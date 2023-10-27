تراند اليوم : الكشف رسميًا عن هاتف Blackview Shark 8 بشرائح Helio G99 ونظام Android 13 وميزات أخرى

الميزة القيمة الاسم Blackview Shark 8 الألوان المتاحة الذهب، الأزرق، الرمادي الأبعاد 168.5 × 76.6 × 8.35 ملم نظام التشغيل DokeOS 4.0 (يعتمد على أندرويد 13) الشاشة 6.78 بوصة، دقة 1080 × 2450 بكسل، معدل تحديث ديناميكي 120 هرتز المعالج MediaTek Helio G99 (ثماني النواة، 6 نانومتر) ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت سعة التخزين الداخلية (ROM) 128 جيجابايت إمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) نعم (حتى 1 تيرابايت) سعة بطاقة الذاكرة الخارجية (TF) 512 جيجابايت الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل (Samsung ISOCELL 3L6) الكاميرا الخلفية 64 ميجابكسل (Samsung ISOCELL GW3) البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، شحن سريع 33 واط الاتصال واي فاي (802.11 a/b/g/n/ac)، بلوتوث 5.2، NFC الملاحة GPS، Beidou، GLONASS، Galileo فتحات الشريحة فتحتين لبطاقات SIM

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