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حاز هاتف Realme 11 Pro Plus على إعجاب الكثيرين من المستخدمين، مما جعله من أفضل هواتف ريلمى من الفئة المتوسطة، وذلك لما يتميز به من مواصفات جبارة أبرزها كاميرا قوية بدقة 200 ميجا بكسل وشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة، ومعالج MediaTek Dimensity 7050، فهو واحد من أفضل هواتف شركة ريلمى في الوقت الحالي، ونتعرف الآن على برز مواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus
مواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus
الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة، بدقة 1080 × 2412 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع مسشتعر للبصمة تحت الشاشة،وتقنية +HDR10.
المعالج: معالج MediaTek Dimensity 7050.
الذاكرة: 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و256 أو 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.
الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 200 + 8 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.
نظام التشغيل: نظام التشغيل Android 13.
علبة هاتف Realme 11 Pro Plus
تحتوي علبة هاتف Realme 11 Pro Plus على الجهاز مع الشاحن بقوة 100 واط – سلك USB من نوع Type C – وجراب ظهر لحماية الهاتف ودبوس معدني.
سعر هاتف ريلمى Realme 11 Pro Plus
- يتوفر الهاتف في مصر: بسعر 15499 جنيه مصري للنسخة 256 جيجابايت.
- في السعودية: 1450 ريال سعودي للنسخة 256 جيجابايت.
- في الإمارات: 1299 درهم إماراتي للنسخة 256 جيجابايت.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : هاتف جبار بكاميرا 200 ميجابكسل.. أقوى هاتف من ريلمي Realme في الفئة المتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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