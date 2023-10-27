تراند اليوم : وزارة الموارد البشرية توضح كيفية حساب راتب الضمان الإجتماعي المطور بعد الزيادة الأخيرة؛ وأيضا خطوات تقديم اعتراض إلكترونيا

يعمل برنامج الضمان الإجتماعي المطور على تمكين ودعم الأفراد والأسر الأشد إحتياجا بالمملكة من أجل تحسين حالة المعيشية، وذلك لتعزيز الإستقرار بشكل كامل وكبير، وتحويل حالتهم المعيشية من الإحتياج إلى الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تحسين القوى العاملة لدى المستفيدين لتعزيز جودة الحياة الإقتصادية والإجتماعية.

المستفيدون يتساءلون كم راتب الضمان الإجتماعي بعد الزيادة؟

ردا على تساؤل المستفيدين بعد زيادة الحد الأدنى بنسبة 20% بالنسبة راتب الضمان الإجتماعي المطور الجديد كان الآتي:

خلال هذا العام 1445 تم زيادة راتب معاش الضمان الإجتماعي المطور وذلك لكل فرد، وقد صدر أمر ملكي من الملك سلمان يفيد بزيادة الحد الأدنى للمعاش المحتسب لجميع المستحقين من معاش الضمان الإجتماعي المطور بنسبة 20% ليصبح من 1100 ريال سعودي، إلى 1300 ريال سعودي، وذلك للمستفيدين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية سابقا.

وقد جاءت قيمة المعاشات وفقا لما تم إعلانه خلال الفترة الأخيرة، وحسب حاسبة الضمان التي تم تسجيلها أيضا، حيث تستخدم حاسبة الضمان الإجتماعي المطور في معرفة قيمة المعاش المستحق للفرد.

حيث يتم احتساب قيمة المعاش بناء على عدد أفراد الأسرة، ومجموع الدخل الشهري لهم، ويمكن التعرف على قيمة الدعم المنتهي بسهولة من خلال إتباع الخطوات التالية؛

أولا يتم الذهاب الى رابط حاسبة الضمان الإجتماعي المطور. ثم التوجه إلى الحساب الشخصي للمستفيد أو قم بإنشاء حساب جديد. وبعد ذلك يتم اختيار برنامج الضمان الإجتماعي. ثم اكتب البيانات الأساسية اللازمة التي تتمثل في عدد أفراد الأسرة، ودخل عائل الأسرة، ومجموع دخل جميع أفراد الأسرة إلى جانب الملكيات التابعة للمستفيد إن وجدت. الخطوة الاخيرة اضغط على كلمة احسب.

رقم الضمان الإجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية أن رقم الضمان الإجتماعي المطور يساعد المستفيدين على:

تقديم أي شكوى أو أي إستفسار بخصوص أي معلومة بالضمان الإجتماعي، حيث أن تلك الخدمة تسهل عليهم التواصل مع البرنامج بشكل أسهل.

فمن خلال رقم 19911 يستطيع المستفيد تقديم شكوى على الدفعة المالية، أو اعتراض على عدم الأهلية.

وسيتم الرد من قبل فريق متخصص على الفور بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الأهلية بكل سهولة وسرعة.

ويمكن تقديم اعتراض على الدفعات المالية في الضمان المطور بشكل إلكتروني أيضا من خلال الخطوات التالية؛