سعر البورصة والمزارع طبق البيض الأحمر 57.5 جنيه طبيق البيض البلدي 61 جنيه

سعر الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 26 أغسطس الجاري على نفس أسعار اليومين الماضيين، وجاء أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الجمعة وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 29 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم في البورصة 49 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم 21 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 24 أغسطس انخفاضا في سعر الساسو، مع استقرار البيضاء والأمهات وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء 29 جنيه سعر الفراخ الساسو 49 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه

سعرالفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 20 أغسطس الجاري تحركات جديدة في أسعار الفراخ البيضاء، مع استقرار الفراخ الساسو والأمهات وذلك على النحو التالي.

أسعار الفراخ البضاء اليوم في البورصة 29 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو 52 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 19 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 أغسطس من جديد مقارنةً بأسعار أمس الخميس، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي

سعر التنفيذ للفراخ البيضاء الآن 27.5 جنيه سعر الفراخ الساسو الآن في البورصة 53 جنيه سعر التنفيذ سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس ثباتاً في الأسعار على نفس أسعار أمس الأربعاء تقريباً، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفرا البيضاء في البورصة اليوم الخميس 28 جنيه سعر التنفيذ.

سعر الفراخ الساسو الآن 53 جنيه للكيلو سعر التنفيذ.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

مع العلم أن هذه هي أسعار البورصة والمزارع، وترتفع أسعار الدواجن في محلات التجزئة عن هذه الأسعار حسب كل منطقة

سعر الفراخ الأربعاء 17 أغسطس 2022

أسعار الفراخ البيضاء الآن 28 جنيه سعر التنفيذ سعر الفراخ الساسو 52 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 20 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الدواجن مستمرة في تكبيد المربين من أصحاب المزارع خسائر فادحة، وذلك بعد انخفاض أسعار لمستويات قياسية وتزامناً مع جنون أسعار الأعلاف، وجاء سعر كيلو الفراخ اليوم وفق ما يلي

أسعار الفراخ البيضاء 26 جنيه أسعار الساسو 52 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 22 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

ما زالت خسارات صغار مربي الدواجن تتوالى يوماً بعد يوم، بالرغم من الإرتفاع الكبير في أٍعار الأعلاف، ووصلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 أغسطس إلى مستوى متدني جديد، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء تتراجع وتسجل الآن 27 جنيه سعر البورصة الفراخ الساسو 52 جنيه الفراخ الأمهات 23 جنيه

سعر الفراخ الآن في البورصة

ما زالت أسعار الفراخ تشهد تراجعاً كبيراً لا يتناسب إطلاقاً مع سعر العلف، الأمر الذي أدى إلى خسائر صغار وكبار المربين، وذلك تزامناً مع الإرتفاع الغير مبرر لأسعار الأعلاف، وجاءت أسعار الدواجن اليوم السبت 6 أغسطس 2022 وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 30 جنيه سعر الفراخ الساسو 52 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 29 جنيه سعر الفراخ الساسو 49 جنيه سعر الفراخ الأمهات 23 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد تراجعاً كبيراً، الأمر الذي سبب خسارات فادحة لأصحاب المزارع، فالأسعار في تدني والأعلاف مرتفعة، وجاء سعر الفراخ اليوم السبت 30 يوليو وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 29 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 51 جنيه سعر الفراخ الأمهات الآن 26 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري استقراراً على نفس أسعار اليومين الماضيين ليأتي سعر كيلو الفراخ اليوم وفق ما يلي

أسعار الدواجن “البيضاء” 31 جنيه أسعار الفراخ الساسو 50 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 27 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم الأحد 24 يوليو في بورصة الدواجن جاءت كما يلي:

سعر الفراخ البيضاء 31 جنيه سعر الفراخ الساسو 50 جنيه سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 20 يوليو الجاري وفق مايلي

الصنف سعر اليوم الفراخ البيضاء 33 جنيه الفراخ الساسو 49 جنيه الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

استقرت اليوم أسعار الفراخ البيضاء والأمهات مع ارتفاع سعر الساسو، وجاءت أسعار اليوم الأحد 17 يوليو وفق ما يلي.

النوع سعر البورصة الآن الفراخ البيضاء سجلت اليوم 32 جنيه للكيلو الفراخ الساسو سجلت الآن 49 جنيه للكيلو الفراخ الأمهات 27 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

من المتوقع أن تنخفض أسعار الفراخ خلال الأيام الحالية تزامناً مع أيام العيد وكثرة اللحوم عند المواطنين، ولذلك شهد سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 12 يوليو انخفاضاً بنحو جنيه في الكيلو، لتأتي الأسعار اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 32 جنيه سعر الفراخ الساسو 48 جنيه سعر الأمهات البيضاء 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ مع أول أيام العيد السبت 9 يوليو زيادة جنيهاً في سعر الكيلو وفق أسعار بورصة الدواجن الآن، لتاتي الأسعار اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 33 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 48 جنيه سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين الرابع من يوليو الجاري وفق ما يلي:

الصنف سعر اليوم الإثنين 4 يوليو الفراخ البيضاء 34 جنيه الفراخ الساسو 49 جنيه الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الخميس 30 يونيو الجاري وفق ما يلي:

الفراخ البضاء سعر البورصة 34 جنيه للكيلو الفراخ الساسو سعر البورصة 48 جنيه للكيلو الفراخ الأمهات 27 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يونيو حالة من الإستقرار، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 34 جنيه سعر الفراخ الساسو 46 جنيه سعر الفراخ الأمهات 26 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم، واستقرت البيضاء والأمهات، لتأتي أسعار التنفيذ اليوم 26 يونيو وفق ما يلي

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة 34 جنيه سعر الفراخ الساسو 47 جنيه سعر الفراخ الأمهات الآن 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يونيو وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاءؤ 34 جنيه سعر الفراخ الساسو 46 جنيه سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهد سعر كيلو الفراخ اليوم الأحد 19 يونيو تحركات جديدة في البورصة، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

النوع سعر اليوم سعر الفراخ البيضاء 36 جنيه سعر الفراخ الساسو 45 جنيه سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو وفق ما يلي

النوع سعر اليوم السبت 18 يونيو الفراخ البيضاء 35 جنيه الفراخ الساسو 43 جنيه الفراخ الأمهات 28 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 15 يونيو تراجعاً جديداً مقارنةً بأسعار اليومين الماضيين، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

النوع سعر اليوم الأربعاء 15 يونيو سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه سعر الفراخ الساسو 45 جنيه سعر الفراخ الأمهات 28 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الإثنين أسعار الفراخ في بورصة الدواجن لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء 40 جنيه سعر الفراخ الساسو 45 جنيه سعر كيلو الفراخ أمهات بيضاء 30 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم الخميس 9 يونيو زيادة جديدة بالأسعار لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء 37 جنيه سعر الفراخ الساسو 40 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 30 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 8 يونيو كالتالي

سعر الفراخ اليوم “البيضاء 34 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 40 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 29 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6 يونيو الساسو والبيضاء والأمهات وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر الفراخ الساسو 41 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 29 جنيه

سعر الفراخ اليوم 5 يونيو

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يونيو الجار زيادة جديدة في سعر الكيلو، وبالرغم من لك فإن يوجد حالة من الإستياء بين مربي الدواجن، نتيجة انخفاض الأسعار مقارنة بأسعار العلف، وقال العديد من التجار أنهم تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، وأضاف أحدهم قائلاً “بيوتنا اتخربت”.

وفي سياق متصل قال رئيس شعبة الدواجن أن السبب في خسائر المربين هو ارتفاع سعر طن العلف والذي وصل إلى أكثر من 11 ألف جنيه، مقارنة بـ5 أو 6 آلاف منذ شهور قليلة، وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر الساسو 41 جنيه سعر الفراخ الأمهات 30 جنيه

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء 33 جنيه أسعار الفراخ الساسو 36 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 28 جنيه

سعر الفراخ اليوم 1 يونيو

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يونيو الجاري تحركات طفيفة في سعر الكيلو وفق أسعار بورصة الدواجن وذلك على النحو التالي.

أسعار الفراخ البضاء اليوم 33 جنيه أسعار الفراخ الأمهات بيضاء 28 جنيه أسعار الفراخ الساسو اليوم 35 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 مايو وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات بيضاء 32 جنيه 36 جنيه 29 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 32 جنيه سعر كيلو الساسو اليوم في البورصة 37 جنيه سعر الفراخ الأمهات 29 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 مايو في البورصة 32 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 29 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 38 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاء 34 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو 40 جنيه للكيلو وأقل سعر 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 32 جنيه

سعر الفراخ اليوم

انخفضت اليوم أسعار الفراخ بمقدار 2 جنيه في الكيلو مقارنة بأسعار اليومين الماضيين، لتأتي الأسعار الثلاثاء 17 مايو وفق ما يلي.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 33 جنيه للكيلو سعر الفراخ اليوم “الساسو” 43 جنيه للكيلو سعر الفراخ اليوم الأمهات 30 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم 16 مايو

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة أن سعر الفراخ اليوم 16 مايو قد انخفض بمقدار 5 جنيه في الكيلو، مقارنة بأسعار الأيام الماضية، وجاءت الأسعار اليوم الإثنين 16 مايو وفق ما يلي.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 35 جنيه سعر الفراخ اليوم “الساسو” 42 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم 32 جنيه

سعر الفراخ اليوم 15 مايو 2022

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 35 جنيه سعر الفراخ الساسو 43 جنيه سعر الأمهات 32 جنيه

سعر الفراخ اليوم 14 مايو

جاءت أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 14 مايو وفق الآتي

سعر الفراخ البيضاء اليوم 35 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو 43 جنيه للكيلو سعر الفراخ الأمهات اليوم 32 جنيه سعر طبق البيض الأبيض 51.5 جنيه سعر البيض الأحمر 54.5 جنيه للطبق سعر البيض البلدي 62 جنيه للطبق

سعر الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12 مايو مقارنةص بأسعار الأيام الماضية، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاء الآن 36 جنيه سعر الفراخ الساسو 43 جنيه عر الفراخ الأمهات 32 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 كما هي معلنة في بورصة الدواجن وفق ما يلي

سعر الفراخ اليوم 39 جنيه للبيضاء سعر الفراخ اليوم 43 جنيه للساسو سعر الفراخ اليوم 31 جنيه للأمهات

سعر الفراخ اليوم 9 مايو

سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه سعر الساسو 44 جنيه سعر الأمهات اليوم 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم 8 مايو

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد 8 مايو في البورصة وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 39 جنيه سعر الفراخ الساسو 44 جنيه سعر الأمهات اليوم 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم 7 مايو

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت الموافق السابع من مايو الجاري وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء 38 جنيه أسعار الفراخ الساسو 45 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ زيادة غير مسبوقة على مدار الأيام الماضية، للتجاوز لأول مرة حاجز الـ40 جنيه في المزارع ووفق أسعار البورصة، هذا بجانب زيادة أخرى في محلات التجزئة على أسعار البورصة، وجاء سعر الفراخ اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 41 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الساسو 45 جنيه سعر الفراخ الأمهات 31 جنيه

كما ترتفع الأسعار في محلات التجزئة عن الأسعار المذكورة وهي أسعار البورصة، بقيمة قد تصل إلى 5 جنيه في الكيلو نظراً لاحتساب قيمة النقل والعمالة والكهرباء والمياه وغير ذلك.

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 25 أبريل بشكل كبير لتكسر حاجز الـ40 جنيه اليوم، وجاءت الأسعار الآن في بورصة الدواجن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء من 39 إلى 40 جنيه سعر البورصة الآن سعر الفراخ الساسو 43 جنيه سعر الفراخ الأمهات 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت 23 أبريل، واستقرت البيضاء والأمهات لتأتي الأسعار الآن في بورصة الدواجن وفق ما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء الآن 39 جنيه أسعار الفراخ الساسو الآن 40 جنيه أسعار الفراخ الأمهات اليوم 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم

استقرت اليوم الأربعاء 20 أبريل أسعار الفراخ بجميع أنواعها في بورصة الدواجن وذلك على النحو الآتي.

الفراخ البيضاء 39 جنيه.

الفراخ الساسو 39 جنيه.

الفراخ الأمهات 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم 19 أبريل

ارتفعت اليوم الثلاثاء 19 أبريل أسعار الفراخ البيضاء والأمهات بينما استقرت الفراخ الساسو، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء الآن 39 جنيه سعر الفراخ الساسو الآن 39 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم 18 أبريل

جاءت أسعار الفراخ اليوم 18 أبريل 2022 في البورصة والمزارع وفق الأسعار الآتية

الفراخ البيضاء 38 جنيه الفراخ الساسو 39 جنيه الفراخ الأمهات 30 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 17 أبريل الجاري 2022 حالة من الإستقرار الحذر، لتسجل الآن في البورصة كما يلي

أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الساسو أسعار الفراخ الأمهات بيضاء 38 جنيه 38 جنيه 30 جنيه

سعر الفراخ اليوم

تراجع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 13 أبريل وذلك على النحو التالي

سعر الفراخ البيضاء اليوم 37 جنيه سعر الفراخ الساسو 37 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 31 جنيه

سعر الفراخ اليوم

استقرت اليوم الإثنين 11 أبريل أسعار الفراخ الساسو والبيضاء، بينما شهدت الفراخ الأمهات ارتفاعاً كبيراًى اليوم في الأسعار، لتأتي أسعار الفراخ في البورصة الآن وفق الأسعار التالية.

أسعار الفراخ البيضاء الإثنين أسعار الفراخ الساسو اليوم أسعار الفراخ الأمهات اليوم 11 أبريل 38 جنيه 38 جنيه 32 جنيه

سعر الفراخ الأحد 10 أبريل

ارتفعت اليوم الأحد أسعار الفراخ من جديدة لتسجل الآن الأسعار في البورصة وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحدى 10 أبريل 38 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 38 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 29 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 37 جنيه أسعار الفراخ الساسو 36 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 29 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 حالة من الإستقرار الحذر، وذلك على النحو التالي.

الفراخ البيضاء الآن 36 جنيه سعر البورصة اليوم الفراخ الساسو 36 جنيه الفراخ الأمهات 29 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 4 أبريل زيادة جنيهاً في سعر الكيلو، وذلك تزامناص من تراجع الساسو، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 36 جنيه للكيلو سعر البورصة أسعار الفراخ الأمهات الآن في البورصة 29 جنيه أسعار الفراخ الساسو ثالث أيام رمضان 36 جنيه

سعر الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ اليوم السبت 2 أبريل والذي يوافق الأول من رمضان وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر المزارع والبورصة سعر الفراخ الساسو 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 29 جنيه طبق البيض الأبيض 48.5 جنيه سعر البيض البلدي 54 جنيه سعر البيض الأحمر في البورصة والمزارع 52.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الخميس 31 مارس أسعار الفراخ من جديد، وخاصة الفراخ الأمهات البيضاء والتي شهدت زيادة كبيرة، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ الأمهات بيضاء 30 جنيه سعر الفراخ البيضاء اليوم 38 جنيه سعر الفراخ الساسة 39 جنيه

علماً بأن هذه الأسعار هي أسعار البورصة والمزارع، لكن الأسعار في محلات التجزئة يصل بها الكيلو إلى 43 أو 45 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ اليوم على نفس أسعار أمس الأحد، وذلك على النحو التالي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 37 جنيه أسعار الفراخ الساسو 38 جنيه أسعار الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الدواجن اليوم الأحد 27 مارس الجاري وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاء 27 جنيه بتراجع جنيه عن أسعار أمس في الكيلو الفراخ الساسو 38 جنيه الفراخ الأمهاتت 27 جنيه للكيلو

أما أسعار البيض اليوم الأحد 27 مارس فجاءت كالآتي

سبق البيض الأبيض 52.5 جنيه طبق البيض الأحمر 55.5 جنيه طبق البيض البلدي 54 جنيه

أسعار الفراخ اليوم 26 مارس

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت 26 مارس وفق الأسعار التالي ذكرها.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 38 جنيه سعر الفراخ الساسو 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 24 مارس الجاري ارتفاعاص جديداً في سعر الكيلو، وذلك على وقع التغيرات الأخيرة في أسعار الدولار، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار الأعلاف، وانعكس ذلك على أسعار الدواجن، وتشير التوقعات إلى زيادة جديد في سعر الفراخ خلال الأيام المقبلة، وجاءت أسعار الفراخ الآن وفق أسعار البورصة كما يلي.

سعر الفراخ البييضاء 36 جنيه سعر المزارع والبورصة سعر الفراخ الساسة 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 مارس الجارس استقراراص على نفس أسعار أمس الأحد تقريباً، وجاءت أسعار البورصة الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 35 جنيه سعر الفراخ الساسو 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 26 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد 20 مارس وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 35 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 26 جنيه سعر طبق البيض الأحمر 53.5 جنيه سعر طبق البيض الأبيض 51.5 جنيه سعر طبق البيض البلدي 53 جنيه

سعر الفراخ اليوم 19 مارس

ارتفعت اليوم السبت 19 مارس أسعار الفراخ البيضاء إلى 35 جنيه سعر البورصة والمزارع، ووصلت إلى 40 جنيه وأكثر للمستهلك وفي محلات الدواجن وبائعي التجزئة، وجاء سعر الفراخ اليوم في البورصة وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه سعر المزارع سعر الفراخ الساسو 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الخميس 17 مارس كالتالي

سعر الفراخ البيضاء 33 جنيه سعر الساسو اليوم 38 جنيه سعرالفراخ الأمهات 27 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 16 مارس زيادة في سعر الساسو وانخفاض البيضاء واستقرار الأمهات، وجاءت أسعار اليوم كالآتي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في البورصة والمرزارع 34 جنيه سعر كيلو الساسو بالبورصة اليوم 39 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم 25 جنيه

سعر الفراخ اليوم 15 مارس “الثلاثاء”

ارتفع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء بشكل جنوني، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي

الفراخ البيضاء 36 جنيه للكيلو سعر البورصة الفراخ الساسو 39 جنيه للكيلو سعر البورصة الفراخ الأمهات 25 جنيه للكيلو سعر البورصة

سعر الفراخ اليوم 14 مارس

ارتفعت اليوم الإثنين 14 مارس الجاري أسعار الفراخ البيضاء والأمهات والساسو وذلك على النحو التالي

سعر الفراخ البيضاء اليوم 34 جنيه سعر الفراخ الساسو 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 25 جنيه

مع ملاحظة أن هذه هي أسعار البورصة، وترتفع الأسعار بقيمة تصل إلى 5 جنيه في الكيلو عن الأسعار المذكورة في محلات الدواجن.

سعر الفراخ اليوم

انخفضت سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 12 مارس الجاري، بينما استقرت الفراخ الأمهات وارتفعت الفراخ الساسو وذلك وفق الأسعار الآتية

سعر الفراخ البيضاء الآن 33 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 24 جنيه سعر الفراخ الساسو 38 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الخميس 10 مارس الجاري وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 34 جنيه سعر الفراخ الساسو 37 جنيه سعر الفراخ الأمهات 24 جنيه طبق البيض الأبيض 55.5 جنيه طبق البيض البلدي 57 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تحركات جديدة في سعر الكيلو، لتأتي الأسعار الآن وفق سعر بورصة الدواجن وفق ما يلي.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 34 جنيه سعر الفراخ اليوم “الساسو” 36 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء اليوم 23 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم والبيض اليوم 5 مارس وفق الأسعار الآتية:

سعر الفراخ البيضاء 33 جنيه سعر الفراخ الساسو 36 جنيه سعر الفراخ الأمهات 23.5 جنيه سعر طبق البيض البلدي 55 جنيه سعر طبق البيض الأحمر 54.5 جنيه سعر طبق البيض الأبيض 53.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 مارس قفزة جديدة في الفراخ الساسو مع انخفاض الفراخ الأمهات واستقرار الفراخ البيضاء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الفراخ الساسو اليوم 36 جنيه سعر الفراخ البيضاء 33 جنيه سعر الفراخ أمهات بيضاء 23.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ زيادة جديدة الآن اليوم مع بداية يوم الأربعاء 2 مارس 2022، وذلك مقارنة بأسعار الأيام الماضية، فقد عاود سعر الفراخ البيضاء الإنخفاض قبل أيام بعد وصول الكيلو إلى 33 جنيه، ليبدأ في الإرتفاع مرة أخرى ويصل إلى نفس السعر، وجاءت أسعار البورصة الآن كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء 33 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو 34 جنيه للكيلو سعر الفراخ الأمهات الآن 24 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 فبراير الجاري 2022 بعض التغيرات الطفيفة في الأسعار، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق الأسعار التالية.

وجاء سعر الفراخ اليوم 31 جنيه للفراخ البيضاء.

أما الفراخ الأمهات فارتفعت اليوم إلى 24 جنيه للكيلو.

والفراخ الساسو سجلت اليوم 35 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

عاودت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 الإرتفاع مرة أخرى، فبعد أن سجلت 31 جنيه للكيلو اليومين الماضيين، عاودت الإرتفاع الجمعة مرة أخرى لتأتي أسعار اليوم كالآتي.

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الأمهات بيضاء سعر كيلو الفراخ الساسو 32 جنيه 23 جنيه 35 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم 23 فبراير انخفاض مفاجئ، لتتراجع إلى 31 جنيه لكيلو الفراخ البيضاء و34 جنيه للفراخ الساسو.

الفراخ البيضاء 31 جنيه الفراخ الساسو 34 جنيه الفراخ الأمهات 23 جنيه للكيلو

سعر الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 فبراير في بورصة الدواجن لتأتي على النحو التالي

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 32 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 36 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات بيضاء اليوم 23 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 20 فبراير

جاءت الأسعار المعلنة اليوم الأحد 20 فبراير 2022 للفراخ البيضاء والساسو والأمهات وفق أسعار البورصة الآن على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم 20 فبراير 32 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الأحد 20 فبراير 36 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء اليوم 23 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الخميس 17 فبراير الجاري وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 34 جنيه سعر الفراخ الساسو 36 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22.5 جنيه كرتونة البيض الأبيض 50.5 جنيه سعر كرتونة البيض الأحمر 51.5 جنيه سعر كرتونة البيض البلدي 55 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ما زالت أسعار الفراخ تشهد زيادة جديدة ومستمرة اليوم الثلاثاء 15 فبراير، لتأتي الأسعار اليوم وفق نما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 33 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 37 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 22.5 جنيعه.

باقي أسعار اليوم في القائمة التالية.

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الأحد 13 فبراير وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاء 32 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 23 جنيه

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الجمعة 11 فبراير أسعار الفراخ من جديد لتسجل 32 جنيه سعر الكيلو الآن، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضا اليوم 32 جنيه سعر الفراخ الساسو 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 22 جنيه

وهذه قائمة بأسعار السوق الآن وفق أسعار بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 بمقدار جنيهان في الكيلو، مع استقرار أسعار الفراخ البيضاء والأمهات، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 30 جنيه سعر الفراخ الساس 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه

سعر الفراخ 8 فبراير

ارتفعت اليوم الثلاثاء 8 فبراير أسعار الفراخ من جديد، لتستمر هذه الزيادة في الأسعار على مدار الأيام الماضية، وجاءت أسعار الفراخ الساسو ولأمهات والبيضاء وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه سعر الفراخ الساسو 40 جنيه

سعر الفراخ اليوم

خلال الأيام القليلة الماضية بدأت أسعار الفراخ ترتفع شيئاً فشيئاً، لتصل اليوم إلى 30 جنيه للكيلو وسط توقعات بمزيد من الإرتفاع خلال الأيام المقبلة، وجاءت أسعار اليوم السبت 5 فبراير الجاري 2022 وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الساسو أسعار الفراخ الأمهات 30 جنيه للكيلو 39 جنيه 22 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم 29 جنيه للفراخ البيضاء.

و39 جنيه لكيلو الفراخ الساسو.

والفراخ الأمهات سجلت اليوم سعر 22 جنيه للكيلو.

طبيق البيض الأبيض 46.5 جنيه سعر البورصة.

طبق البيض الأحمر 49.5 جنيه.

طبق البيض البلدي 61 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم السبت 29 يناير على النحو التالي

سعر الفراخ البيضاء 28 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 41 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه

أما أسعار كرتونه البيض فانخفضت اليوم السبت 29 يناير إلى 46.5 لكرتونة البيض الأبيض، و48.5 لكرتونة البيض الأحمر، أما الكرتونة البلدي فاستقرت عند 61 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس 27 يناير الجاري، وكذلك الأمر في أسعار الفراخ الأمهات، بينما استقرت سعر الفراخ البيضاء، لتأتي أسعار اليوم وفق قائمة الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء بالمزارع والبورصة 27 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو 39 جنيه سعرالفراخ الأمهات بيضاء 22 جنيه

أسعار طبيق البيض اليوم بعد تراجعه، وفق أسعار البورصة المعلنة الآن

طبيق البيض الأبيض 46.5 جنيه طبق البيض الأحمر 56.5 جنيه طبق البيض البلدي 61 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 26 جنيه.

سعر الساسو 35 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات 21 جنيه.

طبق البيض البلدي 61 جنيه.

طبق البيض الأحمر 52.5 جنيه.

طبق البيض الأبيض 48.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 23 يناير

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات طبق البيض الأحمر طبق البيض البلدي طبق البيض الأبيض 28 جنيه 35 جنيه 21 جنيه 52.5 جنيه 61 جنيه 48.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم السبت 22 يناير

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعاً جديداً مع استقرار أسعار الفراخ الساسو والأمهات

سعر الفراخ اليوم 28 جنيه لكيلو الفراخ البيضاء.

أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل 35 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 21 جنيه سعر الكيلو اليوم السبت 22 يناير.

وارتفع طبق البيض البلدي إلى 61 جنيه.

طبيق البيض الأحمر سجل اليوم 58.5 جنيه.

البيض الأبيض 48.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

تشهد أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 يناير حالة من الإستقرار الملحوظ في بورصة الدواجن، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء الخميس 26 جنيه سعر الفراخ الساسو 35 جنيه سعر الفراخ الأمهات 21 جنيه أعلى سعر للكتكوت الابيض شركات 11.5 جنيه في نيوهوب إيجيبت أقل سعر للكتكوت الابيض 6 جنيه في منير السقا سعر كرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه سعر البورصة كرتونة البيض الأحمر 52.5 جنيه البيض البلدي 59 جنيه

سعر الفراخ اليوم 19 يناير

حالة من الثبات تشهدها أسعار الفراخ اليوم 19 يناير، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 26 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل اليوم 35 جنيه، والفراخ الأمهات سجلت 21 جنيه، أما أسعار البيض اليوم فسجلت 52.5 جنيه لكرتونة البيض الأحمر، و59 جنيه لكرتونة البيض البلدي.

سعر الفراخ اليوم 18 يناير

الفراخ البيضاء 26 جنيه للكيلو سعر المزارع.

الفراخ الساسو 35 جنيه للكيلو.

الفراخ الأمهات 21 جنيه.

سعر للكتكوت الأبيض اليوم شركات ما بين 6 جنيه كأقل سعر و11.5 كأعلى سعر اليوم.

كرتونة البيض الأحمر 52 جنيه، والبيض البلدي 59 جنيه سعر البورصة.

سعر الكتكوت الساسو ما بين 6.5 إلى 7 جنيه.

سععر الفراخ اليوم 17 يناير

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 17 يناير تراجعاً بقيمة جنيه في الكيلو، مع استقرار أسعار الفراخ الساسو وارتفاع سعر كرتونة البيض الأحمر.

سعر الفراخ البيضاء 26 جنيه الفراخ الساسو مستقرة عند 35 جنيه للكيلو الفراخ الأمهات 20 جنيه

أما سعر البيض فجاء كالتالي.

كرتونة البيض الأبيض سعر البورصة 48.5 جنيه البيض الأحمر 52 جنيه البيض البلدي 59 جنيه

سعر الفراخ اليوم 17 يناير 2022

حالة من الإستقرار تشهدها أسعار الفراخ خلال الأيام الجارية، وجاءت أسعر اليوم 16 يناير وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 27 جنيه.

الفراخ الساسو 35 جنيه.

الفراخ الأمهات 20 جنيه.

كما ارتفعت اليوم أسعار البيض، لتستقر سعر الكرتونة البيضاء عند 48.5 جنيه، والكرتونة الحمراء عند 51.5 جنيه، وكرتونة البيض البلدي 59 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 15 يناير سعر 27 جنيه للكيلو، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 35 جنيه، والأمهات بيضاء 20 جنيه، يأتي هذا في ظل ارتفاع أسعار كرتونة البيض، لتسجل كرتونة البيض الأبيض اليوم 48.5 جنيه، أما البيض الأحمر فسجلت الكرتونة 51 جنيه، والبيض البلدي 59 جنيه.

جاءت سعار الدواجن اليوم 13 يناير في البورصة وفق ما يلي

الفراخ البيضاء 27 جنيه للكيلو.

الساسو 33 جنيه للكيلو.

الأمهات بيضاء 19 جنيه للكيلو.

أما سعر كررتونة البيض فجاءت كالتالي

كرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه كرتونة البيض الأحمر 51 جنيه كرتونة البيض البلدي 59 جنيه

وهذه االأسعارالمذكورة هي أسعار البورصة، أما أسعار محلات التجزئة فترتفع عن تلك الأسعا المذكورة.

سعر الفراخ اليوم

وقعت بعض التغيرات اليوم في أسعار الفراخ وذلك على النحو التالي

سعر الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو انخفضت إلى 33 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات 19 جنيه.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات اليوم 11 جنيه في نيوهوب إيجيبت.

أقل سعر للكتكوت الأبيض شركات اليوم 6.25 جنيه بمنير السقا.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي 6 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو متوسط 6 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات وفق ما يلي

سعر الفراخ اليوم “بيضاء” 28 جنيه للكيلو الفراخ الساسو 35 جنيه الفراخ الأمهات 20 جنيه

أما أسعار البيض فجاءت على حسب الأسعار التالية

كرتونة البيض البلدي 56 جنيه سعر البولاصة البيض الأحمر 48.5 جنيه سعر الورصة البيض الأبيض 47.5 جنيه سعر البورصة اليوم

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 35 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات 20 جنيه.

كرتون البيض الأبيض 47.5 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر 48.5 جنيه.

كرتونة البيض البلدي 56 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 5 يناير

شهدت سعر الفراخ اليوم تحركات في الفراخ البيضاء مع ثبات أسعار الساسو والأمهات وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات البيض الأبيض البيض الأحمر البيض البلدي سعر الكتكوت الساسو أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات أقل سعر للكتكوت الأبيض شركات 27 جنيه للكيلو 36 جنيه 19 جنيه 47.5 جنيه للكرتونة 48.5 جنيه 56 جنيه متوسط 4 جنيه 10.5 في نيوهب إيجيبت 5.25 جنيه في منير السقا

سعر الفراخ اليوم 4 يناير

سعر الفراخ اليوم 26 جنيه للفراخ البيضاء.

سعر الفراخ الساسو 36 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 19 جنيه.

أما كرتون البيض الأحمر فسجلت اليوم 48.5 جنيه.

والبيض الأبيض 47.5 جنيه للكرتونة.

والبيض البلدي 56 جنيه للكرتونة.

أسعار الفراخ الإثنين 3 يناير

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 26 جنيه 36 جنيه 19 جنيه

أسعار كرتونة البيض اليوم

البيض الأحمر البيض الأبيض البيض البلدي 48.5 جنيه 47.5 جنيه 56 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 1 يناير 26 جنيه.

سعر كيلو الساسو 36 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات “بيضاء” 19 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر 47.5 جنيه.

كرتونة البيض الأبيض 47.5 جنيه.

كرتونة البيض البلدي 56 جنيه.

سعر الفراخ نهاية عام 2021

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 26 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 37 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 47.5 جنيه.

البيض الأحمر 47.5 جنيه.

البيض البلدي 56 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

استقرت اليوم الأربعاء 29 ديسمبر أسعار الفراخ البيضاء والأمهات،بينما ارتفعت أسعار الساسو، لتأتي الأسعار اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الأربعاء 26 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 37 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

أما أسعار البيض فشهدت ارتفاعاً جديداً اليوم الأربعاء 29 ديسمبر وذلك على النحو التالي.

كرتونة البيض الأحمر 46.5 جنيه.

كرتونة البيض الأبيض 46.5 جنيه.

كرتون البيض البلدي 56 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء 26 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 35 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

وجاءت أسعار البيض اليوم وفق ما يلي:

كرتونة البيض الأبيض 45.5 جنيه كرتونة البيض الأحمر 45.5 جنيه كرتونة البيض البلدي 56 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم سجلت 25 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الساسو 36 جنيه.

سعر كيلو الأمهات 20 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي 56 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 44.5 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الخميس 23ى ديسمبر أسعار الفراخ الساسو، بينما استقرت الفراخ البيضاء والأمهات، وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 25 جنيه سعر الفراخ الساسو 37 جنيه للكيلو سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه

أما أسعار كرتونة البيض فجاءت وفق ما يلي

كرتونة البيض الأبيض 43.5 جنيه سعر البورصة كرتونة البيض الأحمر 44.5 جنيه سعر البولرصة كرتونة البيض البلدي 56 جنيه

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم لتسجل 36 جنيه للكيلو مقارنةً بـ33 جنيه قبل يومين، أما الفراخ البيضاء فاستقرت عند سعر 25 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم إلى 20 جنيه، أما أسعار البيض فجاءت كما يلي.

كرتونة البيض الأبيض سعر البورصة كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي 42.5 جنيه 44.5 جنيه 56 جنيه

وجاءت قائمة أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر وفق الأسعار التالية

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم

شهدت أسعار الفراخ الساسو اليوم ديسمبر انخفاض جنيهان في الكيلو، بينما استقرت أسعار الفراخ الأمهات والفراخ البيضاء، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 25 جنيه 33 جنيه 20 جنيه

أما أسعار البيض اليوم الأحد في البورصة فجاءت وفق ما يلي

كرتونة البيض الأبيض البيض الأحمر البيض البلدي 42.5 جنيه 44.5 جنيه 56 جنيه

سعر الفراخ اليوم 18 ديسمبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 عند 25 جنيه للكيلو.

والفراخ الساسو عند 35 جنيه للكيلو.

والفراخ الأمهات عند 20 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ اليوم الجمعة 17 ديسمبر

سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه سعر الفراخ الساسو 35 جنيه سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه للكيلو

وهذه هي أسعار البورصة الآن، أما أسعار الفراخ في محلات التجزئة فالأسعار ترتفع عن ذلك بحسب كل مكان ومصاريف النقل والعمالة.

سعر الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر

جاءت أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 16 ديسمبر وفق الأسعر الآتية

سعر الفراخ البيضاء اليوم 25 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 35 جنيه.

سعر كيلو الفراخ أمهات اليوم 20 جنيه.

كرتونة بيض بلدي 56 جنيه.

كرتونة بيض أحمر 44.5 جنيه.

كرتونة بيض أبيض 42.5 جنيه.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات اليوم 11.5 جنيه.

أقل سعر للكتكوت الأبيض اليوم 6.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 15 ديسمبر

حالة من الإستقرار تشهدها أسعار الدواجن اليوم الأربعء 15 ديسمبر الجاري، لتسجل الفراخ البيضاء الآن سعر 25 جنيه للكيلو، والفراخ الساسو سعر 35 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو الفراخ أمهات الآن 20 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 44.5 جنيه، والأبيض 42.5 جنيه، والبلدي 56 جنيه للكرتونة.

أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم استقراراً في الأسعار وذلك وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو 35 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه للكيلو.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات اليوم 11.5 في شركة الوطنية ونيوهوب إيجيبت.

أقل سعر للكتكوت الابيض اليوم 6.25 في شركة منير السقا.

سعر الكتكوت الأبيض الأهالي يتراوح اليوم ما بين 5.8 إلى 6 جنيه.

كرتونة البيض البلدي اليوم 56 جنيه.

البيض الأحمر 43.5 جنيه.

البيض الأبيض 56 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الخميس وأسعار البيض وفق ما يلي.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 25 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 35 جنيه.

الفراخ الأمهات 20 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر 43.5 جنيه.

كرتونة البيض البلدي 56 جنيه.

كرتونة البيض الأبيض 41.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 26 جنيه سعر كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات 11.5 جنيه سعر الفراخ الساسو 36 جنيه كرتونة البيض الأحمر 42.5 جنيه أقل سعر للكتكوت الأبيض شركات 6.25 جنيه سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه كرتونة البيض البلدي 56 جنيه سعر الكتكوت الأبيض أهالي 6 جنيه

سعر الفراخ اليوم 5 ديسمبر

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 ديسمبر استقراراً في الأسعار، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار البيض، وجاءت أسعا اليوم كالتالي.

الفراخ البيضاء 25 جنيه.

الفراخ الساسو 35 جنيه.

الفراخ الأمهات 20 جنيه.

بيض أبيض 38.5 جنيه للكرتونة سعر البورصة.

بيض أحمر 43 جنيه.

بيض بلدي 56 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيه في الكيلو لتسجل الآن سعر التنفيذ على 26 جنيه، وجاءت أسعار اليوم كما يلي:

سعر الفراخ البيضاء 26 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 34 جنيه.

الفراخ الأمهات 20 جنيه للكيلو.

كرتونة البيض الأحمر 41.5 جنيه سعر البورصة.

البيض البلدي 56 جنيه سعر البورصة.

بيض أبيض 38.5 سعر البورصة.

سعر الفراخ اليوم

فراخ بيضاء 25 جنيه للكيلو.

فراخ ساسو 33 جنيه للكيلو.

فراخ أمهات 20 جنيه.

بيض بلدي 56 جنيه للكرتونة.

بيض أحمر 41.5 جنيه.

بيض أبيض 38.5 جنيه للكرتونة سعر البورصة

أسعار الفراخ اليوم الخميس

ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار الفراخ والبيض اليوم 2 ديسمبر الجاري 2021

الفراخ البيضاء 25 جنيه للكيلو.

الفراخ الساسو 34 جنيه للكيلو.

الفراخ الأمهات 20 جنيه للكيلو.

البيض البلدي 56 جنيه للكرتونة.

البيض الأحمر 41.5 جنيه.

البيض الأبيض 36.5 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم الأربعاء أول ديسمبر 2021 أسعار الفراخ والبيض وذلك على النحو الأتي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في البورصة سعر الساسو الفراخ الأمهات 25 جنيه 34 جنيه 19 جنيه لاللكيلو

أما أسعار البيض فجاءت كما يلي

البيض البلدي البيض الأحمر البيض الأبيض 56 جنيه 40.5 جنيه 35.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 نوفمبر الجاري استقراراً كبيراً في الأسعار لتسجل الفراخ البيضاء اليوم سعر 24 جنيه للكيلو، والفراخ الساسو 33 جنيه للكيلو والفراخ الأمهات 19 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

استقرت اليوم الأحد 28 نوفمبر الجاري أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات، وذلك وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء الأحد 28 نوفمبر 24 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات بيضاء 19 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر 40.5 جنيه.

البيض الأبيض 35.5 جنيه.

البيض البلدي 55.5 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27 نوفمبر استقراراً ملحوظاً بيمنا تراجعت الساسو بقيمة جنيه في الكيلو، كما تراجت أسعار كرتونة البيض في البورصة اليوم بقيمة وصلت إلى 3 جنيه، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 24 جنيه سعر الفراخ الساسو 32 جنيه سعر الفراخ الأمهات 19 جنيه كرتونة البيض الأبيض 35.5 جنيه بيض أحمر 39.5 جنيه بيض بلدي 55.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري انخفاضاً مفاجئاً بمقدار جنيه في الكيلو، الأمر أثر بشكل سلبي على المربين وخاصة صغار المربين، فبالرغم من ارتفاع أسعار العلف إلا أن الأسعار لا تتناسب مطلقاً مع الأسعار المرتفعة للعلف والتكلفة، وجاءت أسعار اليوم الجمعة كالتالي.

سعر الفراخ اليوم البيضاء 24 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم الجمعة 33 جنيه.

سعر كيلو الفراخ أمهات 20 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 نوفمبر

يوجد حالة من الإستقرار في أسعار بورصة الدواجن الخميس 25 نوفمبر، لتستقر الفراخ البيضاء عند 25 جنيه للكيلو، وتستقر الساسو على 33 جنيه كأعلى سعر لها اليوم، وتستقر الفراخ الأمهات عند 20 جنيه للكيلو، كما ساتقرت كرتونة البيض الأحمر على 42.5 جنيه، والبيض البلدي على 57 جنيه، وفق أسعار البورصة، أما أسعار المحلات فتزيد من 3 إلى 5 جنيها في الكيلو.

سعر الفراخ الأربعاء 24 نوفمبر

سعر الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر 42.5 جنيه.

كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه.

البيض البلدي 57 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

حالة من الإستقرار الحذر تشهدها أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر وكذلك أسعار البيض، مع توقعات بارتفاع جديد في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وجاءت أسعار البيض والفراخ اليوم كالتالي.

فراخ ساسو 32 جنيه للكيلو.

فراخ بيضاء 25 جنيه.

فراخ أمهات 20 جنيه.

بيض بلدي 57 جنيه للكرتونة.

بيض أبيض 40.5 جنيه.

بيض أحمر 42.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 22 نوفمبر 2021

استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 22 نوفمبر الجاري، وذلك على النحو التالي.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 25 جنيه.

الفراخ الساسو 32 جنيه.

الأمهات بيضاء 18جنيه

أسعار كرتونة البيض البلدي 57 جنيه.

بيض أحمر 42.5 جنيه.

بيض أبيض 40.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 21 نوفمبر

شهدت أسعار الفراخ الحمراء اليوم الأحد 21 نوفمبر الجاري حالة من التغيرات المفاجئة، بعد استقرار دام لأيام، أما الفراخ البيضاء فاستقرت على نفس أسعار الأيام الماضية، كما انخفضت أسعار الفراخ الأمهات، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأحد وفق ما يلي.

أسعار الفراخ الساسو أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الأمهات 33 جنيه بارتفاع جنيه عن أسعار الأمس 25 جنيه 19 جنيه

أسعار الفراخ اليوم السبت 20 نوفمبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم السبت 20 نوفمبر على نفس أسعار أمس الجمعة، وجاءت أسعار اليوم للبيض والفراخ كالتالي.

فراخ ساسو 32 جنيه.

فراخ بيضاء 25 جنيه.

أمهات 19 جنيه للكيلو.

بيض أحمر 42.5 جنيه.

بيض بلدي 57 جنيه للكرتونة.

بيض أبيض 40.5 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 نوفمبر

استقرت اليوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات على نفس أسعار الأمس، أما الكتاكيت البيضاء فتراجعت اليوم بالشركات المنتجة للكتكوت الابيض.

سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 32 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 19 جنيه.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات 11.75 جنيه.

أقل سعر اليوم الجمعة للكتكوت الأبيض 6.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي والكتكوت الساسو 6 جنيه.

أسعار كرتونة البيض

بيض بلدي 57 جنيه.

بيض أحمر 42.5 جنيه.

بيض أبيض 40.5 جنيه

أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الخميس 18 نوفمبر

شهدت أسعار الفراخ الساسو اليوم تراجعاً كبيراً مقارنةً بأسعار الأيام الماضية، مع استقرار أسعار الدواجن البيضاء والأمهات، كما ارتفع أيضاً سعر كرتونة البيض البلدي مع استقرار البيض الأحمر والأبيض وجاءت أسعار اليوم الخميس 18 نوفمبر الجاري وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء 25 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو 32 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات 19 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر 42.5 جنيه.

كرتونة البيض البلدي ارتفعت جنيهاً لتسجل الآن 57 جنيه، في البورصة والمزارع.

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 تراجعاً جديداً بعد ثبات استمر لأيام، اتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي.

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أولاً| سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم 17 نوفمبر 201

سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه سعر الفراخ الساسو 35 جنيه سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه

ثانياً| سعر البيض اليوم الأربعاء 17 نوفمبر

كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه كرتونة البيض الأحمر 42.5 جنيه كرتونة البيض البلدي 56 جنيه

سعر الفراخ اليوم 16 نوفمبر 2021

سعرالفراخ اليوم “البيضاء 26 جنيه سعر الفراخ اليوم “الساسو” 35 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 20 جنيه

سعر البيض الأبيض البيض الأحمر البيض البلدي 40.5 جنيه للكرتونة 42.5 جنيه 56 جنيه

سعر الفراخ اليوم 15 نوفمبر 2021

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 حالة من الإستقرار الملحوظ، وسجلت سعر الفراخ اليوم “البيضاء نحو 26 جنيه، بينما سجل كيلو الفراخ الساسو 36 جنيه، كما سجلت الفراخ الأمهات 22 جنيه.

أما سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 15 نوفمبر فجاءت كما يلي.

بيض أبيض 40.5 جنيه بيض أحمر 42.5 جنيه بيض بلدي 56 جنيه

سعر الفراخ اليوم 12 نوفمبر

وفق أسعار البورصة اليوم، فيوجد حالة من الإستقرار الملحوظ في سعر الفراخ البيضاء والساسو وكذلك أسعار البيض، كما أن أسعار اليوم الأحد 14 نوفمبر هي نفس أسعار أمس السبت، ولا يوجد أي تغيرات جديدة في الأسعار.

سعر الفراخ اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

يوجد حالة من الإستقرار الملحوظ في أسعار الفرار الفراخ البيضاء والساسو اليوم السبت 13 نوفمبر الجاري، وذلك منذ عدة أيام، وجاءت أسعار اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضا 26 جنيه سعر الفراخ الساسو 36 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه

أما أسعار البيض فجاءت كما يلي:

بيض أبض 40.5 جنيه.

بيض أحمر 42.5 جنيه.

بيض بلدي 56 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

استقرت اليوم أسعار الفراخ ابيضاء والساسو وأسعار البيض، مع انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء، لتأتي أسعار الفراخ اليوم كالتالي.

سعر الفراخ اليوم البيضاء 26 جنيه سعر الفراخ الساسو 35 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 22 جنيه للكيلو

أما سعر كرتونة البيض اليوم فجاءت كما يلي:

كرتون البيض الأحمر 42.5 جنيه.

كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه.

كرتونة البيض البلدي 56 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

ارتفعت اليوم أسعار الفراخ الساسو بشكل كبير مقارنة بأسعارر الأسبوع الماضي، لتأتي على النحو التالي:

سعر الفراخ الساسو 36 جنيه سعر الفراخ اليوم “البيضاء 26 جنيه سعر الفراخ الأمهات 21 جنيه

أما أسعار البيض اليوم فشهد سعر الكرتونة ارتفاعاً جديداً اليوم وفق ما يلي.

مكرتونة البيض الأبيض اليوم 40.5 جنيه كرتونة البيض الأحمر 42.5 جنيه كرتونة البيض البلدي 56 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم نحو 26 جنيه للكيلو، والفراخ الساسو سجلت اليوم 34 جنيه، أما الفراخ الأمهات فسجلت 22 جنيه.

وحول سعر كرتونة ابيض الأبيض فسجلت 40.5 جنيه، والبيض الأحمر سجل 41.5 جنيه، والبيض البلدي 54 جنيه للكرتونة.

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 على النح التالي:

سعر الفراخ اليوم “بيضاء” 26 جنيه سعر الفراخ اليوم “الساسو” 32 جنيه “بزيادة جنيه عن أسعر الأمس” سعر الفراخ اليوم اليوم “أمهات بيضاء” 22 جنيه للكيلو

أما أسعار البيض فجاءت كما يلي:

كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه كرتونة البيض الأحمر 41.5 جنيه كرتونة البيض البلدي 54 جنيه

سعر الفراخ اليوم الخميس 4 نوفمبر

شهد سعر الفراخ اليوم البيضاء والساسو والأمهات استقراراً في أسعارها، على غرار أسعار الأمس، بينما شهدت أسعار البيض انخفاضاً اليوم بمقدار 1.5 جنيه في البيض الأحمر والأبيض، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أولاً سعر الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 26 جنيه الفراخ الساسو 31 جنيه للكيلو الأمهات 22 جنيه للكيلو

ثانياً سعر كرتونة البيض اليوم

البيض البلدي 54 جنيه البيض الأبيض 40.5 جنيه البيض الأحمر 41.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم 3 نوفمبر 2021

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021

سعر كيلو الفراخ البيضاء 26 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 31 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات بيضاء 22 جنيه

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض البلدي 54 جنيه البيض الأحمر 43 جنيه البيض الأبيض 42 جنيه

سعر الفراخ اليوم 2 نوفمبر

شهدت اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر استقراراً في الأسعار، مع ارتفاع أسعار كرتونة البيض بمقدار 50 قرش في البيض الأبيض والأحمر، لتأتي أسعار اليوم وفق ما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 26 جنيه أسعار الفراخ الساسو اليوم 31 جنيه أسعار الفراخ الأمهات اليوم 22 جنيه للكيلو

أما سعر كرتونة البيض اليوم فجاءت وفق الأسعار الآتية:

كرتونة البيض الأحمر البيض الأبيض البيض البلدي 43 جنيه 42 جنيه 54 جنيه

سعر الفراخ اليوم 1 نوفمبر

تراجعت اليوم أسعار الفراخ ابيضاء وأسعار الكتاكيت مع استقرا أسعار البيض، وجاءت أسعار اليوم الإثنين 1 نوفمبر وفق الأسعار التالية.

النوع فراخ بيضا ساسو فراخ أمهات أعلى سعر للكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الساسو كتكوت ساسو بيور كرتونة بيض بلدي بيض أبيض بيض أحمر السعر 26 جنيه 31 جنيه 22 جنيه للكيلو 14.5 جنيه بشركة نيوهوب إيجيبت 6.5 جنيه 7 جنيه 54 جنيه 41.5 جنيه 42.5 جنيه

أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات فجاءت وفق الأسعار المذكورة في القائمة التالية.

سعر الفراخ اليوم

شهد سعر الفراخ اليوم انخفاض كبير في سعر الكيلو مقارنةً بأسعار بداية الأسبوع الجاري، لتسجل الفراخ البيضاء سعر 27 جنيه مقارنةً بـ30 و31 جنيه قبل أيام قليلة، وجاء أسعار الدواجن اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو 31 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 23 جنيه.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض اليوم هو 14.5 جنيه كما في شركة الوطنية.

أما الكتكوت الساسو فسجل اليوم سعر 7 جنيه للكتكوت.

سعر الفراخ اليوم

وقعت اليوم الإثنين 25 أكتوبر اجاري بعض التغيرات في أسعار بورصة الدواجن، لتأتي الأسعار وفق ما يلي:

أولاً: سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم “بيضاء” سعر الفراخ الساسو اليوم سعر الفراخ الأمهات 29 جنيه 32 جنيه 24 جنيه

ثانياً: سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر 54 جنيه 44.5 جنيه 45.5 جنيه

ثالثاً: سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم

أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات اليوم أقل سعر للكتكوت الأبيض اليوم “شركات” 14.5 جنيه 11 جنيه

سعر الفراخ اليوم

تراجعت اليوم أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيهاً في سعر الكيلو، بينما استقر الفراخ الساسو، كما ترجعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم مع ثبات أسعار البيض البلدي، لتأتي أسعار البورصة الآن كما يلي:

سعر الفراخ البيضاء 30 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو متوسط 30 جنيه للكيلو سعر الفراخ الأمهات بيضاء 25 جنيه سعر كرتونة البيض الأبيض 44.5 جنيه سعر كرتونة البيض الأحمر 45.5 جنيه سعر كرتونة البيض البلدي 54 جنيه

سعر الفراخ اليوم

جاءت أسعارالفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم السبت 23 أكتوبر وفق الأسعارالتالية

سعرالفراخ الساسو 30 جنيه سعرالفراخ البيضاء 31 جنيه للكيلو سعرالفراخ البيضاء أمهات 25 جنيه

أما أسعارالبيض فجاءت على النحو التالي

كرتونة البيض البلدي 54 جنيه كرتونة البيض الأحمر 48.5 جنيه كرتونة البيض الأبيض 46.5 جنيه

وسجل سعرالكتكوت الأبيض اليوم أعلى سعرله في شركة نيوهوب إيجيبت بـ14.5 جنيه، ويليها شركة الوطنية بـ14,25 جنيه، أما أقل سعراليوم فكان في المصرية الهولندية بـ10.75 جنيه.

كما أن هذه الأسعار هي أسعار المزارع والبورصة، لكن في محلات التجزئة فإن الأسعار ترتفع عن هذا السعر بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيه في سعر كيلو الفراخ.

سعرالفراخ اليوم

ارتفع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19أكتوبر الجاري، تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض، وجاءت أسعار اليوم للفراخ والكتاكيت والبيض وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 31 جنيه سعر الفراخ الساسو 30 جنيه سعر الفراخ الأمهات 23 جنيه

أما أسعار الكتاكيت فجاءت كما يلي

الشركة السعر الوطنية 14 جنيه سيد زكريا 12 جنيه العناني 13.75 جنيه القاهرة للدواجن 12.5 جنيه الوادي 12.75 جنيه

وحول سعر البيض فشهد اليوم زيادة جديدة على النحو التالي.

كرتونة البيض الأبيض البيض الأحمر البيض البلدي 47.5 جنيه 48.5 جنيه 54 جنيه

سعر الفراخ اليوم

استقر اليوم سعر الفراخ الساسو، بينما ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء جنيهاً واحداص في الكيلو، لتأتي أسعار الدواجن اليوم الإثنين 18 أكتوبر وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” 31 جنيه.

سعر الفراخ اليوم “الساسو” 30 جنيه.

سعر الفراخ اليوم “الأمهات بيضاء” 23 جنيه.

أما أسعار البيض فاستقرت كرتونة البيض البلدي عند 53 جنيه، والبيض الأحمر 48.5 جنيه، والبيض الأبيض 46.5 جنيه.

كما سجل الكتكوت الأبيض اليوم شركات 14.5 جنيه كأعلى سعر له اليوم، وأقل سعر عند 9.25 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

شهد سعر الفراخ اليوم استقراراً ملحوظاً في الأسعار، سواء في في سعر الفراخ البيضاء أو الساسو أو الأمهات، وذلك وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم، وجاءت أسعار اليوم للفراخ والكتكيت وفق الأسعار التالية.

النوع السعر سعر الفراخ البيضاء اليوم 30 جنيه للكيلو سعر كيلو الفراخ الساسو 30 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات بيضاء 23 جنيه أعلى سعر للكتوت الأبيض شركات اليوم وأقل سعر 14.5 جنيه للأعلى و9.25 للأقل الكتكوت الساسو 7 جنيه كرتونة البيض 50 جنيه كتكوت البط المسكوفي 14 جنيه

سعر الفراخ اليوم بيضاء وساسو وكتاكيت

سعر الفراخ اليوم

ارتفاع جديد ضرب سعر الفراخ اليوم السبت 9 أكتوبر الجاري، لتسجل الفراخ البيضاء اليوم 32 جنيه كأعلى سعر لها الآن، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه، وتأتي هذه الزيادات المتتالية التي ضربت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع وجود ارتفاع مماثل في سعر الكتكوت الأبيض.

حيث سجل الكتكوت الأبيض اليوم 9 أكتوبر في الشركات، سعر 14.5 جنيه في شركة نيوهوب إيجبت، و14.25 في شركة الوطنية، و13.5 جنيه في شركتي العناني والوادي.

سعر الفراخ اليوم بيضاء وساسو وكتاكيت

ارتفعت اليوم سعر الفراخ من من جديد لتسجل الآن وفق أسعار بورصة الدواجن سعر 30 جنيه للكيلو، بالنسبة إلى الفراخ البيضاء، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل اليوم متوسط 31 جنيه، بينما سجلت الفراخ الأمهات سعر 23 جنيه للكيلو.

وتأتي هذه الأسعار تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض في الشركات، والتي جاءت اليوم وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقراراً في سعر الكيلو، وذلك تزامناً مع ارتفاع أسعار الكتاكيت البيضاء وانخفاض كبير في سعر الفراخ الساسو، وجاءت أسعار اليوم السبت 2 أكتوبر كالتالي:

سعر الفراخ اليوم “البيضاء سعر الفراخ الساسو اليوم سعر الفراخ البيضاء أمهات اليوم 28 جنيه والتنفيذ على 27 جنيه 31 جنيه 23 جنيه

كما جاءت أسعار البط والبيض اليوم والكتاكيت السبت 2 أكتوبر وفق الأسعار المذكورة في القائمة التالية.

سعر الفراخ اليوم بيضاء وساسو وأمهات

شهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعاً جديداً في سعر الكيلو تزامناً مع ارتفاع سعر اكتكوت الأبيض اليوم، لتسجل الفراخ البسضاء الآن في بورصة الدواجن 28 جنيه للكيلو، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم متوسط 35 جنيه، والفراخ الأمهات استقرت عند 23 جنيه للكيلو.

أما سعر الكتاكيت البيضاء اليوم 28 سبتمبر فسجلت 13 جنيه كأعلى سعر لها اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت، وسجلت 12.5 جنيه في شركة الوطنية و12 جنيه في العناني، وأقل سعر للكتكوت اليوم في منير السقا 9.75 جنيه.

بينما سجل الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء 28 سبتمبرمتوسط 6.5 جنيه للكتكوت، كما سجل الكتكوت الأبيض قطعان 9 جنيه للكتكوت.

سعر الفراخ اليوم البيضاء والساسو والكتاكيت

جاءت أسعار الفراخ اليوم السبت 25 سبتمبر وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء السبت 25 سبتمبر 26 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 38 جنيه سعر الفراخ الأمهات “بيضاء” 23 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 25 سبتمبر شركات فجاءت كما يلي:

العناني القاهرة للدواجن نيوهوب إيجيبت الوادي الوطنيه رواد النيل 11.25 جنيه 10.75 جنيه 12.75جنيه وهو أعلى سعر اليوم 10.75 جنيه 11.75 جنيه 10 جنيه

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعاً في بعض البوصات العاملة بالسوق مثل منير السقا والمنصورة للدواجن لتسجل بهما 27 جنيه للكيلو، أما باقي البورصات فسجلت 26 جنيه، وذلك وفق الأسعار التالية.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فسجل 12.5 في شركة نيوهوب إيجيبت، و11.5 في شركة الوطنية، و11 جنيه في العناني، و10.5 في الوادي، و10.25 في القاهرة للدواجن، بينما سجل الكتوت الساسو اليوم متوسط 6.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم وأسعار الكتاكيت

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الإثنين 20-9- 2021 استقراراً في بورصة الدواجن، إلا أن أسعار الكتاكيت البيضاء شركات هي التي استمرت في الصعود، وذلك استمراراً للزيادة التي تشهدها الكتاكيت منذ أيام، وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء الإثنين 26 جنيه.

سعر الفراخ الساسو تبدأ من 39 جنيه وحتى 44 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات بيضاء 21 جنيه.

أما أسعار الكتكوت االأبيض فجاءت كما يلي:

نيوهوب إيجيبت العناني الوطنية الوادي القاهرة للدواجن الإسكندرية 12.25 جنيه كأعلى سعر اليوم 10.5 جنيه 11.25 جنيه 10.25 جنيه 10 جنيه 9 جنيه

سعر الفراخ اليوم 19 سبتمبر

جاء سعر الفراخ اليوم البيضاء والساسو والأمهات وفق الأسعار الآتية.

سعر الفراخ اليوم “البيضاء” سعر الفراخ اليوم “الساسو” سعر الفراخ اليوم “الأمهات” 26 جنيه 42 جنيه 21 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات اليوم فشهدت ارتفاعاً جديداً لتأتي وفق قائمة الأسعار الآتية.

سعر الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ اليوم عند 26 جنيه للبيضاء، أما الفراخ الساسو فوقعت بها زيادة في سعر الكيلو ببعض البورصات والمكاتب، لتتراوح ما بين 43 إلى 45 جنيه للكيلو، واستقرت الأمهات عند 21 جنيه.

أما سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم الخميس 16 سبتمبر فجاء كالآتي:

سعر الفراخ اليوم 15 سبتمبر

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 15 سبتمبر سعر 26 جنيه للكيلو، والتنفيذ على 25 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل اليوم الأربعاء 44 جنيه، والفراخ الأمهات بيضاء سجلت 21 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتكوت الأبيض شركات، فاستقرت على نفس أسعار الأمس، لتسجل 11.5 جنيه للكتكوت كأعلى سعر اليوم في نيوهوب إيجيبت، وأقل سعر اليوم الأربعاء كان 8.5 جنيه كما في شركتي الإسكندرية والمراعي.

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر

استقرت اليوم أسعار الفراخ البيضاء والساسو في بورصة الدواجن، لتسجل الآن في البورصة سعر 25 جنيه للكيلو الأبيض، أما كيلو الفراخ الساسو فسجل اليوم 44 جنيه، والفراخ الأمهات سجلت 21 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض شركات فاستقر هو الآخر في معظم الشركات المنتجة للكتكوت لتأتي أسعار الثلاثاء 14 سبتمبر على النحو التالي.

العناني الوادي القاهرة الوطنية نيوهوب إيجيبت 10 جنيه 9.5 جنيه 9 جنيه 10.75 جنيه 11.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الإثنين

استقرت أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الإثنين 13 سبتمبر على النحو الآتي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم 26 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 44 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أعلى سعر اليوم شركات 11.25 جنيه.

أقل سعر اليوم للكتكوت الأبيض شركات 6.5 جنيه.

أما سعر الكتكوت الساسو فتراوح ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 12 سبتمبر

شهدت أسعار الفراخ اليوم استقراراً في الأسعار وذلك على النحو التالي ذكره.

أسعار الفراخ البيضا اليوم 26 جنيه.

أسعار الساسو اليوم 44 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 21 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض الأحد فسجل أعلى سعر اليوم 11.25 جنيه وذلك على النحو المرفق بقائمة الأسعار التالية.

سعر الفراخ اليوم السبت 11 سبتمبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 11 سبتمبر، على النحو التالي.

سعر الفراخ اليوم البيضاء سعر الفراخ الساسو اليوم سعر الفراخ الأمهات بيضاء 26 جنيه 43 جنيه 21 جنيه

أما أسعار الكتكوت الأبيض السبت 11 سبتمبر الجاري فسجلت أعلى سعر لها في الشركات عند 11.25 في شركة نيوهوب إيجيبت، وأقل سعر اليوم للكتكوت الأبيض شركات هو 8 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 9 سبتمبر استقراراً بسعر الكيلو وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم، لتجسل الفراخ البيضاء سعر 25 جنيه للكيلو في جميع البورصات بالسوق المصري، ما عدا شركة منير السقا سجلت بها 26 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل متوسط 43 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ أمهات فسجلت 21 جنيه.

وسجلت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 9 سبتمبر 11.25 كأعلى سعر اليوم و8.5 جنيه كأقل سعر لها اليوم بالشركات.

سعر الفراخ اليوم 8 سبتمبر

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 25 جنيه في جميع البورصات العاملة بالسوق، ما عدا بورصة منير السقا سجلت بها 26 جنيه، أما الفراخ الساسو فسجلت 43 جنيه للكيلو، وكيلو الفراخ الأمهات بيضاء سجل 21 جنيه.

وحول أسعار الكتاكيت فشهدت ارتفاعاً اليوم لتسجل الآن 11 جنيه كأعلى سعر لها، في شركة نيوهوب إيجيبت ويليها شركة الوطنية بـ10.5 جنيه، أما أقل سعر للكتكوت الأبيض الأربعاء فكان 8 جنيه في منير السقا.

سعر الفراخ اليوم 7 سبتمبر

سجلت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء زيادة جديدة في سعر كيلو الفراخ البيضاء، لتسجل في البورصة الآن سعر 26 جنيه مقارنةً بـ25 جنيه أمس الإثنين، أما أسعار الفراخ الساسو فاستقرت عند 43 جنيه للكيلو، واستقرت الأمهات البيضاء على 21 جنيه.

وفي سياق متصل متصل، فقد ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات ليسجل أعلى سعر له عند 11 جنيه، وأقل سعر 8 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 6 سبتمبر

سجلت اسعارالفراخ البيضاء والساسو اليوم الإثنين استقراراص في الأسعار على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم 25 جنيه والتنفيذ 24 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 43 جنيه سعر الفراخ الأمهات 21 جنيه

أما أسعار الكتكوت الأبيض فجاءت وفق الأسعارالتالية:

نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه الوطنية 10.25 جنيه العناني 9.75 جنيه الوادي 9 جنيه القاهرة للدواجن 8.75 جنيه

سعر الفراخ اليوم 5 سبتمبر

استقرت أسعار الفراخ ابيضاء اليوم الأحد عند 25 جنيه للكيلو، والساسو سجلت اليوم 44 جنيه كأعلى سعر لها اليوم، و41 جنيه أقل سعر اليوم، أما أسعار الفراخ الأمهات فسجلت 21 جنيه للكيلو.

وحول سعر الكتكوت الابيض فجاء على النحو التالي:

شركة الوادي 8.75 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه.

شركة الوطنيه 10 جنيه.

شركة العناني 9.25 جنيه.

سعر الفراخ اليوم السبت 4 سبتمبر

ما زال هناك تذبذب في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، لترتفع وتنخفض بمقدار جنيه في الكيلو ما بين يوم وآخر، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم 25 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم تأرجحت ما بين 41 إلى 44 جنيه على حسب البورصات والشركات.

سعر الفراخ البيضاء أمهات 21 جنيه.

أما سعر الكتكوت الأبيض شركات، فسجل اليوم أعلى سعر له عند 10.25 بشركة نيوهوب إيجيبت.

وفي شركة العناني 9.25 جنيه.

وشركة القاهرة للدواجن والوادي سجل الكتكوت بها 8.5 جنيه.

وفي شركة الوطنية 9.25 جنيه.

وفي المراعي 8 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 3 سبتمبر

سجلت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 سبتمبر الجاري سعر 24 جنيه للكيلو بانخفاض جنيه واحد عن أسعار الأمس، وسعر التنفيد على 23 جنيه، أما أسعار الفراخ الساسو فسجلت الآن في بورصة الدواجن سعر 44 جنيه، والفراخ الأمهات 20 جنيه للكيلو بالنسبة للأمهات البيضاء.

أما أسعار الكتاكيت فسجلت اليوم الجمعة 10.25 جنيه كأعلى سعر لها اليوم، أما أقل سعر فكان 7.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 سبتمبر

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 سبتمبر الجاري استقراراً في بورصة الدواجن، ولم يحدث أي تغيرات في الأسعار مقارنةً بسعر الأمس، لتسجل الفراخ البيضاء الآن سعر 25 جنيه للكيلو، والفراخ الساسو 44 جنيه والأمهات 20 جنيه، وذلك على التالي.

أما أسعار الكتكوت الأبيض فشهدت تحركات جديدة اليوم لتصل إلى 10 جنيه الخميس 2 سبتمبر، وذلك وفق قائمة الأسعار التالية.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 سبتمبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم عند 25 جنيه للكيلو، كما استقرت الساسو عند 44 جنيه كأعلى سعر اليوم، و42 جنيه أقل سعر لكيلو الساسو اليوم، أما الفراخ الأمهات فاستقرت عند 20 جنيه، أما سعر الكتكوت الابيض ايوم فكان أعلى سعر له اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 10 جنيه وأقل سعر لكتكوت الشركات الأربيض 7.25 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

البيضاء 25 جنيه.

الساسو 44 جنيه.

الأمهات بيضاء 20 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم شركات

العناني9 جنيه.

نيوهوي إيجيبت 9 جنيه.

المراعي 7.25 جنيه.

الوادي 8 جنيه.

القاهرة للدواجن 8 جنيه.

الوطنية 8.5 جنيه.

الفيروز 8.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 30 أغسطس

استقر سعر كيلوالفراخ اليوم على نفس أسعار الأمس ليسجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 30 أغسطس نحو 24 جنيه، وتأرجحت الساسو ما بين 40 إلى 44 جنيه على حسب البورصة، أما سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء فسجل 18 جنيه.

وحول أسعار الكتكوت الأبيض اليوم فسجل أعلى سعر له عند 9 جنيه في شركتي نيوهوب إيجيبت والعناني، و6.75 في المراعي و7 جنيه بالقاهرة للدواجن، و8.25 في الوطنيه و7.25 في الوادي.

سعر الفراخ اليوم 29 أغسطس

يوجد حالة من الإستقرار في أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 أغسطس الجاري وفق أسعار بورصة الدواجن، لتأتي الأسعار وفق ما يلي:

أما أسعار الكتكوت الأبيض شركات فجاء وفق الأسعار الآتية:

الشركة نيوهوب إيجيبت العناني المراعي القاهرة للدواجن الوادي الوطنية سعر الكتكوت 9 جنيه 8.75 جنيه 6.25 6.5 جنيه 7.25 جنيه 8.25 جنيه

سعر الفراخ اليوم 28 أغسطس

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 28 أغسطس الجاري زيادة جديدة في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار الفراخ الأمهات والساسو، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء 24 جنيه.

سعر الفراخ الساسو من 40 إلى 44 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 18 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض فسجل اليوم 8.75 كأعلى سعر له اليوم.

وأقل سعر اليوم 5 جنيه كما في شركة منير السقا.

سعر الفراخ اليوم الجمعة 27 أغسطس

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس زيادة جنيهاً في سعر كيلو الفراخ البيضاء، لتسجل الآن في بورصة الدواجن الرئيسية سعر 23 جنيه للكيلو، أما سعر التنفيذ فهو 22 جنيه، أما أسعار الفراخ الاسو فتأرجحت اليوم ما بين 40 إلى 43 جنيه للكيلو وهي نفس أسعار الأمس تقريباً.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء شركات اليوم فكان أعلى سعر لها اليوم هو 8.75 جنيه، وأقل سعر هو 5.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الخميس 26 أغسطس

سجلت أسعار البيضاء اليوم سعر 22 جنيه للكيلو، والتنفيذ على 21 جنيه وفق أسعار البورصة.

أما أعلى سعر للفراخ الساسو اليوم فكان 43 جنيه، وأقل سعر اليوم 40 جنيه.

وحول سعر كيلو الفراخ أمهات بيضاء فسجل اليوم 18 جنيه.

أما أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات فكان 8.75 جنيه.

وأقل سعر للكتكوت شركات فكان 5.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 24 أغسطس نحو 22 جنيه وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم، وسعر التنفيذ ربما يقل عن ذلك جنيهاً لتسجل 21 جنيه، أما أسعار الفراخ الساسو فتأرجحت في البورصات المختلفة ما بين 40 إلى 43 جنيه، والفراخ البيضاء الأمهات سجلت اليوم سعر 18 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم تراجعاً جديد في سعر الكيلو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر، بالرغم من وجود توقعات تشير بارتفاع الأسعار في ظل انتها اللحوم المخزنة عند المواطنين من عيد الأضحى، وارتفاع أسعار العلف، وجاءت أسعار الفراخ اليوم 14 أغسطس وفق ما يلي.

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء اليوم 22 جنيه، وربما يقل سعر التنفيذ عن ذلك.

أما أسعار الفراخ الساسو فثابتة بل وتشهد ارتفاعاً بين الحين والآخر لتسجل اليوم ما بين 44 إلى 46 جنيه.

وحول أسعار الفراخ الأمهات البيضاء فسجلت سعر 20 جنيه للكيلو.

أما أعلى سعر للكتكوت الأبيض اليوم فكان 9 جنيه في الشركات، وأقل سعر هو 4.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم استقراراً في الأسعار لتسجل الآن وفق أسعار بورصة الدواجن سعر 23 جنيه والتنفيذ على 21.5 جنيه، أما الفراخ الساسو فتأرجحت ما بين 44 إلى 47 جنيه للكيلو، والفراخ الأمهات سجلت اليوم 20 جنيه.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات فكان أعلى سعر في شركة نيوهوب إيجيبت وسجل بها 9 جنيه، وأقل سعر في منير السقا بـ4 جنيه.

أما سعر الكتكوت الساسو فسجل أعلى سعر له اليوم 3.8 جنيه وأقل سعر هو 3.5 جنيه.

والكتكوت الأبيض قطعان سجل متوسط سعر اليوم 12 أغسطس 2.6 جنيه للكتكوت.

سعر الفراخ اليوم 11 أغسطس

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11 أغسطس الجاري 2021 ثباً على نفس أسعار أمس، لتسجل الفراخ البيضاء تسمين سعر 23 جنيه والفراخ الساسو سجلت اليوم متوسط أسعار 44 جنيه، والفراخالأمهات سجلت سعر 20 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض فشهدت هي الأخرى ثباتاً على نفس أسعار الأمس، ليسجل الكتكوت الابيض قطعان متوسط 3.6 جنيه، وفي الشركات سجل أعلى سعر له اليوم 9 جنيه، وأقل سعر في شركة المراعي ب،5.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 10 أغسطس

سجلت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري سعر 23 جنيه للفراخ البيضاء وسعر 45 جنيه للفراخ الساسو و20 جنيه للفراخ الأمهات البيضاء، أما سعر الكتكوت الأبيض في الشركات فكان أعلى سعر اليوم هو 9 جنيه، وأقل سعر هو 4 جنيه، وأما الكتكةت الساسو فيجل متوسط 3.6 جنيه اليوم.

سعر الفراخ اليوم 9 أغسطس

سعر الفراخ البيضاء 23 جنيه.

سعر الفراخ الساسو متوسط 44 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء أمهات 20 جنيه.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض اليوم اإثنين 9 أغسطس شركات هو 9 جنيه.

أقل سعر للكتكوت الابيض شركات هو 4 جنيه في منير السقا.

الكتكوت الساسو سجل اليوم متوسط 3.5 جنيه.

الكتكوت الأبيض قطعان أعلى سعر له اليوم 3.7 جنيه، وأقل سعر 3.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الأحد 8 أغسطس

تراوحت أسعار الفراخ اليوم الأحد 8 أغسطس ما بين 43 جنيه إلى 46 جنيه، وذلك بالنسبة إلى الفراخ الساسو، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء فسجل اليوم 24 جنيه والتنفيذ على 22.5 جنيه، وسجلت الفراخ الأمهات سعر 20 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتاكيت اليوم فجاءت كالتالي:

الكتكوت الأبيض شركات أعلى سعر 8.5 جنيه، وأقل سعر اليوم 8 أغسطس فكان 4.5 جنيه.

أما الكتكوت الابيض قطعان فسجل أعلى سعر له اليوم 3.7 جنيه وأقل سعر 3.5 جنيه.

أما الكتكوت الساسو فكان أعلى سعر له اليوم 3.8 جنيه وأقل سعر 3.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ اليوم 4 أغسطس الجاري بجميع أنواعها في بورصة الدواجن، لتسجل الآن وفق الأسعار المعلنة سعر 24 جنيه للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء ما بين 41 إلى 45 جنيه، ومتوسط سعر الساسو 43 جنيه، أما الفراخ الأمهات فسجلت اليوم 20 جنيه.

كما شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات اليوم انخفاضاً كبيراً، ويمكنكم متابعة سعر الكتكوت أول بأول من خلال هذا الرابط.

سعر الفراخ اليوم

يوجد حالة من الإستقرار في سعر الفراخ اليوم الإثنين 2 أغسطس الجاري 2021، حيث استقرت عند 24 جنيه للكيلو بالنسبة إلى الفراخ البيضاء، أما سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم فسجل متوسط أسعار 43 جنيه، بينما سجل كيلو الفراخ الأمهات بيضاء سعر 20 جنيه.

كما استقرت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات، ليسجل اليوم أعلى سعر له في شركة نيوهوب إيجيبت بسعر 10 جنيه للكتكوت، أما أقل سعر اليوم فكان 6 جنيه في الشركة المصرية الهولندية.

سعر الفراخ اليوم الأحد 1 أغسطس

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأحد 1 أغسطس الجاري حالة من الإستقرار الملحوظ في سعر الكيلو، حيث سجلت الفراخ البيضاء اليوم سعر 24 جنيه للكيلو، وسجلت الفراخ الساسو متوسط سعر 43 جنيه جنيه، أما الفراخ البيضاء أمهات فاستقرت عند 20 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء فكان أعلى سعر لها اليوم هو 9.75 جنيه، وأقل سعر هو 6 جنيه، هذا بالنسبة إلى كتاكيت الشركات، أما سعر كتكوت الساسو فكان أعلى سعر اليوم 3.3 جنيه، وأقل سعر 3 جنيه.

سعر الفراخ اليوم السبت 31 يوليو

استقرت اليوم السبت 31 يوليو أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات عند نفس أسعار الأمس، لتسجل الفراخ البيضاء اليوم 24 جنيه والتنفيذ على 23 جنيه، أما أسعار الفراخ الساسو فاستقرت هي الأخرى على متوسط سعر 43 جنيه للكيلو، وسجلت الفراخ الأمهات السبت 31 يوليو 20 جنيه.

أما الكتكوت الأبيض اليوم شركات فسجل أعلى سعر له عند 9.75 جنيه، وأقل سعر 6 جنيه، والكتاكيت البيضاء قطعان سجل أعلى سعر لها اليوم 4.5 جنيه، وأقل سعر اليوم 4.30 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 30 يوليو

حالة من الإستقرار شهدتها أسعار الفراخ اليوم الجمعة 30 يوليو الجاري، لتسجل الآن في بورصة الدواجن 24 جنيه للحم الأبيض، وما بين 41 إلى 45 جنيه للحم الأحمر، أما سعر الفراخ الأمهات اليوم فسجلت 20 جنيه، وللمزيد عن أسعار الكتاكيت بأنواعها وأسعار البيض من خلال هذا الرابط.

سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يوليو

استقرت أسعار الفراخ اليوم الخميس 29 يوليو عند 24 جنيه للكيلو بالنسبة إلى الفراخ البيضاء، بينما استقرت أيضاً الفراخ الساسو عند متوسط 42 جنيه للكيلو والأمهات بيضاء عند 20 جنيه، كما استقرت أسعار البيض عندد 44 جنيه للكرتونة البلدي، و40.5 للكرتونة من البيض الأبيض، و43.5 للكرتونةمن البيض الأحمر.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم فكان أعلى سعر لها اليوم في نيوهوب إيجيبت بـ9.5 جنيه وأقل سعر اليوم في المصرية الهولندية بـ 5.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر 24 جنيه للكيلو، و23 جنيه للتنفيد، والفراخ الساسو تأرجحت ما بين 41 إلى 44 جنيه للكيلو اليوم، بينما استقرت أسعار الفراخ الأمهات عند 20 جنيه.

كما كان أعلى سعر اليوم الثلاثاء 26 يونيو للكتكوت الأبيض شركات عند 9.25 في شركة نيوهوب إيجيبت، بينما سجل في العناني سعر 9 جنيه وشركة المراعي 5.5 جنيه وشركة الوطنية سجل 8.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 26 يوليو

شهد سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يوليو حالة من الإستقرار الملحوظ في الأسعار، كما استقرت أسعار البيض اليوم، وارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في العديد من الشركات المنتجة للكتكوت الابيض، لتسجل أعلى سعر اليوم في العناني ونيوهوب إيجيبت بـ9 جنيه للكتكوت، وجاءت أسعار البورصة اليوم وفق الأسعار الموجودة بالقائمة التالية.

سعر الفراخ اليوم الأحد 25

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 25 يوليو الجاري حالة من الإستقرار، وذلك عقب الإنخفاض الذي حدث في سعر الكيلو قبل أام من عيد الأضحي، لتسجل أسعار الفراخ البيض