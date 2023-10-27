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أكدت العلامة التجارية iQOO مؤخرًا أنها ستكشف عن هواتف سلسلة iQOO 12 في الصين في 7 نوفمبر، ومن المرجح أن تتضمن السلسلة نماذج قياسية ونماذج احترافية، والتي ستأتي كخلفاء لهواتف iQOO 11 التي تم إطلاقها العام الماضي، الآن، قد أصدرت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو مجموعة الإعلانات التشويقية الأولى التي تكشف عن تصميم الهواتف القادمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد أن السلسلة ايكو 12 ستعتمد على معالج سنابدراجون 8 جيل 3 الرائد الأحدث.
الكشف عن تصميم سلسلة iQOO 12
كما رُصد في الصور المسربة قبل فترة، فإن هاتف iQOO 12 Pro يمتلك نفس التصميم الذي يظهر في الإعلانات التشويقية الرسمية، حيث يظهر في اللون الأبيض مع ظهور لوحة زجاجية في الخلف، ويحتوي الجزء العلوي الأيسر على وحدة كاميرا مربعة بحواف منحنية، مكونة من بصريتين، ووحدة تلسكوبية بجانب نص يقول “100x عدسة تليفوتوغرافية”.
وهناك أيضًا وحدة ومؤشر فلاش LED ونص أدناه يشير بشكل محتمل إلى قيم الفتحة والبعد البؤري والتي تقرأ 1.68-2.57/ 15-70 ASPH.
يحتوي الجانب الأيمن السفلي من اللوحة الخلفية على شعار iQOO بالإضافة إلى خطوط بلوني الأزرق والأسود والأحمر الشهيرة لشركة BMW، ويمكننا أيضًا ملاحظة منفذ USB-C وفتحة بطاقة SIM في الأسفل.
يتميز الجهاز أيضًا بملامح نحيفة، وفي الوقت نفسه، تكشف الملصق الآخر أيضًا عن هاتف iQOO 12 بخيار اللون الأحمر ذو القماش المحبب، يحتوي على نفس تصميم وحدة الكاميرا كنموذج الاحتراف، ويتميز الجهاز أيضًا بعامل شكل مربع.
المواصفات المشاعة
- وفقًا للتسريبات والشائعات، سيتم تزويد هاتف iQOO 12 بشاشة أموليد مسطحة بدقة 1.5K، في حين سيحتوي نموذج الاحترافعلى شاشة أموليد منحنية بدقة 2K، و يُشاع أن كلا الهاتفين سيتمتعان بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.
- يشاع أيضًا أنه سيتمتع الهاتفان بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بنظام تثبيت بصري للصورة.
- سيوفر شحن سلكي بقوة 120 واط.
- يُفترض أن الطراز القياسي سيتميز بعدسة تليفوتوغرافية، بينما يُقال أن الطراز الاحترافي سيأتي بوحدة تلسكوبية.
- يشاع أن هاتفي iQOO 12 و 12 Pro سيعملان ببطاريات سعة 5000 و 5100 مللي أمبير على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : الكشف رسميًا عن تصميم سلسلة iQOO 12 قبل إطلاقها في الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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