تراند اليوم : كارفور يطرح باقة ممتعة من التخفيضات الجبارة والنادرة على عدد كبير من المنتجات

أعلنت سلسلة كارفور التجارية في مصر، عن سلسلة جديدة من التخفيضات المميزة ، وذلك في محاولة من كارفور على توفير احتياجات الأسر المصرية من مختلف السلع والأصناف، ، والتي ارتفعت اسعارها في الفترة الأخيرة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الانتاج والتي يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة، نتيجة لما يشهده العالم حالياً من تواترات سياسية في أغلب المناطق.

بالصور باقة جديدة من كارفور بتخفيضات مميزة على كل الأصناف تصل إلى 50%:-

تعد عروض كارفور من أكثر العروض التي تشهد إقبالاً من جانب الأسر في مصر، وذلك نظراً لما تتضنه هذه العروض من تخفيضات مميزة ورائعة، حيث تصل هذه التخفيضات على بعض الأصناف إلى ما يزيد عن 50%، ويمكن التعرف على ما جاء في العرض الأخير من عروض كارفور حتى 31 أكتوبر الجاري من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-

وبالنظر إلى مجلة العروض السابقة يتضح أن بعض الأصناف قد جاءت أسعارها كالتالي:-

أرز واحد كيلو بسعر 29.95 جنيه.

علبة صلصة طماطم نمره 1 بسعر 11.95 جنيه بدلاً من 14.95 جنيه بنسبة خفض 20%.

عبوة زيت ظاظا خليط وزن 700 مللي بسعر 34.95 جنيه.

شايني مسحوق غسيل أبيض أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 189.95 جنيه بدلاً من 254 جنيه بخصم 25%.

تايد مسحوق غسيل أوتوماتيك 5 كيلو بسعر 235 جنيه بدلاً من 322 جنيه بخصم 27%.

كيلو لحم بقري بلدي رقبة بسعر 309.95 جنيه بدلاً من 353 جنيه بخصم 12%.

لحم مفروم هندي بسعر 141 جنيه وزن 850 جرام وحتى 1000 جرام.

كما تتضمن مجلة العروض مجموعة أخرى متنوعة من التخفيضات والخصومات على كل الأصناف من أصناف غذائية وملابس ومنتجات العناية بصحة المرأة وغيرها من الأصناف التي تهم كل ست بيت.